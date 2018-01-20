 Украинцы стали мало интересоваться отчетами о помощи воинам АТО, - волонтер Хоттабыч

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Илья Джонович Лысенко, главный исполнительный директор Общественной Организации "Спасатели ASAP Rescue" и Благотворительного фонда "АСАП ЕМС Хоттабыч".

Он отмечает, что в последнее время отчёты о текущих финансах фонда "Хоттабыча" и ASAP RESCUE лайкает очень мало людей (5-10 человек). В частности это касается и недавнего отчета.

"Среди лайкнувших всегда моя мама, почти всегда моя жена и часто близкий круг единомышленников. Остальным не интересно? Или нужны фото всех чеков, платёжек, выписки, фото передачи из рук в руки, обмен, переводы, перечисления, билеты на поезд, автобус, чеки такси, камер хранения, обёртка шаурмы, упаковка из макдональдса.... ЧТО НУЖНО ЧТОБЫ ВАС ИНТЕРЕСОВАЛ ЭТОТ ОТЧЁТ?", - обращается он.

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Цензор.НЕТ также в полном объеме публикует упомянутый недавний отчет от 17 января:

21:00 17. 01.2018

Состояние долгов и счетов фонда

- ЗА РЕМОНТЫ ТЕХНИКИ:

"Truck Motors" 0 грн

"Талисман" ~ 140 000 грн.

- За запчасти и комплектующие ~ 0 грн.

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Запас топлива в талонах WOG - 2000 литров

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Состояние основных счетов обеспечивающих жизнедеятельность ASAP RESCUE:

Ремонты: 3 864 грн.

5168 7573 0733 4872

"Приват"

Лысенко Илья

Топливо: 8 838 грн.

5168 7573 0733 3031

"Приват"

Лысенко Илья

Довольствие: 10 079 грн.

5168 7573 0733 4922

"Приват"

Лысенко Илья

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Состояние счетов обеспечения жизнедеятельности главных и оперативных автомобилей ASAP

ASAP 1 10 382 грн.

5168 7456 0053 6905

"Приват"

Лысенко Илья

ASAP 2 2 131 грн.

5168 7423 5853 4869

"Приват

Лысенко Илья

ASAP 3 9 378 грн.

5168 7456 0053 6756

"Приват

Лысенко Илья

ASAP 4 100 грн.

5767 4910 0841 5951

"Ощад"

Лысенко Илья

ASAP 5 0 грн.

5767 4910 0453 5869

"Ощад"

Лысенко Илья

ASAP 6 1 279 грн.

5167 4910 0299 6071

"Ощад"

Лысенко Илья

ASAP 9 164 грн.

5168 7423 5853 4463

"Приват

Лысенко Илья

ASAP 28 53 грн.

5167 4910 0886 3945

"Ощад"

Лысенко Илья

ASAP 30 3 881 грн.

5167 4910 0443 7496

"Ощад"

Лысенко Илья

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Состояние счетов обеспечения команд!!!

Карты находятся у старшего ротации и позволяют аккумулировать средства для потребностей группы находящейся в зоне АТО.

"Тайра" 7 287 грн.

5167 4910 0629 2592

"Ощад"

Лысенко Илья

"Небо ноль" 2 058 грн.

5167 4910 0264 5181

"Ощад"

Лысенко Илья

"Ромашка" 593 грн.

5167 4910 0028 6798

"Ощад"

Лысенко Илья

РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТОЧНЫЕ СЧЕТА КОМАНД ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛЮБИМОЙ КОМАНДЫ!!!!!

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БЫТЬ ДОБРУ!

Хоттабыч и ASAP RESCUE

0689554066

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Спасибо всем кто помнит о солдатах, о нас и медицинской эвакуации!

Спасибо всем кто пополнил наши счета!



