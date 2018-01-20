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 Политика Украины, Общество
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 Украинцы стали мало интересоваться отчетами о помощи воинам АТО, - волонтер Хоттабыч

Украинцы стали намного меньше интересоваться отчетами волонтеров о помощи военнослужащим в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Илья Джонович Лысенко, главный исполнительный директор Общественной Организации "Спасатели ASAP Rescue" и Благотворительного фонда "АСАП ЕМС Хоттабыч".

Он отмечает, что в последнее время отчёты о текущих финансах фонда "Хоттабыча" и ASAP RESCUE лайкает очень мало людей (5-10 человек). В частности это касается и недавнего отчета

"Среди лайкнувших всегда моя мама, почти всегда моя жена и часто близкий круг единомышленников. Остальным не интересно? Или нужны фото всех чеков, платёжек, выписки, фото передачи из рук в руки, обмен, переводы, перечисления, билеты на поезд, автобус, чеки такси, камер хранения, обёртка шаурмы, упаковка из макдональдса.... ЧТО НУЖНО ЧТОБЫ ВАС ИНТЕРЕСОВАЛ ЭТОТ ОТЧЁТ?", - обращается он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Фонд братьев Кузьминых просит украинцев о помощи для реабилитационных центров для воинов АТО. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ также в полном объеме публикует упомянутый недавний отчет от 17 января:

21:00 17. 01.2018
Состояние долгов и счетов фонда

- ЗА РЕМОНТЫ ТЕХНИКИ:
"Truck Motors" 0 грн
"Талисман" ~ 140 000 грн.

- За запчасти и комплектующие ~ 0 грн.

************************************************
Запас топлива в талонах WOG - 2000 литров
************************************************

Состояние основных счетов обеспечивающих жизнедеятельность ASAP RESCUE:

Ремонты: 3 864 грн.
5168 7573 0733 4872
"Приват"
Лысенко Илья

Топливо: 8 838 грн.
5168 7573 0733 3031
"Приват"
Лысенко Илья

Довольствие: 10 079 грн.
5168 7573 0733 4922
"Приват"
Лысенко Илья
_________________________________________
Состояние счетов обеспечения жизнедеятельности главных и оперативных автомобилей ASAP

ASAP 1 10 382 грн. 
5168 7456 0053 6905 
"Приват"
Лысенко Илья

ASAP 2 2 131 грн. 
5168 7423 5853 4869
"Приват
Лысенко Илья

ASAP 3 9 378 грн. 
5168 7456 0053 6756
"Приват
Лысенко Илья

ASAP 4 100 грн.
5767 4910 0841 5951
"Ощад"
Лысенко Илья

ASAP 5 0 грн.
5767 4910 0453 5869
"Ощад"
Лысенко Илья

ASAP 6 1 279 грн.
5167 4910 0299 6071
"Ощад"
Лысенко Илья

ASAP 9 164 грн. 
5168 7423 5853 4463
"Приват
Лысенко Илья

ASAP 28 53 грн.
5167 4910 0886 3945
"Ощад"
Лысенко Илья

ASAP 30 3 881 грн.
5167 4910 0443 7496
"Ощад"
Лысенко Илья
________________________________________
Состояние счетов обеспечения команд!!!

Карты находятся у старшего ротации и позволяют аккумулировать средства для потребностей группы находящейся в зоне АТО.

"Тайра" 7 287 грн.
5167 4910 0629 2592
"Ощад"
Лысенко Илья

"Небо ноль" 2 058 грн.
5167 4910 0264 5181
"Ощад"
Лысенко Илья

"Ромашка" 593 грн.
5167 4910 0028 6798
"Ощад"
Лысенко Илья

РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТОЧНЫЕ СЧЕТА КОМАНД ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛЮБИМОЙ КОМАНДЫ!!!!!
**********************************************************

______________
БЫТЬ ДОБРУ!

Хоттабыч и ASAP RESCUE
0689554066
________________________________________
Спасибо всем кто помнит о солдатах, о нас и медицинской эвакуации!
Спасибо всем кто пополнил наши счета!

