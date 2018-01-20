 "Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема - назначить нового главу НБУ", - Гонтарева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинским новостям" рассказала глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, ожидающая с мая 2017 года удовлетворения заявления об отставке.

На просьбу объяснить, почему Президент 9 месяцев не вносил представление о ее увольнении, Гонтарева ответила: "Вы же понимаете, что не проблема в том, чтобы уволить Гонтареву. Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема, как всегда собрать коалицию и назначить нового главу. Вот пришел этот день, когда голоса уже есть. Я очень надеялась, что это произойдет сегодня (19 января. - Ред.), сидела, ждала со своим докладом о проделанной работе".

По ее словам, в подготовленном докладе нет ничего нового, что бы не озвучивалось на пресс-конференции в апреле.

"Не ожидайте от меня чего-то, чего я не говорила в апреле на пресс-конференции, когда объявила об уходе. Там я подвела итоги своей работы в Национальном банке. (...) Я думаю, что продолжать так дальше невозможно. Нужно, в конце концов, меня отпустить. Это важно для Национального банка. Там 5 тыс. человек работает. Нужно, чтобы люди были мотивированы, чтобы реализовывали стратегию, чтобы у них был лидер", - отметила Гонтарева.

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