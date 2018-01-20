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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2465) Минфин (1174) Данилюк Александр (242)

 "Многие хотят избавиться от МВФ, чтобы законсервировать текущую ситуацию в угоду своим интересам", - Данилюк

Продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом можно будет обсуждать после выполнения условий нынешнего меморандума.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в интервью ZN.UA, опубликованном в субботу.

"Новая программа не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? А смысл? Нам необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум для страны. В первую очередь, речь идет о приоритетных реформах, необходимых в рамках этой программы. Только после ее выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с Фондом", - отметил он.

Глава Минфина подчеркнул, что направляет значительные усилия на успешное продолжение программы МВФ.

"Неполучение ни одного транша в этом году и вылет из программы МВФ - это синонимы на самом деле, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го", - пояснил он.

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Министр финансов отметил, что "есть определенная задержка с этим траншем, потому что некоторые ключевые законы вовремя не были рассмотрены парламентом. Один из них, о приватизации, рассматривается на этой неделе (Верховная Рада приняла этот закон 18 января. - Ред.).

Данилюк уверен, что в сотрудничестве Украины с МВФ речь идет не только о деньгах. "Мы сейчас на том этапе, когда останавливать реформы нельзя. Наоборот, их необходимо ускорять… Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продолжении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы, тут все просто. Это понимают и президент, и премьер, поэтому я уверен в прогрессе", - сказал он.

"Конечно, я тоже хочу, чтобы Украина была самостоятельной и двигалась вперед без посторонней помощи, но многие из тех, кто сейчас об этом говорит, преследуют иные цели. Они не хотят реформ и изменений, многие хотят избавиться от МВФ, чтобы законсервировать текущую ситуацию в угоду своим личным интересам", - считает он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045566
 
