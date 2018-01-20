Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, в субботу, 20 января, в Украине проходят мероприятия по чествованию памяти защитников Донецкого аэропорта в январе 2015 года.
Так, в Центральном доме офицеров ВСУ состоится фотовыставка портретов погибших защитников, награждение семей погибших героев ведомственными знаками отличия Минобороны, а также концертная программа с участием Заслуженного академического образцово-показательного оркестра ВСУ, народной артистки Украины Ады Роговцевой, автора официального гимна АТО "Братья-украинцы", лидера группы "Сабля" В. Гейзера, группы "Mad Heads", группы "Мандри" и других известных исполнителей.
Бои за установление контроля над аэродромом донецкого международного аэропорта, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими силовиками и незаконными вооруженными формированиями с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года.
В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и много других.
Многих из них отметили государственными наградами, некоторых – посмертно.
18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".
21 января 2015 года было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.
По официальным данным, защищая донецкий аэропорт, погибли более 200 военных.
После разрушения старого и нового терминалов аэропорта (оборона которых длилась 242 дня) украинская армия и добровольцы удерживают оборону других зданий аэропорта, а также контролируют окружающие села.
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Враги зовут их «киборги», гадают, кто они?
Да просто Украины отважные сыны.
Обычные ребята, но как их дух высок!
И в рукопашной стОит один не меньше трёх.
Не киборги-машины. Храни их небеса,
Герои Украины - отважные сердца.
Их ангелы-хранители старательно хранят.
Но даже крылья ангелов закопчены в боях.
Аэропорт. Здесь холод, тьма, день длится словно пять.
«Град» может «киборгов» накрыть, но дух их не сломать.
И лишь окончен артобстрел, как «киборги» встают,
И защищают просто терминал? Нет - всю свою страну!
Не киборги, не ангелы, не боги и не черти -
Простые украинцы, я видел их, поверьте.
Их ангелы крылатые старательно хранят,
Но даже лики ангелов обожжены в боях.
Сражаются за правду, не дрогнут их сердца.
И если надо, будут сражаться до конца.
Воюют за Отчизну, за ценности за вечные.
Спасая Украину, спасают человечество!
Не киборги - солдаты своей большой страны.
В её поля и хаты навеки влюблены.
О, Боже всемогущий, спаси и сохрани!
И «киборгам»-героям дай счастья и любви!
Нет, нет! Они не киборги, не роботы, не черти.
У этих хлопцев Бог в душе и Украина в сердце!
У патриотов Бог в душе и Украина в сердце!
И Украина в сердце!
И УКРАИНА В СЕРДЦЕ!
*(неизвестный автор, бывший житель Крыма, 2014, ДАП)
Вспомнилось, как во время Второй мировой при Сталине за одну высоту сто (и больше) жизней ложили....
Ганьба хенералам-пиарщикам на солдатской крови. Слава погибшим Героям!
Наши защитники платили и платят жизнью и здоровьем за мирное существование наших семей, забыть их преступление, тот кто предлагает простить рашистов враг и преступник.