 "Многие хотят избавиться от МВФ, чтобы законсервировать текущую ситуацию в угоду своим интересам", - Данилюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в интервью ZN.UA, опубликованном в субботу.

"Новая программа не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? А смысл? Нам необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум для страны. В первую очередь, речь идет о приоритетных реформах, необходимых в рамках этой программы. Только после ее выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с Фондом", - отметил он.

Глава Минфина подчеркнул, что направляет значительные усилия на успешное продолжение программы МВФ.

"Неполучение ни одного транша в этом году и вылет из программы МВФ - это синонимы на самом деле, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го", - пояснил он.

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Министр финансов отметил, что "есть определенная задержка с этим траншем, потому что некоторые ключевые законы вовремя не были рассмотрены парламентом. Один из них, о приватизации, рассматривается на этой неделе (Верховная Рада приняла этот закон 18 января. - Ред.).

Данилюк уверен, что в сотрудничестве Украины с МВФ речь идет не только о деньгах. "Мы сейчас на том этапе, когда останавливать реформы нельзя. Наоборот, их необходимо ускорять… Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продолжении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы, тут все просто. Это понимают и президент, и премьер, поэтому я уверен в прогрессе", - сказал он.

"Конечно, я тоже хочу, чтобы Украина была самостоятельной и двигалась вперед без посторонней помощи, но многие из тех, кто сейчас об этом говорит, преследуют иные цели. Они не хотят реформ и изменений, многие хотят избавиться от МВФ, чтобы законсервировать текущую ситуацию в угоду своим личным интересам", - считает он.

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