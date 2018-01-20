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Все про:Одесса (4749) Нацполиция (6738) стрельба (2180)

 Стрельба в Одессе: состояние раненой полицейской критическое

Второй раненый во время стрельбы в Одессе - гражданский человек. В прошлом он был военным. Увидев раненых полицейских, он пытался оттянуть их из сектора обстрела.

Состояние полицейской, раненного вчера во время стрельбы, критическое, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире Громадського радио сообщил советник главы ГУ Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

"Состояние полицейской критическое", - сказал он.

Форостяк напомнил: с огнестрельными ранениями в больницу доставили еще гражданское лицо.

"Гражданская лицо - сотрудник коммунального предприятия "Муниципальный охрана", он во внеслужебное время увидев, что полицейские лежат раненые на земле, пытался оттянуть их", - сказал Форостяк.

"Погибли два человека - злоумышленник и его сообщник. Вчера вечером умер полицейский, получивший огнестрельное ранение ", - уточнил советник главы ГУ Нацполиции Одесской области.

Он пояснил, что в прошлом этот человек был военным, он пытался оттянуть раненых из сектора обстрела.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Открыт сбор средств для помощи семье погибшего в Одессе офицера полиции Пригарина

О Валентине Дорошенко, к которому и пришли вчера правоохранители, Форостяк рассказал, что он - известная в Одессе личность:

"Он придерживался пророссийских взглядов, активный участник событий 2014 года, был объявлен в розыск. Вчера аноним сообщил, что он появился на адресе, где раньше жил. Для проверки этой информации был направлен участковый на экипаже очередного автомобиля Приморского райотдела в сопровождении двух оперативных сотрудников. Один из них - водитель ", - рассказал Руслан Форостяк.

По адресу, где проживал Дорошенко, задержали двух человек. Их доставили в райотдел полиции, проверили на причастность к правонарушениям. Сейчас с ними проводятся следственные действия, отметил Форостяк.

Он подчеркнул, что до сих пор у правоохранительных органов к этим людям "не было претензий".

Также советник главы ГУ Нацполиции Одесской области уточнил: то, что вчера в СМИ назвали катакомбами, есть лаз в подвал, оборудованный под жилье.

"Подвал, как элемент бывших катакомб, но не подтвержу я сейчас информацию, что там есть свободный доступ в катакомбы к сети катакомб, находящихся под Одессой", - сказал Форостяк.

Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злоумышленник в Одессе застрелил своего сообщника, ранил троих полицейских и таксиста, - МВД

Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.

