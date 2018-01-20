 Открыт сбор средств для помощи семье погибшего в Одессе офицера полиции Пригарина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.
"Вчера от огнестрельного ранения, полученного во время событий на улице Новосельского в Одессе, погиб 27-летний участковый офицер Приморского отдела полиции Сергей Пригарин. В милиционера остались жена и двухлетняя дочь. К сожалению, уже известны случаи, когда на этой трагедии пытаются заработать нечестные на руку лица. Все неравнодушные, кто выражает желание помочь семье, могут перечислять средства на карту жены погибшего полицейского", - сказкно в сообщении.
Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.
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Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.
Просто воздадим почести павшему.
Rest In Peace, Brave Officer.
А уничтоженный ублюдок пусть провалится в мёрзлые болота Хель.
Поэтому не стоит делать подобные выводы.
Перестрелка - это ситуация с многими факторами, влияющими на её исход.
Он погиб при выполнении служебных обязанностей, значит государство должно его похоронить и назначить пенсион на семью и детей. Какие и куда собираются средства?!
Такой случай был при могилевиче, когда послали голыми руками банду брать. Уже и овоща нет, а полиция продолжает нести неадекватные потери