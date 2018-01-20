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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Греция (467) МИД (4330) нападение (1421) посольство Украины (122) Беца (177)

 Подробности нападения на посольство Украины в Греции: подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения, - МИД

С 19 на 20 января группой неизвестных лиц был осуществлен поджог частных автомобилей сотрудников посольства Украины в Греции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в эфире "112 Украина".

В МИД сообщили о том, что в ближайшее время Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции.

Кроме того, территория, которая является прилегающей к зданию посольства, была заброшено бутылками с зажигательной смесью.

Также спикер сообщила, что в результате противоправных действий никто не пострадал.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В греческих Афинах напали на украинское посольство, - Климкин

На место происшествия была немедленно вызвана бригада пожарных и полиция, которая уже начала расследование. Также осуществляется круглосуточное наблюдение за дипучреждением.

"Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", - отметила Беца.

Источник: https://censor.net.ua/n3045562
 
 
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Таких,як Ксантопулос,у Греції багато!
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Мелкая пакость лишнехромосомных козломордых мокшей...
из-за которой пострадали - греческие страховые компании...

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Кацапы это . Спецоперация по созданию негативного имиджа Украины по всему миру,куда только лапы дотянутся
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А что греки, что ли? нафиг им украина не упиралась. Казапы или денег дали или сами насрали. Они мастера по сжечь, изговнить, украсть и испортить. Заложено в лишней хромосоме
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без кацапов вы думаете о вас только хорошее думают?
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а как отразится на имидже Украины что россияне донимают в Греции или где бы то не было, страна -агрессор, отжали территорию, мало им на Донбассе убивают украинцев причём русскоязычных всех подряд, ради интересов российской федерации
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Дума\ю, ніяких інтересів немає в Донбабве. Там інтереси декількох закомплексованих маразматиків. Втрати від цього всього колосальні.
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что за молдованин у вас на цензоре написал такой текст ,,Кроме того, территория, которая является прилегающей к зданию посольства, была заброшено бутылками с зажигательной смесью.,,
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О мёртвых либо хорошо, либо ничего. (с) Подробиці нападу на посольство України в Греції: підпалили приватні автомобілі співробітників дипустанови, - МЗС - Цензор.НЕТ 2156
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Alex Lem,ты наверно заблудился: тут не форум по правописанию Подробиці нападу на посольство України в Греції: підпалили приватні автомобілі співробітників дипустанови, - МЗС - Цензор.НЕТ 2143
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Муж Елены Кстантопулос, кремлевской консервы, отрабатывает бабло газпрома? Это болезненная реакция на наш вчерашний закон ))
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Чоловік Олени Ксантопулос, приватного богера Саакашвілі- велика шишка в ;Обществе Русских в Греции;
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зачем вообще россия существует на планете,от нее нет никакого толка,эволюционный процесс должен покончить с этим недоразумением
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В Киеве юношу побили в Греции на посольсво напали....На рос ТВ праздник прямо какой))).
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КАЦАПСКИЕ свиньи, где бы не находились, не могут не нагадить.
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"... в ближайшее время Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции..." - йопсель!!! Та куда торопиться-то? Паша! Займись лучше тем, что умеешь! Оцени работу мэра Киева по уборке снега!!!
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А спикера МИДа лучше отправить послом в Грецию! И больше не будет никаких коктейлей Молотова! Греки оценят!
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Це справа кацапів або лугандонських орків, їх методи.
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Написано же: радиКАЛы под влиянием ПИДАРассеи Подробности нападения на посольство Украины в Греции: подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения, - МИД - Цензор.НЕТ 2906
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Нехер было над Попандопулой насмехаться, вот ответка пришла Подробности нападения на посольство Украины в Греции: подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения, - МИД - Цензор.НЕТ 5874
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Ру.нети з знімальною групою випадково проїджали вночі коло українського посольства де в той час їли младенця , а "грецькі освободителі" намагались створити суд
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Вони всюди з"являються випадково, навіть раніше самої події, щоб приготувати апаратуру для зйомок, освітлення, то да сьо...
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Уроки по Домбасі весною в 2014му ... якщо ви бачите як розпаковуються Гавнюз - х...чте швидше поки атктери в гримовій
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Греция известна как нахлебники у ЕС,
а тут конкуренты блин.
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ЕС в грецию триллион € не менее вложила. Так что украина ей не конкурент. Рыцари Винторогого магистра из Макши стараются.
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Последствия роста цен на нефть.
Пошло бабло. Пошел " движняк" от фсб.
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Не выросли цены на нефть. И денег в быджете на пидарашке не хватает. просто у винторогих счастье такое - насрать и испортить а там хоть трава не рости.
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К грекам тянут Южный поток с дешевым российским газом,вот и отрабатывают
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Пора гружённые беспилотники послать на Керченский мост.
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Це він спочатку дешевий, а потім починається шантаж. Проходили вже, знаємо.
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мафия кацапская кишит в Греции и до гадалки ненада ити ......................
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Прошли те времена когда он лично это делал, теперь это исполняет моссад по приказу израильского кнессета в благодарность путину за преданную службу Подробиці нападу на посольство України в Греції: підпалили приватні автомобілі співробітників дипустанови, - МЗС - Цензор.НЕТ 2248
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Да, окурок без пакости ни дня не может прожить. Казапня везде гадит где может. генетика екстра хромосомы такая.
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в Украине писать путин стало неприлично,порядочные люди пишут ХУЙЛО
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Не зря второй по значимости монастырь на Афонщине называется ВАТОПЕД...
Совпадение...?(дальше кисельщина)
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Vatos Locos (Crazy Dudes - сумасшедшие товарищи), они везде Подробиці нападу на посольство України в Греції: підпалили приватні автомобілі співробітників дипустанови, - МЗС - Цензор.НЕТ 7543
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В Греції як і вбагатьох країнах палят машини . А те що то машини укр дипломатів , то ось аналогічна ситуація В Греции сожгли три машины российских дипломатов
Пояснення місцевої поліції : " это не было направлено конкретно против России - скорее всего, автомобили выбирали по признаку наличия дипномера. По мнению правоохранительных органов, поджог был совершен представителями одной из левацких экстремистских группировок. В Греции это не первый случай поджога автомобилей с иностранными дипномерами."
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А может, это греческие фаны отомстили? Их сильно побили киевляне. Не нужно было. Греков было мало, а украинцев много.
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Не надо искать политику в каждом пуке. Простая деградация морали и права. Жгут, ломают, воруют безнаказанно. Недавно прочитал на немецком форуме владельцев бмв. Чувак задержал вора, который взламывал чужую машину. Вора он засунул в багажник и вызвал полицию. В результате получил 2 года и многотысячный штраф. Если бы полицию вызвали прохожие, то срок был бы реальным.
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И правильно. толерантнее надо быть. К людям относиться помягче,и на вещи смотреть ширше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодробности нападения на посольство Украины в Греции: подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения, - МИД
 
 
 
 
 
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