Источник: https://censor.net.ua/n3045567
 
 
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полный пипец,гребанные ватники горите в аду.
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фсеаниадинакавые?а ты лучше всех...самый кацапский патриот Украины.
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Да эти мрази разгоняют, что типо все одинаковые, при "торговом партнере Парашенко" ублюдочным любителям русского мира - ПУЛЮ. А при Януковиче медаль и пошана. Одинаковые, конечно, ага... И еще одинаковые, это как Йуля с Хуйлом хихиакет.
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Тебе самому не тошно от твоих мерзких и гадких мыслей? Как ты живешь с такой поганью и грязью в душе?
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Мусора-это первые кто сдается врагу, сдает документы и оружие. Так что ватникам их лелеять надо и холить.
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Мусоров сейчас боятся кацапские бандюки! Раньше можно было договорится с МУС (моск. уголовный сыск) потом МУР, муровцы, мурка (моск. угол. розыск)... А сейчас .., МУС - международный уголовный суд! Вряд ли, они пойдут на компромисс, с хуйлом, гавна много, можно выпачкаться, не отмоешься...
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Есть одно правило поведения для совковых стран. Видишь стрельбу или дохлых людей тем более полицейских убегай в другую сторону потому что или тебя тоже грохнут или бандюки или палицейские как свидетеля или на тебя все и повесят.
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на жаль , є таке , хоча вже набагато меньше.
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Накуренные что-ли на цензоре... Кто набирает текст?
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Состояние полицейской, раненного; Гражданская лицо; появился на адресе, где раньше жил; направлен участковый на экипаже; доступ в катакомбы к сети катакомб Стрельба в Одессе: состояние раненой полицейской критическое - Цензор.НЕТ 8144
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Точно. Новость не особо располагает к юмористическим комментариям, поэтому просто скажу: у меня мозг начал сбоить от содержащихся в тексте багов (в частности касающихся половой принадлежности действующих лиц) Стрілянина в Одесі: стан пораненої жінки-поліцейського критичний - Цензор.НЕТ 7518
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Полный мрак. Похоже Цензор в трансе и медитирует, вызывая души умерших
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Интересно, Аваков рад, что у нас запрещен короткоствол для гражданских? Уже второй раз невооруженный гражданский бросается под пули, чтоб защитить облажавшихся копов (имеющих численное превосходство).
Как то неубедительно "моя полиция себя бережет" про вариант "моя полиция меня бережет" пока и речи нет.
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Здесь, как раз, у гражданского и было оружие.
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Какая неуклюжая клоунада... Вы бы еще сказали, что у него легальное оружие было...
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Представьте, что у каждого бухого водилы, которых задерживают каждый день, будет еще и пистолет. Они оружие получат, если права тоже есть. как вам? а если у всей шоблы, что на каждом углу бухает будет оружие? Вам за своего ребенка не страшно будет?
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Чтобы завалить всего одного ватоида, слишком большие потери пришлось понести. И это уже не первый случай когда копов раскидывают как детей.
Непозволительно сейчас такое допускать...
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Раньше в новой полиции женщин процентов 50 было, сейчас не более 20 наверное, уходят они оттуда, не ихнее это, не в этой криминальной стране.
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Пока аваков руководит мвд, вместо того, что бы руководить кружком рукоблудия на зоне, все так и будет продолжаться. Может мусора задумаются, на кого они шестерят?
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Добре, що він ще всіх мусорів не поклав. А уявіть справжнього загартованого бойовика,та такий за пять хвилин положе з одного ствола весь райвідділок і направиться в інший. Думаю у людей вже не має сумнівів щодо професійності нових мусорів, надіятись можемо тільки на себе. Це не алкашів штрафувати, а на більше мусорня не здатна.
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Так идите вы работайте, спасайте страну от криминала.Как критиковать -валом, а как работать, так дети идут.
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Те, кто умеет работать, как правило не проходит столь строгий и необходимый отбор по фотогеничности. А вот кто выпускает полицейских с такими навыками по огневой и оперативной работе нам интересно узнать. И какие меры приняты для исправления ситуации.
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Воровать и бухать надо меньше, тогда будут проходить. Знаем мы бывших проФФесионалов, хабарников и вымогателей, крысующих и крышующих
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у тому і справа, що кожен має займатись тим до чого в нього є здібності, а не йти працювати заради пістоля іпонтів бо на нормальнк роботу не беруть.
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Жаль, что его обугленная тушка не украсила дом профсоюзов...столько людей пострадало...
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Нову форму на молодь натягнули а стріляти не навчили. Реформа, хулі.
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До чого тут реформа патрульної поліції? Начальник райвідділку, замість спецгрупи в брониках, послав на бойню (стрілянину!) участкового зі слідаком (!).
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Полиция находится под жестким законом применения оружия.Применишь оружие,могут посадить и не применишь оружие могут посадить.Вопрос оправдают ли полицейских,если они первыми применят оружие?Вот и думай как поступать?
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Що ти мелеш, він мав ствол і розстрілювавментів гуляючи, їоча я мєнтів рохумію, цг ж не алкашів беззбройних в стоячому БМВ розстрілювати.
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Что курил тот, кто набирал эту статью под "чутким руководством главного редактора Юрия Бутусова"? Хуже сводкок из дурки.
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Ну шо ж. За шо боролись. А дальше РПГ со всякими "Шмелями" и "Мухами".
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И кто же устроил весь этот бардак и беспредел в стране? Или как с Ющенко будет, когда сотни тысяч стояли, а к концу его срока все отказывались?
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Рівень підготовки поліції - повний 0. Після перших пострелів - вулиця не перкрита,- заїзджають авто, швидка підставилась прямо під кулі, підмога не викликана а якщо викликана то зявилась дуже пізно, поліціянти в паніці не знають що їм робити, бпндит в повний рість спокійно ходить та добиває поранених. Це повна професійна не придатність поліції. Якби той бандит був на грам розумніший то спокійно пішов би звідтам пішки або сів на машину, які заїзджали у двір та поїхав би на всі чотири сторони.
Вина за смерті лежить на керівниках поліції.
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Більшість того, що у нас робиться - робиться через попу. На професійну освіту і підготовку вже ніхто не звертає уваги. Генеральний прокурор - без фахової освіти, а продавці на ринку через одного з дипломами. Так і живем.
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тТак він і пішов, а потім дуреньчогось повернувся.
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Не переживай, за сєпара ватничок, на тому світі мабуть зустрінетесь
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Ватники сочувствуют этом Дорошенко, они его считают борцом с киевской хунтой
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Опыт, к сожалению, - через пролитую кровь,(тренинги-одно, реальные переделки-другое)
Выздоровления раненым...
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Всё дело в том что поддавшись моде в полицию стали набирать вежливых мягких людей,по многим видео это видно,а полиции нужны волкодавы с соответствующими морально-волевыми.
Какоё-то видос смотрел про американскую полицию там чел ситуации разъяснял,так вот говорит кто пришёл в полицию из гражданских те страраются более мягко ситуацию разрешить и если есть вожможность не мочить преступника то не мочат, а вот пришедшие ветераны из спецуры всякой и морпехов те жёстко при любой возможности себя ведут(видать на рефлексах если не я то меня)
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Аваков за свою некомпетентность должен гореть в аду.Стольких полицейских вывели из строя из- за преступных кадровых назначений министра..
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Поліціянтам треба надати права, бо їх кожна сепарська сука ображає, як вчора в Запоріжжі. Пам"ятаю, як всі зрадодрочери накинулись на Олійника, ніби за перевищення... і отримали зайцеву і шість трупаків(!)
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