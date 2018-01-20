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Все про:боевые действия (976) донецкий аэропорт (439)

 В Украине проходят мероприятия по чествованию памяти защитников Донецкого аэропорта

Героическая оборона аэропорта длилась 242 дня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, в субботу, 20 января, в Украине проходят мероприятия по чествованию памяти защитников Донецкого аэропорта в январе 2015 года. 

Так, в Центральном доме офицеров ВСУ состоится фотовыставка портретов погибших защитников, награждение семей погибших героев ведомственными знаками отличия Минобороны, а также концертная программа с участием Заслуженного академического образцово-показательного оркестра ВСУ, народной артистки Украины Ады Роговцевой, автора официального гимна АТО "Братья-украинцы", лидера группы "Сабля" В. Гейзера, группы "Mad Heads", группы "Мандри" и других известных исполнителей. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Герои "Киборги" 242": в Центральном доме офицеров 20 января будут чествовать защитников Донецкого аэропорта

Бои за установление контроля над аэродромом донецкого международного аэропорта, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими силовиками и незаконными вооруженными формированиями с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года.

В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и много других.

Многих из них отметили государственными наградами, некоторых – посмертно.

18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".

21 января 2015 года было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

По официальным данным, защищая донецкий аэропорт, погибли более 200 военных.

После разрушения старого и нового терминалов аэропорта (оборона которых длилась 242 дня) украинская армия и добровольцы удерживают оборону других зданий аэропорта, а также контролируют окружающие села.

Источник: https://censor.net.ua/n3045559
 
 
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когда порошенко Мальдивский уйдет в отставку еще будет разберательство,почему не вывели людей из аэропорта зарание и сколько стоил это петин пиар
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Тю!А ти що,ходиш ногами назад?Чи на руках?Дивний ти
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так небіжчика з хати виносять..вперед ногами..
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Да потому что всем было насрать. Как и тебе, когда мобилизация была.
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если тебя моя персона интересует,то я от военкомата не прятался,а ты за себя что скажешь
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Не прятался? И сколько тебе повесток пришло? Мне 2 повестки прислали на работу.
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Две сразу? По первой почему не явился? А по второй?
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Тут, на Цензорі, проклинали Порошенка коли війська з аеропорту вивели. Патріоти кричали що ДАП став символом стійкості і відступ з нього- то є Зрада.
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интересно соевая мальдивская Лолита будет сегодня пиариться?
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18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов". 21 января 2015 года было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала. ??? А кого то отводить собрались, если те кто погиб от подрыва попал в плен? Видео кстати есть как сепары строят пленных и спрашивают откуда они.
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ДАП уже был отрезан от основных сил и приказ отойти мог дать главнокомандующи,но не дал,хотел пропиарится
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тварь был пьян как всегда и захотел поиграть в великого главнокомандующего и за это должен ответить
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Найкращим вшануванням всіх Героїв, і не тільки "кіборгів", було б звільнення держави Україна від мафії постсовкових бариг, узурпаторів...
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жду когда будут мероприятия по казни виновных, в массовой гибели народа в аэропорту, ничем не обоснованных и лолита мальтийская за это сядет на нары
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Дякую,що представилася,ілюк-мальтійськая.Посадять тебе,не переймайся
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заодно с чевствованием героев, нужно наказать скотов, которые послали людей на смерть зачем гнуси смысл ?
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Якщо відвести війська під Ужгород- війна припиниться, так?
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Этот подвиг солдат - это следствие непрофессионализма командования. Зачем было устраивать оборону терминалов если не собирались Донецк отвоевывать. Можно было просто взять под огневой контроль артиллерии терминалы подорвать взлетную полосу, и не мучить солдат. Но совковая традиция "находить место для подвига" победила.
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Кто такие "киборги" донецкого аэропорта.
*
Враги зовут их «киборги», гадают, кто они?
Да просто Украины отважные сыны.
Обычные ребята, но как их дух высок!
И в рукопашной стОит один не меньше трёх.

Не киборги-машины. Храни их небеса,
Герои Украины - отважные сердца.
Их ангелы-хранители старательно хранят.
Но даже крылья ангелов закопчены в боях.

Аэропорт. Здесь холод, тьма, день длится словно пять.
«Град» может «киборгов» накрыть, но дух их не сломать.
И лишь окончен артобстрел, как «киборги» встают,
И защищают просто терминал? Нет - всю свою страну!

Не киборги, не ангелы, не боги и не черти -
Простые украинцы, я видел их, поверьте.
Их ангелы крылатые старательно хранят,
Но даже лики ангелов обожжены в боях.

Сражаются за правду, не дрогнут их сердца.
И если надо, будут сражаться до конца.
Воюют за Отчизну, за ценности за вечные.
Спасая Украину, спасают человечество!

Не киборги - солдаты своей большой страны.
В её поля и хаты навеки влюблены.
О, Боже всемогущий, спаси и сохрани!
И «киборгам»-героям дай счастья и любви!

Нет, нет! Они не киборги, не роботы, не черти.
У этих хлопцев Бог в душе и Украина в сердце!
У патриотов Бог в душе и Украина в сердце!
И Украина в сердце!
И УКРАИНА В СЕРДЦЕ!
*(неизвестный автор, бывший житель Крыма, 2014, ДАП)
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Не понимаю и никогда не пойму: а нафига нам нужен был этот Аэропорт, чтобы ради него столько людей положить? ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ людей??? Расхерячить его к чертям собачьим, как стратегически важный для сепаров объект. И всё.
Вспомнилось, как во время Второй мировой при Сталине за одну высоту сто (и больше) жизней ложили....

Ганьба хенералам-пиарщикам на солдатской крови. Слава погибшим Героям!
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От аэропорта буквально в нескольких сотнях метров начинаются жилые кварталы Донецка, а в огромных зданиях аэропорта было бы удобно накапливать силы для атаки. Если вообще предположить что Донецк надо отвоёвывать - то удобнее всего начинать это делать именно тут. Сейчас же на пути к Донецку стоит ДАП, атаковать игнорируя его - не получится, атаковать сначала его руины - тоже совсем не весело.
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В Украине проходят мероприятия по чествованию памяти защитников Донецкого аэропорта - Цензор.НЕТ 2183Сегодня 20 января 2015 в неравном бою с российскими оккупантами и местными коллаборацианистами погибли последние защитники Донецкого аэропорта... героическая оборона завершилась.. люди выдержали, бетон нет.. Героям Слава! В Украине проходят мероприятия по чествованию памяти защитников Донецкого аэропорта - Цензор.НЕТ 9272.
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Генерал Наев не сдал ни одного метра в своем секторе....Аеропорт - ето его сектор....Вот 242 дня и обороняли и очень грамотно обороняли.И правильно делали - если б сдали его за пару дней то Путин бил би уже далеко от етого Аеропорта.....А всем оборонявшим вечная память о огромнейшее спасибо.
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Согласен на все 100! Если бы не ДАП, то "дыра" ростянулась бы до Красноармейска за считанные дни.
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Знаю человека который приезжал за телами, видел как наших пленных заставляли разбирать завалы, били, издевались.
Наши защитники платили и платят жизнью и здоровьем за мирное существование наших семей, забыть их преступление, тот кто предлагает простить рашистов враг и преступник.
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