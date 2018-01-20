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Все про:Гидрометцентр (538) непогода (298) ГСЧС (1220)

 Осложнение погодных условий ожидается в 7 областях, - ГСЧС

Непогода, метели и сильный ветер накроют восточные и южные регионы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, на протяжении 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.

Прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м / с, местами 25 м / с, метели, снежные заносы;
образования и увеличения высоты снежного покрова до 20-30 см.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045553
 
 
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Ох ,это нам ,южанам, расплата за весенний декабрь при +15.
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Точно. 31 декабря последний раз хризантем нарезал (Запорожье). Раньше такого не было.
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Я не знаю - как вы там везде живёте - то грозы, то ураганы, то снег, то наводнения - одни катаклизмы...
Вот Сумская область - тишина и спокойствие...
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В областях що виходять до моря завжди було так.
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Позавчора впало більше 20 см. снігу, вчора ще 10.
Чи Ви про Суми в Данії?
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Едут два грузина в «копейке». Жара. Они в свитерах и шапках, рожи красные… мокрые от пота… - Гыви, даффай окна откроэм? - Нэт. - Гыви, я болшэ нэ магу! - Нэт! Пусть всэ думают, шо у нас кандыцыонэр! 😂
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Анекдот неактуальний. Кондиціонер уже можна і в жигуля. Правда, коштує це вдвічі дорожче ніж того жигуля можна продати.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОсложнение погодных условий ожидается в 7 областях, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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