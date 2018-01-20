 Украинцы стали мало интересоваться отчетами о помощи воинам АТО, - волонтер Хоттабыч

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Илья Джонович Лысенко, главный исполнительный директор Общественной Организации "Спасатели ASAP Rescue" и Благотворительного фонда "АСАП ЕМС Хоттабыч".
Он отмечает, что в последнее время отчёты о текущих финансах фонда "Хоттабыча" и ASAP RESCUE лайкает очень мало людей (5-10 человек). В частности это касается и недавнего отчета.
"Среди лайкнувших всегда моя мама, почти всегда моя жена и часто близкий круг единомышленников. Остальным не интересно? Или нужны фото всех чеков, платёжек, выписки, фото передачи из рук в руки, обмен, переводы, перечисления, билеты на поезд, автобус, чеки такси, камер хранения, обёртка шаурмы, упаковка из макдональдса.... ЧТО НУЖНО ЧТОБЫ ВАС ИНТЕРЕСОВАЛ ЭТОТ ОТЧЁТ?", - обращается он.
Цензор.НЕТ также в полном объеме публикует упомянутый недавний отчет от 17 января:
21:00 17. 01.2018
Состояние долгов и счетов фонда
- ЗА РЕМОНТЫ ТЕХНИКИ:
"Truck Motors" 0 грн
"Талисман" ~ 140 000 грн.
- За запчасти и комплектующие ~ 0 грн.
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Запас топлива в талонах WOG - 2000 литров
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Состояние основных счетов обеспечивающих жизнедеятельность ASAP RESCUE:
Ремонты: 3 864 грн.
5168 7573 0733 4872
"Приват"
Лысенко Илья
Топливо: 8 838 грн.
5168 7573 0733 3031
"Приват"
Лысенко Илья
Довольствие: 10 079 грн.
5168 7573 0733 4922
"Приват"
Лысенко Илья
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Состояние счетов обеспечения жизнедеятельности главных и оперативных автомобилей ASAP
ASAP 1 10 382 грн.
5168 7456 0053 6905
"Приват"
Лысенко Илья
ASAP 2 2 131 грн.
5168 7423 5853 4869
"Приват
Лысенко Илья
ASAP 3 9 378 грн.
5168 7456 0053 6756
"Приват
Лысенко Илья
ASAP 4 100 грн.
5767 4910 0841 5951
"Ощад"
Лысенко Илья
ASAP 5 0 грн.
5767 4910 0453 5869
"Ощад"
Лысенко Илья
ASAP 6 1 279 грн.
5167 4910 0299 6071
"Ощад"
Лысенко Илья
ASAP 9 164 грн.
5168 7423 5853 4463
"Приват
Лысенко Илья
ASAP 28 53 грн.
5167 4910 0886 3945
"Ощад"
Лысенко Илья
ASAP 30 3 881 грн.
5167 4910 0443 7496
"Ощад"
Лысенко Илья
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Состояние счетов обеспечения команд!!!
Карты находятся у старшего ротации и позволяют аккумулировать средства для потребностей группы находящейся в зоне АТО.
"Тайра" 7 287 грн.
5167 4910 0629 2592
"Ощад"
Лысенко Илья
"Небо ноль" 2 058 грн.
5167 4910 0264 5181
"Ощад"
Лысенко Илья
"Ромашка" 593 грн.
5167 4910 0028 6798
"Ощад"
Лысенко Илья
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТОЧНЫЕ СЧЕТА КОМАНД ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛЮБИМОЙ КОМАНДЫ!!!!!
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БЫТЬ ДОБРУ!
Хоттабыч и ASAP RESCUE
0689554066
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Спасибо всем кто помнит о солдатах, о нас и медицинской эвакуации!
Спасибо всем кто пополнил наши счета!
Досить писати в провокаційній манері.
Зібрались їхати- вперед.
Все до чого торкнувся соєвий барига очорнилось .
Да и патриотизм после сплошных разочарований в течении 4 лет давно уже пошел на убыль.
В общем, Минский сговор выполнил свою задачу - и Украина готова закончить войну на невыгодных условиях.
А волонтеры, кстати, тоже могут сворачивать свою деятельность. Ведь чиновники регулярно заявляют, что в армии все замечательно. А Порохатый заявлял, что справился бы без волонтеров еще 2 года назад, говоря про 2014 - значит, сейчас он вообще в одиночку всех раскидает с батальоном своих боевых холуев.
Тепер виправляти все набагато складніше...
якщо взагалі можливо..
Інакше ,шило на мило може тривати вічність .
Але напасти він може , якщо вибється трон з під дупи шоколадного , і він як Чіп і Дейл прийде на допомогу колєзі.
А волонтерам українці як збирали допомогу для воїнів , так і збирають , але порівняно з тим , скільки держава витрачає наразі на армію, то є не так багато , але ж допога є !
В нынешнем виде волонтеры только будут вызывать раздражение и неприятие у населения. Сейчас везде идет информация из государственных средств информации, что армия всем укомплектована и ни вчем не нуждается. Зачем тогда волонтеры? Собирают средства для личного обогащения? Тем более их представленные отчеты никакой юридической силы не имеют. Нужны договора купли-продажи, товарно-транспортные накладные, приходно-расходные ордера с печатями и подписями.
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/volontery-peredali-armii-pribory-kotorye-1516440569.html