 Подробности нападения на посольство Украины в Греции: подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в эфире "112 Украина".
В МИД сообщили о том, что в ближайшее время Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции.
Кроме того, территория, которая является прилегающей к зданию посольства, была заброшено бутылками с зажигательной смесью.
Также спикер сообщила, что в результате противоправных действий никто не пострадал.
На место происшествия была немедленно вызвана бригада пожарных и полиция, которая уже начала расследование. Также осуществляется круглосуточное наблюдение за дипучреждением.
"Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", - отметила Беца.
из-за которой пострадали - греческие страховые компании...
а тут конкуренты блин.
Пошло бабло. Пошел " движняк" от фсб.
Совпадение...?(дальше кисельщина)
Пояснення місцевої поліції : " это не было направлено конкретно против России - скорее всего, автомобили выбирали по признаку наличия дипномера. По мнению правоохранительных органов, поджог был совершен представителями одной из левацких экстремистских группировок. В Греции это не первый случай поджога автомобилей с иностранными дипномерами."