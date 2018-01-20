 Подробности нападения на посольство Украины в Греции: подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в эфире "112 Украина".

В МИД сообщили о том, что в ближайшее время Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции.

Кроме того, территория, которая является прилегающей к зданию посольства, была заброшено бутылками с зажигательной смесью.

Также спикер сообщила, что в результате противоправных действий никто не пострадал.

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На место происшествия была немедленно вызвана бригада пожарных и полиция, которая уже начала расследование. Также осуществляется круглосуточное наблюдение за дипучреждением.

"Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", - отметила Беца.