 
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Я навіть знаю, хто цього хоче в першу чергу...
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Лоліта , Куйло ,Ахметов, Риги , Янукович та інші хороші люди
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МВФ НЕ ПАНАЦЕЯ И НЕ ЛУЧШЕ А ТО И ХУЖЕ ЯНУКОВИЧА И ПУТИНА ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ пора перестать смотреть в рот пейсатым и делать как они велят.. расторжение брака с МВФ кроме де фолта ничего иного не принесет.. НО вот тут вопросы-- дефолт означает автоматическо анулирование ранее взятых обязательств Украиной перед МВФ и по каждому кредиту будут потом вестись торги в стиле отдайте хоть что нибудь..
Дефолт означает что само МВФ вело политику двуличия и непоследвоательности и повысило свои полномочия к институту МВФ будет нанесет ущерб как структуре..
Дефолт оначает автоматическое замораживание до 6 месяцев с прллонгацией каждые 6 месяцеыв всех цен и тарифов Ах=метов, Поршщенко и вся банда взвоют от этого... воровать станет невожможно за счет роста цен и тарифорв причем в ручном режиме.. курс валют замозят более того хождение валюты кроме гривны запретят в Украине все транши и переводы за бугор заморозят в Украине проведут перепись запасов налички и особенно в НБУ (привет Гонтаревой) далее Украина это центр Европы транзитная зона.. население как ни крути 40 млн. да еще военный конфликт... что чревато для самой Европы вместо кредитов начнем получать гуммантарную помощь в том числе и деньгами поверьте мне войны будут дороже для мира и Европы в частности...
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А хто віддасть 90 млрд ,вже вкладених в країну? Петін РОшен мільярд стоїть максимум ,а при дефолті ціна впаде вдвічі.
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читайте мой комментарий кажду доллар по кредиту будет по новому обговариваться на возврат сроки, %, и так далее с 90 лярдов можно 30-40 лярдов вообще закопать как невозвратные вообще...
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больний на всю голову. Те що буде означати дефолт на макро рівні. то одне , а для кожного інше. Для кожного - нема зарплати, нема роботи, нема заощаджень. Заморозити курс можна та тільки хто взагалі, що міняти буде, бо щоб міняти треба мати що міняти. А ще війна. А основне що потрібне на війні то гроші - нема грошей свизда Україні як державі.
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По факту, Расея первая провозгласила независимость от СССР
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хтось боїться жорстких дій МВФ по розкраданню їхніх же грошей , приклад Португалія .
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Блин! Что-то меня уже только от одного слова РЕФОРМА, передёргивать начинает!
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Это потому, что вы не входите в круг людей для которых реформы. А на всех расчитано не было! "Многие хотят избавиться от МВФ, чтобы законсервировать текущую ситуацию в угоду своим интересам", - Данилюк - Цензор.НЕТ 7270
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* "Багато хто хоче позбутися МВФ, щоб законсервувати поточну ситуацію на догоду своїм інтересам", - Данилюк - Цензор.НЕТ 1232
остановите карусель реформ-покращень... нас уже тошнит!
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большинство украинцев мечтает законсервировать текущую ситуацию...жизнь в говне это то к чему они привыкли...жить с позиции несчастной жертвы всегда на много проще, чем брать жизнь в свои руки и что то начать менять.
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Автоматика отключила энергоблок. И что дальше?
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В этой картинке казапская пропаганда. Пости свою хрень на пидарашке.
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Нема в цему світі ні однієї країни кому би МВФ допомогло , а незагнало в кабалу .
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Правильно! Даешь коррупцию! Нет МВФ!
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Ти не врубався , коррупція і МВФ тісно переплетені . Про відмивання грошей через державні позики чув ?
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Неправда. МВФ це лише кредитор який дає гроші в позику. А скільки тих грошей брати, чи брати взагалі, і як ними розпорядитися вирішує каста державних управлінців. Якщо гроші бездарно просрали або розікрали, то в цьому немає вини МВФ, це виключно вина боржника, тобто держави.
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Шо неправда ? що МВФ це той ,хто за гроші диктує правила , а ці правила відображають на житті людей . У всіх існуючих випадках погіршують життя.
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А почему же тогда берут? Может быть из-за того, что больше никто не дает?
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Беруть тому що наживаються на цьому , тому що треба літати Фальконом на Мальдіви в короткострокову відпустку , тому що треба віли в Іспанії отримувати , тому що небрати вони неможуть . Брати і продавати - от їхнє кредо.
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Млять! РЖУНИМАГУ! Вот уж, кто обожрал луганчан, так это немцы, французы и остальные граждани стран ЕС!!! Просто вырывали изо рта утренние батыкм с чёрной икрой! И с плакатами стоят уважаемые пиплы точно секущие тему!!! Бугагагага!!!
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Ага, лолабот, а теперь начинай топить за коррупцию! МВФ, С****КИ, не хотят давать бабки в карманы воров-олигархов! Так ведь?
И в этом вся ваша, лолаботова, суть!