Украинцы стали мало интересоваться отчетами о помощи воинам АТО, - волонтер Хоттабыч 01
Украинцы стали мало интересоваться отчетами о помощи воинам АТО, - волонтер Хоттабыч 02

Источник: https://censor.net.ua/n3045552
 
 
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" Украинцы стали мало интересоваться отчетами о помощи воинам АТО" (с), - волонтер Хоттабыч. Это очень хороший сигнал. Действительно, благодаря неимоверным усилиям Президента Петра Порошенко, Премьер министра Гройссмана и их командам профессионалов (Полторак, Бирюков, Муженко и многие другие) удалось поставить обеспечение ВСУ на высший уровень. Благодаря этому, вместо крох, которые собирали волонтёры, мы видим настоящее государственное обеспечение. Респект Президенту, Премьеру и их командам ! Я сам участвую в волонтёрском движении. И отслеживаю как изменилось обеспечение ВСУ за последние годы. В настоящее время волонтёрское движение это чисто символ поддержки ВСУ народом. Государство благодаря нынешнему Президенту и его команде, принципиально решило проблемы материально технического обеспечения ВСУ. И за это им низкий поклон и благодарность. А истерики прокремлёвских подонков типа sea dog, Лесли, Андрей Лавриненко e607e4e3 , Воффка 2d93fa90..... и прочей шелупони никому не интересны. Шипящие подкремлёвские твари.
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Да не ври-бардак и совок как было и как есть. Как может совковый лампасник стать современным стратегом. Воровать и предавать они могут но не воевать.
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"Я сам участвую в волонтёрском движении" - вместе с Бирюком подворовываешь? Українці стали мало цікавитися звітами про допомогу воїнам АТО, - волонтер Хоттабич - Цензор.НЕТ 4732
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Одним словом умные и сильный сбежали и бегут из страны а кто останется то как дальше жить в условиях лжи и мародерства власти во главе с маланцами ума не приложу.
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І ви не затримуйтесь...
Досить писати в провокаційній манері.
Зібрались їхати- вперед.
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Запорожье что уже по вашему в паРаше ? Тогда понятно кто вы есть то на самом деле. Консервы ФСБ.
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Большой привет тем военным, которые во время антикоррупционных акций выступили против людей, в поддержку коррупционеров. Предлагаю реквизиты счетов сразу отправлять на Банковую. Пусть теперь рассчитаются. Украинцы стали мало интересоваться отчетами о помощи воинам АТО, - волонтер Хоттабыч - Цензор.НЕТ 1026
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Я в ФСБ в 2008 году не писал письма где клялся не причинять москалям вред как некоторые и не мои фабрики и заводики пашут на агрессора плятя им налоги.
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А шо дивуватися , в "житті по новому" майдан спаплюжено , добровольчий рух спаплюжено , віру в закон , справедливість ,покращення вбито , волонтерство спаплюжено .....
Все до чого торкнувся соєвий барига очорнилось .
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Украинцы морально устали от войны.
Да и патриотизм после сплошных разочарований в течении 4 лет давно уже пошел на убыль.
В общем, Минский сговор выполнил свою задачу - и Украина готова закончить войну на невыгодных условиях.

