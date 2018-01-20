Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".

В Госкомтелерадио объясняют причину отказа в разрешении несколькими абзацами с "ложными и антиукраинскими утверждениями". Сам автор книги отвергает такие объяснения и требует извинений за них.

"Я должен отметить, что это звучит совершенно потрясающе", - прокомментировал Бивор. Он подчеркнул, что "в книге однозначно нет ничего антиукраинского".

Как отмечается в статье, книга Бивора - это глубокое погружение в одно из самых жестоких сражений в истории, битву за Сталинград, когда советская Красная армия отражала наступление нацистских войск, чтобы сохранить контроль над символическим и стратегически важным городом (сейчас переименован в Волгоград).

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"Я не был способен понять, почему Украина это сделала. У меня нет никакой подсказки, потому что я не могу понять - какой там украинский аспект книги, кроме, скажем, грубых высказываний об украинцах со стороны российских офицеров. Что ж, я просто цитировал то, что было в российских архивах. Поэтому я не могу представить, что именно они считают вообще антиукраинским в книге "Сталинград", - сказал автор.

Книга "Сталинград" вышла в свет в 1998 году после того, как западные ученые получили доступ к советским архивам после распада СССР. В книге появилась информация из первоисточников, которые ранее, по словам британских издателей, не использовались. Среди них: отчеты о дезертирствах и казнях из архивов российского министерства обороны, захваченные немецкие документы, записи допросов заключенных, личные дневники и переписка солдат с обеих сторон, медицинские дела и показания главных свидетелей и участников событий. Книга получила несколько престижных международных наград.

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Бивор вспомнил об одном из отрывков книги, в котором, "кажется, немецкий офицер во время допроса сказал, что их румынские союзники были ненадежными, и, насколько я помню, какой-то русский офицер заметил на это что-то вроде: "О, ну это, наверное, как и наши украинцы", - имея в виду то, что они, по его мнению, воевали не так хорошо, как русские". "Но это была лишь цитата из этого периода, и я не могу представить, чтобы государственная организация всерьез к этому отнеслась, или же увидела в этом повод запретить книгу", - сказал автор.

По его словам, сначала он предположил, что новость о запрете книги - российская дезинформация. Он также выразил сомнения относительно возможных имеющихся в книге ошибок или ложных толкований в русском переводе, которые могли бы вызвать запрет на ввоз в Украину.

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По словам руководителя управления разрешительной процедуры и контроля за распространением печатной продукции Госкомтелерадио Сергея Олийныка, "в тексте этой книги, объемом около тысячи страниц, было несколько абзацев, которые не позволяли нам дать разрешение на ее ввоз в Украину".

"Например, был момент на одной из ее страниц, цитирую дословно: "Чтобы пощадить чувства зондеркоманды СС, расстреливать детей поручили украинским националистам". Нам не известно, чтобы на Нюрнбергском трибунале такие факты рассматривались, то есть это какие-то провокационные басни. Когда мы проверили источники автора книги, то оказалось, что он как источник использовал отчеты НКВД и служебную переписку его работников", - сказал Олийнык.

Чиновник уточнил, что речь идет не о "запрете" в Украине книги Энтони Бивора как таковой.

По его словам, Госкомтелерадио предоставило только "отказ в выдаче разрешений на ввоз книги субъектами хозяйствования", а именно сетями магазинов и предпринимателями. То есть частное лицо может купить за границей и ввезти в Украину изданную на русском языке книгу Бивора "Сталинград", но в количестве не более 10 экземпляров за одну поездку. Кроме того, ведомство не позволяет ввозить для продажи только конкретное русскоязычное издание этой книги. То есть, та или иная торговая сеть имеет полное право продавать оригинальную англоязычную версию книги "Сталинград", поскольку, по украинскому законодательству, разрешения на ввоз предоставляются или не предоставляются только в отношении книг, изданных с участием страны-агрессора, пояснил Олийнык.

В свою очередь Бивор заявил, что заявление Олийныка является неправдивым, а источником упомянутой им цитаты был высоко почитаемый немецкий офицер-антинацист, полковник Гельмут Ґроскурт (Helmuth Groscurth), который был свидетелем изображенной жестокости и доложил об этом другому немецкому офицеру.

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"Он писал тогда своей жене, настолько пораженный тем, что увидел: "Мы не можем и не должны иметь права выигрывать эту войну", - отметил Бивор. Он также добавил, что ожидает "немедленных извинений от Олийныка и отзыва решения экспертного совета".

При этом председатель комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Николай Княжицкий, комментируя ситуацию с запретом книги Бивора, заявил, что "очень часто мы определенными запретами компрометируем идею защиты и культуры, и нашей истории и нашего настоящего".

"Кроме книги "Сталинград", запрещено ввозить мемуары Николая II, исторические книги Бориса Акунина, который выступает последовательно против путинского режима и фактически живет во Франции в эмиграции. Эти запреты я считаю полным абсурдом", - заявляет Княжицкий.

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