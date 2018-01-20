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Все про:Великобритания (1629) избиение (9127) Киев (15213)

 В центре Киева неизвестные избили юношу-туриста из Великобритании

В Киеве неизвестные избили гражданина Великобритании. 23-летний Лиам приехал в украинскую столицу из Лутона в два дня. Хотел открыть для себя новую страну. Недавно побывал в Японии, США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, вчера парень должен был возвращаться домой. Сдал съемную квартиру и с чемоданом вышел на улицу, чтобы прогуляться по городу перед отлетом. Напротив Михайловского собора у Трехсвятительской, 13 на него напали неизвестные. У Михайловского собора они начали бросаться в него снежками, толкнули ногой чемодан. Он пытался идти и не обращать внимания, но на возле улицы Трехсвятительской его повалили и начали бить ногами.

Избитого мужчину увидела киевлянка, психолог Мария Макуха. Вокруг него было много крови, он выглядел растерянно. К тому времени уже прохожие вызвали скорую.

"Я спросила по-английски:" Что случилось? "Он рассказал, что на него напали трое молодых людей. Их внешность он не смог распознать. Помнит, что у одного была зеленая куртка. Лица у них были прикрыты капюшонами или шапками. Далее я вызвала полицию. Полиция сказала, что нужно заехать по "скорой" сначала, взять справки. Мы это сделали ", - рассказала Мария Макуха.

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"Мы узнали, что у него были трещины зубов, трещина в носу, к счастью, без смещения, было подозрение на трещину или перелом плечевой кости, но был просто привился нерв, был сильный ушиб плеча", - рассказала Мария Макуха о результатах осмотра Лиама врачами.

По ее словам, она имела немного времени поэтому решила сопровождать Лиама в полицию и пыталась его успокоить. Полиция приняла заявление, но, по словам женщины, за это пришлось побороться. При этом Лиам рассказал, что в целом у него сложилось хорошее впечатление от Киева до этого случая.

Также он рассказал, что вообще впервые попал в больницу во время путешествия.

Известно, что парень добрался Лондона.

В полиции сообщили, что действительно вчера зарегистрировали факт избиения гражданина иностранного государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3045558
 
 
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23-летний Лиам приехал в украинскую столицу из Лутона в два дня. Хотел открыть для себя новую страну. Недавно побывал в Японии, США.

Ну вот и открыл.)
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Почему фрика защищают ольгинские клоуны под прокси?
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да ты сам то кацап.из-за таких гнид как ты страдает престиж нашей Родины.
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Ты чего власовской тряпки стесняешься?
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Блин, в статье нигде не написано что он гомик. С чего такой кипишь что он гомик? Я например видел чувака с зеленым ирокезом, так он не был гомиком.
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лугандонские провокаторы !
пэдра-тварь !
когда своих партнёров сажать будешь ???
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23-летний Лиам приехал в украинскую столицу из Лутона в два дня. Источник: https://censor.net.ua/n3045558
В первый день отправил парик, во второй тело?
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Просто наша гопота предпочитает голубой цвет волос, а этот оказался не в их вкусе
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В Киеве неизвестные избили гражданина Великобритании. Источник: https://censor.net.ua/n3045558
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У Великобританії нема громадян. У Великобританії є лише піддані HRM, - Її Королівської Величності.

Це деталь, але справжні журналісти мають це знати.
ps. до речі, Конституції там теж нема... - от бідолахи, еге ж?..
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Кстати, если они хоть что-то у него вытащили, то это разбой.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ центре Киева неизвестные избили юношу-туриста из Великобритании
 
 
 
 
 
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