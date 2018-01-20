Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, в субботу, 20 января, в Украине проходят мероприятия по чествованию памяти защитников Донецкого аэропорта в январе 2015 года.

Так, в Центральном доме офицеров ВСУ состоится фотовыставка портретов погибших защитников, награждение семей погибших героев ведомственными знаками отличия Минобороны, а также концертная программа с участием Заслуженного академического образцово-показательного оркестра ВСУ, народной артистки Украины Ады Роговцевой, автора официального гимна АТО "Братья-украинцы", лидера группы "Сабля" В. Гейзера, группы "Mad Heads", группы "Мандри" и других известных исполнителей.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Герои "Киборги" 242": в Центральном доме офицеров 20 января будут чествовать защитников Донецкого аэропорта

Бои за установление контроля над аэродромом донецкого международного аэропорта, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими силовиками и незаконными вооруженными формированиями с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года.

В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и много других.

Многих из них отметили государственными наградами, некоторых – посмертно.

18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".

21 января 2015 года было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

По официальным данным, защищая донецкий аэропорт, погибли более 200 военных.

После разрушения старого и нового терминалов аэропорта (оборона которых длилась 242 дня) украинская армия и добровольцы удерживают оборону других зданий аэропорта, а также контролируют окружающие села.