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В тебе неправильно виставлений приціл логіки. Лолабот це той хто лобизає дупу Порошенку .Тому тут ти мимо каси.
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Другими словами нахера власти реформы которые не дают возможности ей красть...
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Многое умно,--- многое неумно... Истина - только в степени его заинтересованности результатом...
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Украина на сможет обслуживать свои долговые долговые обязательства, если прервет сотрудничество с МВФ... ДЕФОЛТ?
https://zn.ua/ECONOMICS/miklosh-sprognoziroval-posledstviya-prekrascheniya-sotrudnichestva-ukrainy-s-mvf-272658_.html
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а вот и ыксперды полковника толика подтянулись... шо там толя? всем поведал, что думает мертветчук?
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хз, мне госдеп как раз долларами платит.
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Тогда не проси у него деньги. тебя же никто не заставляет
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Я о том же, что нечего винить МВФ. Это как нищий возмущается, что даешь ему маленькую милостыню
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Ніщій , у твому випадку, Гройсман і Порошенко , бо вони просят .
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МВФ настаивает на приватизации предприятий.А хто ж их буде приватизировать,як не олигархат?!А к чему прикасается олигархат,идёт в лом,бо на модернизацию денег нет "Багато хто хоче позбутися МВФ, щоб законсервувати поточну ситуацію на догоду своїм інтересам", - Данилюк - Цензор.НЕТ 6893
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Іще треба було додати: "Обналичиваю кредиты МВФ".
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, , с учетом хренового финансового состояния Украины , и агрессии россии , , мвф обязано поддержать Украину , , потому как , казна , походу , пуста ,,, , все лишнее заоффшорено- / потрачено на виллы-яхты-круизы ,,,
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Цікаво , а скільки ж на нашого лоліту слюнявлять з бюджету ?"Багато хто хоче позбутися МВФ, щоб законсервувати поточну ситуацію на догоду своїм інтересам", - Данилюк - Цензор.НЕТ 18
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Джамал - иди в жопу !!Мне пофиг сколько тратит РФ на пенсов.... И сколько на Путина!! Почему тема России тебя возбуждает??????И почему именно тебя?? Возникают смутные подозрения.........
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ваапче то это просто факты , которых я , например , не знал , , тратит то россия , не .Джамал , , , в чем его вина ?*
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почему МВФ не требует аудита всем своим ранее выделенным траншам?
до копейки (цента, тугрика)
вот не носом тыкать в кучу сытых пенсионеров, а битой в стаю худющих миллионеров-миллиардеров...
хоть раз где-то промелькнуло про аудит? мажет я пропустил?
или может... откат, за откатом... как прекрасно море перед закатом...
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Як то кажуть,маленькие деньги развращают,не так сильно як большие.Просто МВФу выгодна развращённая элита Украины привыкшая к прибыли в 1000% "Багато хто хоче позбутися МВФ, щоб законсервувати поточну ситуацію на догоду своїм інтересам", - Данилюк - Цензор.НЕТ 2851
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придурок...все кредиты МВФ это ценные бумаги, которые сразу поступают в ЗВР Украины
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Та да.А расплатимся мы, долговыми обязаловками,яки Гонтарева наскладировала от Гроси "Багато хто хоче позбутися МВФ, щоб законсервувати поточну ситуацію на догоду своїм інтересам", - Данилюк - Цензор.НЕТ 6050
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кратко:
1. Резервная доля. Первая порция иностранной валюты, которую страна-член может приобрести в МВФ в пределах 25 % квоты, - резервная доля (Reserve Tranche).
Резервная доля определяется как превышение величины квоты страны-члена над суммой, находящейся на счете Фонда национальной валюты данной страны.

2. Кредитные доли. Средства в иностранной валюте, которые могут быть приобретены страной сверх резервной доли (в случае её полного использования авуары МВФ в валюте страны достигают 100 % квоты), делятся на четыре кредитные доли, или транша (Credit Tranches), составляющие по 25 % квоты.

3. Договоренности о резервных кредитах стэнд-бай (англ. Stand-by Arrangements) обеспечивают стране-члену гарантию того, что в пределах определённой суммы и в течение срока действия договоренности при соблюдении оговоренных условий страна может беспрепятственно получать иностранную валюту от МВФ в обмен на национальную. Подобная практика предоставления кредитов представляет собой открытие кредитной линии. Если использование первой кредитной доли может быть осуществлено в форме прямой покупки иностранной валюты после одобрения Фондом её запроса, то выделение средств в счёт верхних кредитных долей обычно проводится посредством договоренностей со странами-членами о резервных кредитах.

4. Механизм расширенного кредитования (англ. Extended Fund Facility) дополнил резервную и кредитные доли. Он предназначен для предоставления кредитов на более длительные сроки и в больших размерах по отношению к квотам, чем в рамках обычных кредитных долей.
Расширенные кредиты обычно предоставляются на три года, при необходимости - до четырёх лет, определёнными порциями (траншами) через установленные промежутки времени - раз в полугодие, ежеквартально или (в некоторых случаях) помесячно.

Фонд требует от страны - заемщицы выполнения определённых условий, причём степень их жёсткости нарастает по мере перехода от одной кредитной доли к другой. Некоторые условия должны быть выполнены до получения кредита. ...

