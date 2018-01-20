 Стрельба в Одессе: состояние раненой полицейской критическое

Состояние полицейской, раненного вчера во время стрельбы, критическое, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире Громадського радио сообщил советник главы ГУ Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

"Состояние полицейской критическое", - сказал он.

Форостяк напомнил: с огнестрельными ранениями в больницу доставили еще гражданское лицо.

"Гражданская лицо - сотрудник коммунального предприятия "Муниципальный охрана", он во внеслужебное время увидев, что полицейские лежат раненые на земле, пытался оттянуть их", - сказал Форостяк.

"Погибли два человека - злоумышленник и его сообщник. Вчера вечером умер полицейский, получивший огнестрельное ранение ", - уточнил советник главы ГУ Нацполиции Одесской области.

Он пояснил, что в прошлом этот человек был военным, он пытался оттянуть раненых из сектора обстрела.

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О Валентине Дорошенко, к которому и пришли вчера правоохранители, Форостяк рассказал, что он - известная в Одессе личность:

"Он придерживался пророссийских взглядов, активный участник событий 2014 года, был объявлен в розыск. Вчера аноним сообщил, что он появился на адресе, где раньше жил. Для проверки этой информации был направлен участковый на экипаже очередного автомобиля Приморского райотдела в сопровождении двух оперативных сотрудников. Один из них - водитель ", - рассказал Руслан Форостяк.

По адресу, где проживал Дорошенко, задержали двух человек. Их доставили в райотдел полиции, проверили на причастность к правонарушениям. Сейчас с ними проводятся следственные действия, отметил Форостяк.

Он подчеркнул, что до сих пор у правоохранительных органов к этим людям "не было претензий".

Также советник главы ГУ Нацполиции Одесской области уточнил: то, что вчера в СМИ назвали катакомбами, есть лаз в подвал, оборудованный под жилье.

"Подвал, как элемент бывших катакомб, но не подтвержу я сейчас информацию, что там есть свободный доступ в катакомбы к сети катакомб, находящихся под Одессой", - сказал Форостяк.

Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

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Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.