А волонтеры, кстати, тоже могут сворачивать свою деятельность. Ведь чиновники регулярно заявляют, что в армии все замечательно. А Порохатый заявлял, что справился бы без волонтеров еще 2 года назад, говоря про 2014 - значит, сейчас он вообще в одиночку всех раскидает с батальоном своих боевых холуев.
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На 25 років запізнились з десовєтізацією та декомунізацією, і дехристиянізацією... Отримали відрижку промоскальських постсовкових офшорних бариг з хрестами на пузах... Таку зловонну відрижку, що всі задихаються... От ці всі кучми, януковочі, порошенкі, гройсмани, медведчуки, ахметови, і всі інші ПІДРАХУЇ та ПАТРІАРХИ - то карма народу за його невігластво і толерантність, а смерті - жертва, егрегору юдохристиянського і юдобільшовицкого монстра...
Тепер виправляти все набагато складніше...
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"Тепер виправляти все набагато складніше..."
якщо взагалі можливо..
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Можливо. Після того як вимруть совкові покоління, а це станеться ще не скоро.
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тут вже справа не у поколіннях..країна у дуже міцних обіймах олігархату..у смертельних обіймах..
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У совків є діти - такі ж совкі, в них будуть свої дітки, теж совкі. Бо наше телебачення нічим не відрізняється від паРаші, а читати окрім смартфонів, тобто Тирнету ця категорія нічого не буде! Тобто - тільки винищення.
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Скажу страшну річ , правду .Щоб з"явилась можливість ,треба щоб Путін напав , щоб всю країну заполонила війна , або, відбулось друге пришестя Українці стали мало цікавитися звітами про допомогу воїнам АТО, - волонтер Хоттабич - Цензор.НЕТ 8511

