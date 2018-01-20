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 Политика Украины
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Все про:назначение (1314) НБУ (4304) отставка (2245) Гонтарева (705)

 "Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема - назначить нового главу НБУ", - Гонтарева

Глава НБУ Валерия Гонтарева готова отчитаться перед народными депутатами в парламенте, но в ее докладе не будет ничего, что не озвучивалось ранее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинским новостям" рассказала глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, ожидающая с мая 2017 года удовлетворения заявления об отставке.

На просьбу объяснить, почему Президент 9 месяцев не вносил представление о ее увольнении, Гонтарева ответила: "Вы же понимаете, что не проблема в том, чтобы уволить Гонтареву. Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема, как всегда собрать коалицию и назначить нового главу. Вот пришел этот день, когда голоса уже есть. Я очень надеялась, что это произойдет сегодня (19 января. - Ред.), сидела, ждала со своим докладом о проделанной работе".

По ее словам, в подготовленном докладе нет ничего нового, что бы не озвучивалось на пресс-конференции в апреле.

"Не ожидайте от меня чего-то, чего я не говорила в апреле на пресс-конференции, когда объявила об уходе. Там я подвела итоги своей работы в Национальном банке. (...) Я думаю, что продолжать так дальше невозможно. Нужно, в конце концов, меня отпустить. Это важно для Национального банка. Там 5 тыс. человек работает. Нужно, чтобы люди были мотивированы, чтобы реализовывали стратегию, чтобы у них был лидер", - отметила Гонтарева.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045563
 
 
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сЮка и алкоголичка. А впрочем просто мразь.
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Сидеть тЫ сЮка будешь и облизывать лесбиянкам будешь то что надо.
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Что то меня от слов о незаменимости наших чинуш уже тошнит.
А начиналось со смеха, когда раша вата говорила о незаменимости х-ла.
Я всем троллям и ватным и шоко говорю - а давайте поспорим, что если все "незаменимые " завтра сдохнут, то ничего не изменится, а даже возможно будет лучше.
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Какая же эта власть сладкая...Да"нету незаменимых людей"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема - назначить нового главу НБУ", - Гонтарева
 
 
 
 
 
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