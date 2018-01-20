 Данилюк о "деньгах Януковича": "Моя задача - сделать так, чтобы они были эффективно использованы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в интервью ZN.UA, опубликованном в субботу.

"Сейчас деньги в бюджете. Моя задача - сделать так, чтобы они эффективно были использованы. Я очень не хочу, чтобы сейчас, под общее улюлюканье, кто-то на факте конфискации построил политическую карьеру, а конфискованные деньги в итоге растворились", - сказал он.

Данилюк считает, что часть денег целесообразно направить на погашение задолженности государства перед бизнесом за переплаты по налогу на прибыль.

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"По большому счету, эти деньги были украдены, выдавлены у бизнеса в годы Януковича. Поэтому одним из моих предложений было за счет части этих денег погасить задолженность государства перед бизнесом за переплаты по налогу на прибыль. (Президент, кстати, тоже эту идею поддержал.) Чтобы бизнес мог эффективнее развиваться, создавать новые рабочие места. И, конечно, часть денег инвестировать в оборону. В конце концов, это то, что особенно важно сейчас. В любом случае, расходовать их надо с умом. Потратить деньги у нас многие умеют, потому что отвечать за каждую копейку не научены. Но такие вливания в бюджет не будут происходить каждый год. И относиться к их распределению надо не как к ежегодной манне небесной, а как к одноразовым поступлениям", - подчеркнул он.

"Планировать расходы бюджета нужно, исходя из возможностей экономики. И если бизнес не развивается, в том числе из-за давления силовиков (я не имею в виду тех, кто защищает страну на фронте), то увеличение финансирования этих служб явно неуместно", - считает Данилюк.

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