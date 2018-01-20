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 Открыт сбор средств для помощи семье погибшего в Одессе офицера полиции Пригарина

Полиция Одесской области опубликовала реквизиты вдовы Сергея Пригарина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

"Вчера от огнестрельного ранения, полученного во время событий на улице Новосельского в Одессе, погиб 27-летний участковый офицер Приморского отдела полиции Сергей Пригарин. В милиционера остались жена и двухлетняя дочь. К сожалению, уже известны случаи, когда на этой трагедии пытаются заработать нечестные на руку лица. Все неравнодушные, кто выражает желание помочь семье, могут перечислять средства на карту жены погибшего полицейского", - сказкно в сообщении.

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Реквизиты:

Картка Приватбанку № 4149497867576615.
Отримувач Пригаріна Ксенія Геннадіївна. 

Открыт сбор средств для помощи семье погибшего в Одессе офицера полиции Пригарина 01

Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

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Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.

Источник: https://censor.net.ua/n3045565
 
 
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Покупайте Голубитокс по акционной цене,помагает в комплексе от всех болезней сразу.Асоциация киевских каардиологов.
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Здесь не место поднимать срач про рюкзаковых и прочее.
Просто воздадим почести павшему.
Rest In Peace, Brave Officer.

А уничтоженный ублюдок пусть провалится в мёрзлые болота Хель.
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Точніше застрелений внаслідок власної непрофесіоналізму і безпорадності.
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Вы лично наблюдали этот фатальный момент? Полагаю, что вряд ли.
Поэтому не стоит делать подобные выводы.
Перестрелка - это ситуация с многими факторами, влияющими на её исход.
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Ось вам і повний пакет держ соцзабезпечення реформованої поліції , кінечна станція : люди добрі поможіт , дайте гроші.
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Хорошим мусарам хорошии гробы плохим мусорам плохие гробы!!
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Какой ещё сбор средств?
Он погиб при выполнении служебных обязанностей, значит государство должно его похоронить и назначить пенсион на семью и детей. Какие и куда собираются средства?!
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Должно, не значит сделает. В лучшем случае похоронит. Конечно, помогу, с меня не убудет, хотя и согласна с Мальдивами и т.д. Тем более рядом новость, как хоронят погибшего полицейского в Америке. Грустно...
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Теперь на полицейских будем собирать, армию уже одели и обули? Зато главторгующий не при делах, ему бы на Мальдивы...Мля, слов нет, одни маты.
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Хто там у вас за недельный отпуск заплатил пол миллиона зеленых? Пусть президент и жертвует. Опять народ оббираете?
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Но если и мы не поможем, то можем остаться без полицейских или с теми, которые будут бояться преступников. Что делать, такова реальность.
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Порошенко потратил 500 тысяч долларов на неделю отдыха на мальдивах, кто будет собирать деньги на полицию? Опять мы? Их жизнь должна быть застрахована государством. Он погиб не от кирпича на голову, а при исполнении своего служебного долга.
Такой случай был при могилевиче, когда послали голыми руками банду брать. Уже и овоща нет, а полиция продолжает нести неадекватные потери
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прежде чем заходить в дом к разыскиваемому,надо хотя бы оружие достать из кобуры и привести его в боевую готовность...не к самогонщице шли......вот ,,неожиданно пулю и получили"
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К разыскиваемому ,да ещё и по наводке,не отправляют участкового.Кто-то должен ответить погонами.
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А что у мэрии денег нет?Покупать никому не нужный "Краян"эа 140 лимонов деньги есть,а помочь семье,так деньги кончились.Менты вам не стыдно?,собрались и пришли бы в мэрию, и не просить,а требовать.
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Перекрытый хайвей и километровый кортеж: как прощались с погибшим при исполнении полицейским в США. ВИДЕО
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И что? Напиши Пэте- пусть своим кортежем пожертвует на похороны.
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https://censor.net.ua/news/3045577/perekrytyyi_hayiveyi_i_kilometrovyyi_kortej_kak_proschalis_s_pogibshim_pri_ispolnenii_politseyiskim.
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Жаль пацана (если, конечно, не сепар был....) При любых раскладах жаль- даже если действовал не профессионально- отдал жизнь...... Но считаю, что обеспечить достойные похороны, выплатить мат. компенсацию и назначить выплаты ребенку за погибшего отца- это ДОЛГ государства. Не говоря уже о страховке, которая у "новой полиции" должна быть однозначно. Хватит включать дурачка и взывать к нищему народу. Керманычи у нас не бедствуют и выгнать их с насиженных мест сzаной тряпкой нельзя. Значит, государство богатое. Раз есть что воровать в ТАКИХ масштабах.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОткрыт сбор средств для помощи семье погибшего в Одессе офицера полиции Пригарина
 
 
 
 
 
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