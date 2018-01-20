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 "Не могу представить, что именно они считают вообще антиукраинским", - автор книги "Сталинград", британский историк Бивор поражен запретом ввозить ее в Украину

Британский историк и автор многих бестселлеров Энтони Бивор выразил удивление решением украинских властей не допустить ввоз в Украину выданного в России русского перевода (30 тысяч экземпляров) его книги "Сталинград" о событиях времен Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода"

В Госкомтелерадио объясняют причину отказа в разрешении несколькими абзацами с "ложными и антиукраинскими утверждениями". Сам автор книги отвергает такие объяснения и требует извинений за них.

"Я должен отметить, что это звучит совершенно потрясающе", - прокомментировал Бивор. Он подчеркнул, что "в книге однозначно нет ничего антиукраинского".

Как отмечается в статье, книга Бивора - это глубокое погружение в одно из самых жестоких сражений в истории, битву за Сталинград, когда советская Красная армия отражала наступление нацистских войск, чтобы сохранить контроль над символическим и стратегически важным городом (сейчас переименован в Волгоград).

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"Я не был способен понять, почему Украина это сделала. У меня нет никакой подсказки, потому что я не могу понять - какой там украинский аспект книги, кроме, скажем, грубых высказываний об украинцах со стороны российских офицеров. Что ж, я просто цитировал то, что было в российских архивах. Поэтому я не могу представить, что именно они считают вообще антиукраинским в книге "Сталинград", - сказал автор.

Книга "Сталинград" вышла в свет в 1998 году после того, как западные ученые получили доступ к советским архивам после распада СССР. В книге появилась информация из первоисточников, которые ранее, по словам британских издателей, не использовались. Среди них: отчеты о дезертирствах и казнях из архивов российского министерства обороны, захваченные немецкие документы, записи допросов заключенных, личные дневники и переписка солдат с обеих сторон, медицинские дела и показания главных свидетелей и участников событий. Книга получила несколько престижных международных наград.

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Бивор вспомнил об одном из отрывков книги, в котором, "кажется, немецкий офицер во время допроса сказал, что их румынские союзники были ненадежными, и, насколько я помню, какой-то русский офицер заметил на это что-то вроде: "О, ну это, наверное, как и наши украинцы", - имея в виду то, что они, по его мнению, воевали не так хорошо, как русские". "Но это была лишь цитата из этого периода, и я не могу представить, чтобы государственная организация всерьез к этому отнеслась, или же увидела в этом повод запретить книгу", - сказал автор.

По его словам, сначала он предположил, что новость о запрете книги - российская дезинформация. Он также выразил сомнения относительно возможных имеющихся в книге ошибок или ложных толкований в русском переводе, которые могли бы вызвать запрет на ввоз в Украину.

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По словам руководителя управления разрешительной процедуры и контроля за распространением печатной продукции Госкомтелерадио Сергея Олийныка, "в тексте этой книги, объемом около тысячи страниц, было несколько абзацев, которые не позволяли нам дать разрешение на ее ввоз в Украину".

"Например, был момент на одной из ее страниц, цитирую дословно: "Чтобы пощадить чувства зондеркоманды СС, расстреливать детей поручили украинским националистам". Нам не известно, чтобы на Нюрнбергском трибунале такие факты рассматривались, то есть это какие-то провокационные басни. Когда мы проверили источники автора книги, то оказалось, что он как источник использовал отчеты НКВД и служебную переписку его работников", - сказал Олийнык.

Не могу представить, что именно они считают вообще антиукраинским, - автор книги Сталинград, британский историк Бивор поражен запретом ввозить ее в Украину 01

Чиновник уточнил, что речь идет не о "запрете" в Украине книги Энтони Бивора как таковой.

Не могу представить, что именно они считают вообще антиукраинским, - автор книги Сталинград, британский историк Бивор поражен запретом ввозить ее в Украину 02

По его словам, Госкомтелерадио предоставило только "отказ в выдаче разрешений на ввоз книги субъектами хозяйствования", а именно сетями магазинов и предпринимателями. То есть частное лицо может купить за границей и ввезти в Украину изданную на русском языке книгу Бивора "Сталинград", но в количестве не более 10 экземпляров за одну поездку. Кроме того, ведомство не позволяет ввозить для продажи только конкретное русскоязычное издание этой книги. То есть, та или иная торговая сеть имеет полное право продавать оригинальную англоязычную версию книги "Сталинград", поскольку, по украинскому законодательству, разрешения на ввоз предоставляются или не предоставляются только в отношении книг, изданных с участием страны-агрессора, пояснил Олийнык.

В свою очередь Бивор заявил, что заявление Олийныка является неправдивым, а источником упомянутой им цитаты был высоко почитаемый немецкий офицер-антинацист, полковник Гельмут Ґроскурт (Helmuth Groscurth), который был свидетелем изображенной жестокости и доложил об этом другому немецкому офицеру.

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"Он писал тогда своей жене, настолько пораженный тем, что увидел: "Мы не можем и не должны иметь права выигрывать эту войну", - отметил Бивор. Он также добавил, что ожидает "немедленных извинений от Олийныка и отзыва решения экспертного совета".

При этом председатель комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Николай Княжицкий, комментируя ситуацию с запретом книги Бивора, заявил, что "очень часто мы определенными запретами компрометируем идею защиты и культуры, и нашей истории и нашего настоящего".

