 Осложнение погодных условий ожидается в 7 областях, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, на протяжении 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.

Прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м / с, местами 25 м / с, метели, снежные заносы;

образования и увеличения высоты снежного покрова до 20-30 см.

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