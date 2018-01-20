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 Политика Украины, Экономика
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Все про:деньги (715) Минфин (1174) Янукович (30138) Данилюк Александр (242)

 Данилюк о "деньгах Януковича": "Моя задача - сделать так, чтобы они были эффективно использованы"

Конфискованные у представителей бывшей власти, в частности у беглого президента Украины Виктора Януковича деньги в первую очередь должны быть использованы эффективно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в интервью ZN.UA, опубликованном в субботу.

"Сейчас деньги в бюджете. Моя задача - сделать так, чтобы они эффективно были использованы. Я очень не хочу, чтобы сейчас, под общее улюлюканье, кто-то на факте конфискации построил политическую карьеру, а конфискованные деньги в итоге растворились", - сказал он.

Данилюк считает, что часть денег целесообразно направить на погашение задолженности государства перед бизнесом за переплаты по налогу на прибыль.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: США готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований, - Минфин 

"По большому счету, эти деньги были украдены, выдавлены у бизнеса в годы Януковича. Поэтому одним из моих предложений было за счет части этих денег погасить задолженность государства перед бизнесом за переплаты по налогу на прибыль. (Президент, кстати, тоже эту идею поддержал.) Чтобы бизнес мог эффективнее развиваться, создавать новые рабочие места. И, конечно, часть денег инвестировать в оборону. В конце концов, это то, что особенно важно сейчас. В любом случае, расходовать их надо с умом. Потратить деньги у нас многие умеют, потому что отвечать за каждую копейку не научены. Но такие вливания в бюджет не будут происходить каждый год. И относиться к их распределению надо не как к ежегодной манне небесной, а как к одноразовым поступлениям", - подчеркнул он.

"Планировать расходы бюджета нужно, исходя из возможностей экономики. И если бизнес не развивается, в том числе из-за давления силовиков (я не имею в виду тех, кто защищает страну на фронте), то увеличение финансирования этих служб явно неуместно", - считает Данилюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045555
 
 
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Порошенко с кумом уже эффективно использовали деньги Януковича,порошенко даже отдохнуть успел на Мальдивах
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не скромничай,кабинет Порошенко выгляде примерно так