"Кроме книги "Сталинград", запрещено ввозить мемуары Николая II, исторические книги Бориса Акунина, который выступает последовательно против путинского режима и фактически живет во Франции в эмиграции. Эти запреты я считаю полным абсурдом", - заявляет Княжицкий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045560
 
 
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. . не читал , но осуждаю / одобряю книгу . , . прочитаю в интернете , похвалю / поругаю книгу
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Недавно книги Бивора запретили в рашке, теперь и наши идиоты пошли по тем же граблям. Надо же, оказывается, украинские националисты во Вторую мировую не пахли розами! Какая гнусная клевета! Кстати, "Падение Берлина" Энтони Бивора прочитал, как раз узнав о запрете его книг на расее. Взяться, что ли, за "Сталинград", раз такое дело? )
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100% Сталинград прослушал с ходу, не отрываясь. Там нет ничего пророссийского. Скорее про жестокость и трусость большевистского режима. Слушал на шведском. Может на русском перевод другой?
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Да, компилируя предыдущие комментарии, в издании 2015 года появилось несколько антиукраинских штрихов, которых не было в предыдущих. Кацапы-издатели постарались.
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Нашли кого обсуждать. Бивор это такой западный Резун, над которым даже на Западе издеваются. Но то что запретили в Украине это действительно странно. Он терпеть не может русских.
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У нас в Украине терпеть не могут клеветы, мы как безыдейное стадо кремлеских альфа-козлов ради "мое-твое" в кодло не сбиваемся, клевещет, значит такой же как москаль, это племя апогей апофеоза лжи, оно ведь даже в том, что к числу русских принадлежит лжет как воду пьет, откель русские-то в улусе орды москве, предавшей Русь за на собирание с ее земель.
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Да блин. Нужно было просто написать Бивор-москаль.
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так я так и написал, ну может просто чуть тоньше, чтобы народ оценил юмор ситуации. То, что москали страдальцы от педерастии исторический факт. Им даже их нацистский лозунг про москву третий рейх, четвертому не бывать был дан... обиженным их предками нетрадиционным способом монахом, которого звали Филофей. Именно на это он и жаловался их царю Федору в письме, где сформулировал лозунг про московский рейх.

"ПОСЛАНИЕ К ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ВАСИЛИЮ, В НЕМЪЖЕ О ИСПРАВЛЕНИИ КРЕСТНАГО ЗНАМЕНИЯ И О СОДОМСКОМ БЛУДѢ
...
О третьей же заповеди пишу и с плачем горько говорю, чтобы искоренил ты в своем православном царстве сей горький плевел, о котором и ныне еще свидетельствует серный пламень горящего огня на площадях Содомских, о котором пророк Исайя, рыдая, повествовал: «Вслушайтесь в слово Божие, князья Содомские, и воспримите Божий глагол, люди Гоморры: «Что мне жир жертв ваших и подношений ваших, переполнен я всесожжениями. И если принесете мне кадило - мерзко мне это, и праздники ваши ненавидит душа моя!» Так пойми, благочестивый царь, что пророк не мертвым, уже погибшим содомлянам такое говорил, но живым, творящим злые дела. Ибо сказано: «Изменяющий жене разрывает плоть свою, но творящий содомский блуд убивает плод своего чрева». Бог сотворил человека и семя в нем для рождения детей, а мы сами свое семя убиваем и отдаем в жертву дьяволу. И мерзость такая преумножилась не только среди мирян, но и средь прочих, о коих я умолчу, но читающий да разумеет. Увы мне, как долго терпит милостивый, нас не судя! Все это я написал, много и горько рыдая, и сам я, окаянный, полон грехов, но боюсь и молчать, подобно тому рабу, что скрыл свой талант."
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Так заборонили видання на російській,в чому проблема.Хочеш продавати в Україні-перекладай на українську.
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Нормально прорекламировали.Щас в инете почитаю книжку эту
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Книжоенка написана по заказу )(уйла, потому что!
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Цікаво знати,а що робили націоналісти на окупованій фашистами Україні в формі і зі зброєю вермахта в руках? Радянської влади в той час не було,червоної армії теж.Правда було замордовано багато тисяч евреїв, поляків.....може це не вони...
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ой ли опять палятси кацапы с гугл переводчиком "Не можу уявити, що саме вони вважають взагалі антиукраїнським", - автор книги "Сталінград", британський історик Бівор вражений забороною ввозити її в Україну - Цензор.НЕТ 817 Україні в формі і зі зброєю вермахта "Не можу уявити, що саме вони вважають взагалі антиукраїнським", - автор книги "Сталінград", британський історик Бівор вражений забороною ввозити її в Україну - Цензор.НЕТ 1137
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Сейчас хватает продажной сепорни, которая уже десятки тысяч украинцев угробила в угоду аккупантов-рашистов, но большинство-националисты стали грудью на защиту Родины. Так было и тогда, 8-10 млн. Украинцев погибло, защищая все республики, это столько, сколько во всех остальных республиках вместе взятых. Но про это не слова, только про фашистских исполнителей, подобных им сегодня так рашистами расхваливаемых.
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Но запрет ничего не дает, только привлекает внимание и вызывает желание ради интереса прочитать, лучше бы не запрещали и ни один украинец её бы не читал.А так лучшей рекламы не придумаеш, а интернет и формат FB2 никто не сможет запретить. Умные люди сами разберуться в чем правда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не могу представить, что именно они считают вообще антиукраинским", - автор книги "Сталинград", британский историк Бивор поражен запретом ввозить ее в Украину
 
 
 
 
 
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