Інакше ,шило на мило може тривати вічність .
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нащо йому нападати..? він хоча і хворий, але не дебіл..тут і так майже усе його..прямо, чи опосередковано..він через деякий час зможе взяти країну голими руками..якось так..
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На це вся драма і розчитана . Бо Порошенко з Путіним по суті - браття ; протистояння між ними - спектакль з затасканим сюжетом ,хороший - поганий поліцейський.
Але напасти він може , якщо вибється трон з під дупи шоколадного , і він як Чіп і Дейл прийде на допомогу колєзі.
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тут він має не маленьку лаву запасних гравців..не буде петі, то буде хтось інший..напасти він може лише у випадку справжньої революції, яка передбачає повну зміну еліти..але такі події, на мою думку, малоймовірні..
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Я саме про це , про справжню революцію , про вибитий трон . Бо зміна дупи на троні , це шило на мило . Щоб держава процвітала , то трона не має бути , а значить і царя . Якщо перед законом всі рівні , то всі . Ніякої недоторканності , і особого статусу .
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Сьогодні справжня революція, на мій погляд, це майже фантастичний сценарій..скоріш нас чекають довгі роки загнивання, депопуляції, масової еміграції та відвертий розворот назад під кацапію..
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Укрїнці втомилися від зрадофілів , які на всіх ресурсах паплюжать нашу армію і Президента , який зумів показати і довести ,всьому світові , що таке москальня і іх кремлівський фюрер , на криваві гроші якого , ви тут ваяєте брудні коментарі цілодобово! В пеклі горітимите разом зі своїми кураторами , які намагаються знищити Украіну!
А волонтерам українці як збирали допомогу для воїнів , так і збирають , але порівняно з тим , скільки держава витрачає наразі на армію, то є не так багато , але ж допога є !
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Цюлювання соєвої дупи в шабат , та ти бунтар .
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Ні ,саме мав на увазі цюлювання . Бо цілування це ніжно , а цюлювання це безбашенно , з несамовитою пристрастю облобизання.
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Украинцам самим бы выжить. У кого есть возможность тот дает. Вот только большинство из тех кто дает, сначала тырит на сотню, а потом дает на копейку еще и пиарится, а вот налоги платят все, в том числе и пенсионеры и неработающие через ндс.Из которых в свою очередь и состоит бюджет ВСУ.
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Так что армии все помогают. Хотят они этого или нет.
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Люди або допомогають і їм тоді звіти непотрібні, або роблять вигляд і тоді їм "чеки давай".
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Дак вроде Барыга сказал что ети волонтеры нафиг не нужны он сам армию снабжает всем необходимым. Да и войны у нас нету.
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Кацапи , не тіште себе надією , взяти Украіну голими руками , бо отримаєте по зубах ! Якби ви могли взяти Кияв , то ви би давно це зробили , але ви добре розумієте , що Київ не Донбас і зустрічатимуть вас тут дуже гаряче , як а Одесі !
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При бюджете на военные расходы три миллиарда баксов (если не ошибаюсь), плюс помощь Америки - вообще странно, что ещё нужны волонтёры. Или же все эти баксы тупо разворовывают, а до солдат доходят объедки? Ну, не удивлён...
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Волонтерам НУЖНО организоваться в общественную организацию с функцией контроля над расходом бюджетных средств на армию.
В нынешнем виде волонтеры только будут вызывать раздражение и неприятие у населения. Сейчас везде идет информация из государственных средств информации, что армия всем укомплектована и ни вчем не нуждается. Зачем тогда волонтеры? Собирают средства для личного обогащения? Тем более их представленные отчеты никакой юридической силы не имеют. Нужны договора купли-продажи, товарно-транспортные накладные, приходно-расходные ордера с печатями и подписями.
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Волонтеры бывают разные. И направления деятельности/помощи тоже у них разные. Некоторые направления - например, обеспечение питания воинов, формой, бельем, брониками, и т.д. уже давно потеряли актуальность, ибо на 100% обеспечивается государством. Но многие волонтеры зачем-то продолжают собирать и возить на "ноль" баночки с консервацией или вязаные носочки, тратя 95% собранных денег впустую - на бензин туда и назад. Никакой экономической целесообразности нет. По Хоттабычу тоже есть вопросы. В 2014-2015 его бригады действительно оперативно вывозили раненых, и организовывали первую медпомощь. Тут ему и его ребятам огромная благодарность, молодцы, конечно, спору нет. Но. Сейчас что они делают? По медпомощи тоже уже все (ну, многое) организовано государством, да и раненых, слава богу, гораздо меньше. Зачем сейчас Хоттабычу держать 9 (если не ошибаюсь), волонтерских медицинских бригад и 9 машин, постоянно прося в Фейсбуке денег на топливо(в больших количествах) и, внимание, на "довольствие членам бригад" (это типа им поесть, попить и на расходы, типа зарплаты получается?). А смысл их деятельности сейчас какой? Может, они просто привыкли там героически кататься в камуфляже с севера на юг и обратно вдоль линии фронта и не могут остановиться и найти себя в мирной жизни? Поэтому Хоттабычу давно не перечисляю. На другие волонтерские проекты - беспилотники, тепловизоры, на реабилитацию раненых - конечно, продолжаю перечислять. Для победы в этой войне еще требуется наша помощь.
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Бойцы АТО получили от волонтеров приборы, помогающие стать "невидимками"
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/volontery-peredali-armii-pribory-kotorye-1516440569.html
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Яка допомога, кому, для чого? Українці, вірніше, їх залишки, вже зрозуміли, що свою війну за незалежність вони програли. Поразка завжди супроводжується хвилею еміграції, що зараз і відбувається. Усвідомлення цієї поразки відбулося на інтуїтивному рівні і тривало надто довго, що в свою чергу, частково, і пояснює те, чому, так звана, "революція гідності" закінчилася так катастрофічно. Революціонерів не тільки розстріляли - їх ще й обдурили, ну, а те, що їм ще, при цьому, роздавали компліменти, можна було б назвати вершиною цинізму, якби їх ще й в різних "котлах" з важкого озброєння не розстрілювали і адресно не знищували. Тому треба змиритися з тим фактом, що на теперішньому етапі свого еволюційного розвитку український етнос крім як на ініціювання локальної толоки, в політичному плані, більше ні на що спромогтися не може. Наступний стихійний бунт, згідно біологічного циклу, можливий через сто років, тому сподіватися на прихід когось "з новим і праведним законом" не варто і доведеться слухати те, що розказує "міклухо-маклай".
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Українців цікавить скільки на цьому спиздили, починаючи від "волонтерів" закінчуючи офіцерйом. Українці порозумнішали і не хочуть давати кошти на захист банди яка завдяки перевороту прийшла до влади. От як би пішов заклик зібрати кошти на кіллерів які зранку на майдан принесуть голови мінімум половини можновладців...ні один стартап не зрівнявся би з сумою зібраних коштів
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Я б дві зарплати в той же день перерахував.ТРИ ЗАРПЛАТИ! А якщо принц Мальдівський буде в списку-півроку я жив би без зарплати
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