 В центре Киева неизвестные избили юношу-туриста из Великобритании

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, вчера парень должен был возвращаться домой. Сдал съемную квартиру и с чемоданом вышел на улицу, чтобы прогуляться по городу перед отлетом. Напротив Михайловского собора у Трехсвятительской, 13 на него напали неизвестные. У Михайловского собора они начали бросаться в него снежками, толкнули ногой чемодан. Он пытался идти и не обращать внимания, но на возле улицы Трехсвятительской его повалили и начали бить ногами.

Избитого мужчину увидела киевлянка, психолог Мария Макуха. Вокруг него было много крови, он выглядел растерянно. К тому времени уже прохожие вызвали скорую.

"Я спросила по-английски:" Что случилось? "Он рассказал, что на него напали трое молодых людей. Их внешность он не смог распознать. Помнит, что у одного была зеленая куртка. Лица у них были прикрыты капюшонами или шапками. Далее я вызвала полицию. Полиция сказала, что нужно заехать по "скорой" сначала, взять справки. Мы это сделали ", - рассказала Мария Макуха.

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"Мы узнали, что у него были трещины зубов, трещина в носу, к счастью, без смещения, было подозрение на трещину или перелом плечевой кости, но был просто привился нерв, был сильный ушиб плеча", - рассказала Мария Макуха о результатах осмотра Лиама врачами.

По ее словам, она имела немного времени поэтому решила сопровождать Лиама в полицию и пыталась его успокоить. Полиция приняла заявление, но, по словам женщины, за это пришлось побороться. При этом Лиам рассказал, что в целом у него сложилось хорошее впечатление от Киева до этого случая.

Также он рассказал, что вообще впервые попал в больницу во время путешествия.

Известно, что парень добрался Лондона.

В полиции сообщили, что действительно вчера зарегистрировали факт избиения гражданина иностранного государства.