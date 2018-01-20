 "Многие хотят избавиться от МВФ, чтобы законсервировать текущую ситуацию в угоду своим интересам", - Данилюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в интервью ZN.UA, опубликованном в субботу.
"Новая программа не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? А смысл? Нам необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум для страны. В первую очередь, речь идет о приоритетных реформах, необходимых в рамках этой программы. Только после ее выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с Фондом", - отметил он.
Глава Минфина подчеркнул, что направляет значительные усилия на успешное продолжение программы МВФ.
"Неполучение ни одного транша в этом году и вылет из программы МВФ - это синонимы на самом деле, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го", - пояснил он.
Министр финансов отметил, что "есть определенная задержка с этим траншем, потому что некоторые ключевые законы вовремя не были рассмотрены парламентом. Один из них, о приватизации, рассматривается на этой неделе (Верховная Рада приняла этот закон 18 января. - Ред.).
Данилюк уверен, что в сотрудничестве Украины с МВФ речь идет не только о деньгах. "Мы сейчас на том этапе, когда останавливать реформы нельзя. Наоборот, их необходимо ускорять… Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продолжении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы, тут все просто. Это понимают и президент, и премьер, поэтому я уверен в прогрессе", - сказал он.
"Конечно, я тоже хочу, чтобы Украина была самостоятельной и двигалась вперед без посторонней помощи, но многие из тех, кто сейчас об этом говорит, преследуют иные цели. Они не хотят реформ и изменений, многие хотят избавиться от МВФ, чтобы законсервировать текущую ситуацию в угоду своим личным интересам", - считает он.
Дефолт означает что само МВФ вело политику двуличия и непоследвоательности и повысило свои полномочия к институту МВФ будет нанесет ущерб как структуре..
Дефолт оначает автоматическое замораживание до 6 месяцев с прллонгацией каждые 6 месяцеыв всех цен и тарифов Ах=метов, Поршщенко и вся банда взвоют от этого... воровать станет невожможно за счет роста цен и тарифорв причем в ручном режиме.. курс валют замозят более того хождение валюты кроме гривны запретят в Украине все транши и переводы за бугор заморозят в Украине проведут перепись запасов налички и особенно в НБУ (привет Гонтаревой) далее Украина это центр Европы транзитная зона.. население как ни крути 40 млн. да еще военный конфликт... что чревато для самой Европы вместо кредитов начнем получать гуммантарную помощь в том числе и деньгами поверьте мне войны будут дороже для мира и Европы в частности...
остановите карусель реформ-покращень... нас уже тошнит!
И в этом вся ваша, лолаботова, суть!
https://zn.ua/ECONOMICS/miklosh-sprognoziroval-posledstviya-prekrascheniya-sotrudnichestva-ukrainy-s-mvf-272658_.html
до копейки (цента, тугрика)
вот не носом тыкать в кучу сытых пенсионеров, а битой в стаю худющих миллионеров-миллиардеров...
хоть раз где-то промелькнуло про аудит? мажет я пропустил?
или может... откат, за откатом... как прекрасно море перед закатом...
1. Резервная доля. Первая порция иностранной валюты, которую страна-член может приобрести в МВФ в пределах 25 % квоты, - резервная доля (Reserve Tranche).
Резервная доля определяется как превышение величины квоты страны-члена над суммой, находящейся на счете Фонда национальной валюты данной страны.
2. Кредитные доли. Средства в иностранной валюте, которые могут быть приобретены страной сверх резервной доли (в случае её полного использования авуары МВФ в валюте страны достигают 100 % квоты), делятся на четыре кредитные доли, или транша (Credit Tranches), составляющие по 25 % квоты.
3. Договоренности о резервных кредитах стэнд-бай (англ. Stand-by Arrangements) обеспечивают стране-члену гарантию того, что в пределах определённой суммы и в течение срока действия договоренности при соблюдении оговоренных условий страна может беспрепятственно получать иностранную валюту от МВФ в обмен на национальную. Подобная практика предоставления кредитов представляет собой открытие кредитной линии. Если использование первой кредитной доли может быть осуществлено в форме прямой покупки иностранной валюты после одобрения Фондом её запроса, то выделение средств в счёт верхних кредитных долей обычно проводится посредством договоренностей со странами-членами о резервных кредитах.
4. Механизм расширенного кредитования (англ. Extended Fund Facility) дополнил резервную и кредитные доли. Он предназначен для предоставления кредитов на более длительные сроки и в больших размерах по отношению к квотам, чем в рамках обычных кредитных долей.
Расширенные кредиты обычно предоставляются на три года, при необходимости - до четырёх лет, определёнными порциями (траншами) через установленные промежутки времени - раз в полугодие, ежеквартально или (в некоторых случаях) помесячно.
Фонд требует от страны - заемщицы выполнения определённых условий, причём степень их жёсткости нарастает по мере перехода от одной кредитной доли к другой. Некоторые условия должны быть выполнены до получения кредита. ...
Если МВФ сочтет, что страна использует кредит в противоречии с целями Фонда, не выполняет взятых обязательств, он может ограничить её кредитование, отказать в предоставлении очередного транша.
Таким образом, этот механизм позволяет МВФ оказывать экономическое давление на страны - заемщицы.
все правильно, но неужели не нужен аудит или простая отчетность о том что где было, куда ушло и сколько осталось?
т.е возможности... скоммууниздить-обмануть, как бы... ограниченны или равны нолю?
там есть все...отчеты годичные, полугодичные, аудиты, планы, стратегии...бери изучай
изучу
Чи ти думаєш ,це країна заробила сама?
данилюк, не корчи из себя дурачка.... ты сначала отчитайся до последней копейки, куда были потрачены деньги прошлых займов.. давай вместе посмотрим на что они пошли и потом подумаем, нужны ли он Украине
Ликбез.:
МВФ можно приравнять к частному ростовщику. Даёт в долг под проценты. Всё пофиг кроме бабла. К этой фирме ростовщиков -мошенников (априори) обращаются тогда, когда (внимание!) уже никто ничего не даёт из недоверия к руководству страны .а отсюда - платёжеспособности государства. Поэтому - проценты выше и при этом деньги даются под УСЛОВИЯ. То есть: " делайте так и так а не так как вы хотите". Эти ростовщики по хорошему нормальным не криминальным государствам не выгодны. Только в пиковых критических случаях и очень ненадолго. Разово можно сказать. Выгодны постоянно ,как Украине - тем, у кого правительство и президент - банда воров которым пофиг страна. Польша не так давно закрыла вопрос с МВФ. Сотрудничество прекращено.по понятным причинам. У нас же МВФ даёт деньги под обязательсьтва государства ,зная что они воруются. Да им и пофиг. Отдавать всё равно придётся а кому - им насрать. Они проценты поимеют по любому .Плюс потребуют вывоз леса из Украины как условие.. Вальцману естественно пофиг. И государственные деньги и лес ! Взяли - разворовали, дети и внуки серых дураков пусть отдают..Выгодно и Вальцману и МВФ..Мы их уже так осчастливили поцентами так что они просто на пике эйфории до сих пор не могут поверить в таких идиотов и в шоке от этой недалёкой Украины ,которая по хорошему сама способна сонсировать МВФ если прекратит саморазворовываться! Мало того - ещё и все кредиты погасит за один день..Это просто феерический позорняк.. Мы - идиот у которого карманы набиты золотом и драг. камнями. Поэтому все Данилюки и прочие злодии пусть идут в направлении ......на полюс..Стройными рядами. Пока при памяти..
Стал ли народ жить лучше ? А страна ?
А жулики , получающие кредит ?
Оттож ...