Если МВФ сочтет, что страна использует кредит в противоречии с целями Фонда, не выполняет взятых обязательств, он может ограничить её кредитование, отказать в предоставлении очередного транша.
Таким образом, этот механизм позволяет МВФ оказывать экономическое давление на страны - заемщицы.
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ну и что не так? Украина получает от МВФ ценные бумаги, по которым в любой момент можно получить доллары. Украина эти ценные бумаги сразу кладет в ЗВР. Никто в Украине от МВФ доллары не получает, потому что это противоречит самому принципу работы МВФ...стабилизировать экономику страны, чтобы она сама могла платить по своим долгам.
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все так.
все правильно, но неужели не нужен аудит или простая отчетность о том что где было, куда ушло и сколько осталось?
т.е возможности... скоммууниздить-обмануть, как бы... ограниченны или равны нолю?
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http://www.bank.gov.ua

там есть все...отчеты годичные, полугодичные, аудиты, планы, стратегии...бери изучай
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Лоліта потихеньку розвертає велосипед "Україна" в бік Спаської вежі.
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А що дало МВФ кожному українцю щоб ми його захищали?
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90 млрд та твої телефони , авто ,ноутбуки , проведення Євро .
Чи ти думаєш ,це країна заробила сама?
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"Многие хотят избавиться от МВФ, чтобы законсервировать текущую ситуацию в угоду своим интересам", - Данилюк
данилюк, не корчи из себя дурачка.... ты сначала отчитайся до последней копейки, куда были потрачены деньги прошлых займов.. давай вместе посмотрим на что они пошли и потом подумаем, нужны ли он Украине
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Все что вы у МВФ на-одалживали будем возвращать из вашего кармана после конфискации.
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Многие хотят избавиться от мвф что бы вы твари воровать перестали. Вы же паскуды украли столько что мвф у вас одалживать должен. "Багато хто хоче позбутися МВФ, щоб законсервувати поточну ситуацію на догоду своїм інтересам", - Данилюк - Цензор.НЕТ 528
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Кто то ещё видимо сомневается нужен МВФ Украине и насколько из людей не знающих темы вообще..Ни что такое МВФ , нм для чего МВФ , ни источники доходов МВФ, ни каких доходов по величине.Данилюк - ек в счет. Обычный чиновничьий вор с оффшорами и схемами как они все..
Ликбез.:
МВФ можно приравнять к частному ростовщику. Даёт в долг под проценты. Всё пофиг кроме бабла. К этой фирме ростовщиков -мошенников (априори) обращаются тогда, когда (внимание!) уже никто ничего не даёт из недоверия к руководству страны .а отсюда - платёжеспособности государства. Поэтому - проценты выше и при этом деньги даются под УСЛОВИЯ. То есть: " делайте так и так а не так как вы хотите". Эти ростовщики по хорошему нормальным не криминальным государствам не выгодны. Только в пиковых критических случаях и очень ненадолго. Разово можно сказать. Выгодны постоянно ,как Украине - тем, у кого правительство и президент - банда воров которым пофиг страна. Польша не так давно закрыла вопрос с МВФ. Сотрудничество прекращено.по понятным причинам. У нас же МВФ даёт деньги под обязательсьтва государства ,зная что они воруются. Да им и пофиг. Отдавать всё равно придётся а кому - им насрать. Они проценты поимеют по любому .Плюс потребуют вывоз леса из Украины как условие.. Вальцману естественно пофиг. И государственные деньги и лес ! Взяли - разворовали, дети и внуки серых дураков пусть отдают..Выгодно и Вальцману и МВФ..Мы их уже так осчастливили поцентами так что они просто на пике эйфории до сих пор не могут поверить в таких идиотов и в шоке от этой недалёкой Украины ,которая по хорошему сама способна сонсировать МВФ если прекратит саморазворовываться! Мало того - ещё и все кредиты погасит за один день..Это просто феерический позорняк.. Мы - идиот у которого карманы набиты золотом и драг. камнями. Поэтому все Данилюки и прочие злодии пусть идут в направлении ......на полюс..Стройными рядами. Пока при памяти..
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Различные жулики в Украине получают кредиты от МВФ уже много лет .
Стал ли народ жить лучше ? А страна ?
А жулики , получающие кредит ?
Оттож ...
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тільки тарифи нам підіймають та пенсійний стаж чи вік , контора яка погіршує життя всім звичайним громадянам, а міністрам аби хапнути кредит і розписати між корупціонерами кому скільки відвалять з кредиту, Косюку ще можуть дати багато лямів на компенсацію так звану, намже дулю з маком і борги
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Многие хотят избавиться от МВФ, чтобы законсервировать текущую ситуацию в угоду своим интересам", - Данилюк
 
 
 
 
 
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