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петя и вова в своем панамском оффшорчике Данилюк о "деньгах Януковича": "Моя задача - сделать так, чтобы они были эффективно использованы" - Цензор.НЕТ 1706
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О том,что сказал Данилюк,как о свершившимся факте уже ранее писали:мол государство переложило деньги из кармана в карман,то есть отдали за долги.А Станислав Речинский вообще это назвал сделкой меж Порошенко,Арбузовым и Курченко. Речь идет о компании «Prontoservus Limited», владельцем которой является Арбузов и о ряде аффилированных с нею фирм.Данилюк про "гроші Януковича": "Моє завдання - зробити так, щоб вони були ефективно використані" - Цензор.НЕТ 8606Данилюк про "гроші Януковича": "Моє завдання - зробити так, щоб вони були ефективно використані" - Цензор.НЕТ 8606Данилюк про "гроші Януковича": "Моє завдання - зробити так, щоб вони були ефективно використані" - Цензор.НЕТ 8606
https://antikor.com.ua/articles/209493-ne_bylo_nikakogo_vozvrata_15_mlrd_sdelka__poroshenko_poluchil_500_mln_dol._a_arbuzov_kurchenko_i_komДанилюк про "гроші Януковича": "Моє завдання - зробити так, щоб вони були ефективно використані" - Цензор.НЕТ 8606
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Мене тривожить тільки одне - щоб не прийшлось повертати ці гроші нашим дітям і внукам їхньому власнику.
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та не переживай ты так...твои же диды не беспокоились...когда отжимали собственность у капиталистов,помещиков и кулаков?смотри на вещи реально.
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порошенко так беспокоится за отжатую у Украины конфетную фабрику,просто омары не лезут на Мальдивах от переживаний Данилюк о "деньгах Януковича": "Моя задача - сделать так, чтобы они были эффективно использованы" - Цензор.НЕТ 1860
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Мої діди троль шоколадний один помер у Воркуті другий мав кулю в шиї від "ястебків" до самої смерті а третій інвалід мій рідний мені багато чого порозказував що твої "предки" витворяли у нас на заході України і в 1939 році і після війни. Так що жери свої шоколадки і не лізь до мене!
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ну вот видишь...достойные предки...а ты подпрягаешься за новых ястребков.
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Слухай тебе послати чи ти сам підеш? Не тільки я знаю що ти тут на "роботі" але не подавись шоколадками.
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Примерно 400 танков ОПЛОТ М ....Вот и потратте их на одно нужное дело....Но ведь денег УВЕРЕН уже нету, а нам рассказивают сказки)))).
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Эффектино использованы, это в Лондон или Панаму перечислены? Данилюк о "деньгах Януковича": "Моя задача - сделать так, чтобы они были эффективно использованы" - Цензор.НЕТ 4053
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Можливо не хочуть розпалювати старий дипломатичний скандал із сербією? Там тільки зачепить і піде розповідь про всіх сербських снайперів, що зараз вбивають воїнів ВСУ.
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А що, ми маємо замовчувати очевидні речі?
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Звичайно, що не повинні. Мабуть є комусь вигода з цього.
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Відключено й коментарі під новиною про арешт в Запоріжжі по запиту фсб.. Цензор дивує все більше і більше..
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Про створення нових робочих місць всі давно забули. Пам'ятаю такі гасла Ющенка...
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странно,а почему коменты закрыты на новости о сербском путенвведи? Данилюк о "деньгах Януковича": "Моя задача - сделать так, чтобы они были эффективно использованы" - Цензор.НЕТ 1654
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Ну это,наверное, как в извещении о смерти, когда погибает разум говорить что то бесполезно и опасно.
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А чому не оголошуються суми конфіскованих коштів?
Може там якихось 10 тис доларів?
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если бы говорил Порошенко,он бы проси еще подкинуть долларов в его рот Данилюк о "деньгах Януковича": "Моя задача - сделать так, чтобы они были эффективно использованы" - Цензор.НЕТ 5200
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Только почаще перед народом отчитывайтесь.
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скажите, а повысить зарплаты министрам, судьям-прокурорам, депутатам... (аппаратам) -
это эффективное использование... или надо еще подумать?
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Нужно ещё на защиту себя любимых.... нацгвардию... спецназ... полицию...
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блин!
с них то и надо было перечень начинать - вы правы!!!
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это больше!!!
это потужные 145-149 реформы.
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между прочим, именно из этой четверки пока что будет выставляться кандидат на выборах преза. ну, для сбережения нынешней ситуации в стране
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Дик ..шо Лоліта здасть свої позиції ? Данилюк о "деньгах Януковича": "Моя задача - сделать так, чтобы они были эффективно использованы" - Цензор.НЕТ 248
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це одна команда. лоліта №1 звісно, решта дублери лоліти, якщо шансів реально не буде, то замість лоліти виставлять когось із цих. або демонстративно виставлять "проти" лоліти
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что ни морда, то делит и указывает куда потратить виртуальные деньги. Кто-нибудь скажет сколько камазов вывезли и сколько вернули?
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И ему хочется отщепнуть. Он же не с луны, такой же как вся верхушка в Украине.
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Министр Данилюк: "Эффективно - значит ощутимо. А какие будут ощущения, если разделить на списочные 42 (фактические 28-30) миллионов. Х*й да них*я! А вот если все отдать смотрящему в общак, а он всей кодле по доле малой - ништяковая лафа".
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как специалист по оффшорам он должен знать, как эфективно их вывести и использовать на счета себя любимых друзей, недаром его поставили
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12:01 Пророссийская партия Сербии призывает Путина ввести войска в Косово
Перегляґдів 2869 коментів 0
12:01 Данилюк о "деньгах Януковича": "Моя задача - сделать так, чтобы они были эффективно использованы" Переглядів 479 коментів 38
І всі - гавно лопатою на Порошенка.Ще хтось сумнівається, що проти президента працюють проплачена клака савушкінсько-Йулинських ботів?У мене все.
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то чому ж ти ніч не написав у коментарях про сербів?)) і чому лізеш гидити сюди? проплачена клака савушкінсько-Йулинських ботів?
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Кругом агенты Кремля, все против Пети, но даже Александр Данилюк был советником Януковича, как и сам Петя министром экономики))
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Кто то брешет . Луценко заявлял недавно , что деньги потрачены на ракеты .
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Всё нормально: на деньги Вити уже отдохнул на Мальдивах-Петя.
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Та освоите вы их быстро, сомнений нет (косюк и другие "ребята"). Когда эту туфту судебную отменят в ЕСПП, возвращать из бюджета (наших карманов) будете?
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ген-кумпГокуГоГ казав, що конфісковані кошти використані на ЯКІСЬ ракети.
То вони "використані"? чи готуються куми використати????
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Данилюк о "деньгах Януковича": "Моя задача - сделать так, чтобы они были эффективно использованы в Панаме, на Сейшельских островах, островах Теркс и Кайкос и на Кипре."
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они уже использованыи оень эффектин нрод у и е сояло. Хватит играть...
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уже и клёпки у компа западают от тотальной брехни, заполонившей всё и вся...
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раздать деньги выдавленные при Януковиче тем, кто... процветал при Януковиче так, что можно было сколько хочешь выдавить и не обеднеют. Да этих чиновников лечит надо, возможно электрошоком. Потому, что все такие вот жертвы лоботомии иначе не поймут, что их обезьяньи ужимки мерзки и понятны всем. Инновации где, где структурные проекты в экономике, клоуны, что вы идиотов из себя строите, где работа ваша, любители пограбит награбленное.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДанилюк о "деньгах Януковича": "Моя задача - сделать так, чтобы они были эффективно использованы"
 
 
 
 
 
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