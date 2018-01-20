 В центре Киева неизвестные избили юношу-туриста из Великобритании

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, вчера парень должен был возвращаться домой. Сдал съемную квартиру и с чемоданом вышел на улицу, чтобы прогуляться по городу перед отлетом. Напротив Михайловского собора у Трехсвятительской, 13 на него напали неизвестные. У Михайловского собора они начали бросаться в него снежками, толкнули ногой чемодан. Он пытался идти и не обращать внимания, но на возле улицы Трехсвятительской его повалили и начали бить ногами.
Избитого мужчину увидела киевлянка, психолог Мария Макуха. Вокруг него было много крови, он выглядел растерянно. К тому времени уже прохожие вызвали скорую.
"Я спросила по-английски:" Что случилось? "Он рассказал, что на него напали трое молодых людей. Их внешность он не смог распознать. Помнит, что у одного была зеленая куртка. Лица у них были прикрыты капюшонами или шапками. Далее я вызвала полицию. Полиция сказала, что нужно заехать по "скорой" сначала, взять справки. Мы это сделали ", - рассказала Мария Макуха.
"Мы узнали, что у него были трещины зубов, трещина в носу, к счастью, без смещения, было подозрение на трещину или перелом плечевой кости, но был просто привился нерв, был сильный ушиб плеча", - рассказала Мария Макуха о результатах осмотра Лиама врачами.
По ее словам, она имела немного времени поэтому решила сопровождать Лиама в полицию и пыталась его успокоить. Полиция приняла заявление, но, по словам женщины, за это пришлось побороться. При этом Лиам рассказал, что в целом у него сложилось хорошее впечатление от Киева до этого случая.
Также он рассказал, что вообще впервые попал в больницу во время путешествия.
Известно, что парень добрался Лондона.
В полиции сообщили, что действительно вчера зарегистрировали факт избиения гражданина иностранного государства.
Ну вот и открыл.)
пэдра-тварь !
когда своих партнёров сажать будешь ???
В первый день отправил парик, во второй тело?
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У Великобританії нема громадян. У Великобританії є лише піддані HRM, - Її Королівської Величності.
Це деталь, але справжні журналісти мають це знати.
ps. до речі, Конституції там теж нема... - от бідолахи, еге ж?..