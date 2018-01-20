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 Программа ООН прекращает продовольственную помощь на Донбассе, - Боцюркив

Помощь, которую программа WFP начала предоставлять в Украине в ноябре 2014 года, прекращается из-за проблем с финансированием.

Мировая программа продовольствия прекращает программу продовольственной помощи на Востоке Украины. Об этом сообщил международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в интервью ВВС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

С начала программы WFP в Украине в ноябре 2014 года до июня 2017 года WFP оказало продовольственную помощь 970 тыс. лиц, которые были более уязвимыми и имели самые большие проблемы с обеспечением продовольствием в охваченных конфликтом регионах Донецкой и Луганской областей, согласно официальной информации WFP. Приоритетами WFP является помощь пожилым людям, которые живут сами, женщинам с детьми и лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украинский закон о деоккупации Донбасса перечеркивает минские договоренности, - Лавров

Всемирная продовольственная программа WFP и Детский фонд ООН UNICEF сейчас имеют проблемы с привлечением финансирования, что приводит к сокращению программ помощи в этих сферах, отметил Боцюркив. Боцюркив ожидает, что те же вызовы для гуманитарной ситуации, к сожалению, останутся и в 2019 году. "Представляется, что дипломатический инструментарий исчерпан и творческие подходы не предлагаются в кризисе на Востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения, например, обязательства по запрету мин и тому подобное".

Источник: https://censor.net.ua/n3045551
 
 
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Правильно. Теперича похлебайте свое, если оно у вас есть.
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За жителей оккупированных территорий несут ответственность оккупанты.
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Де ж тепер колишні кармільци "харчеватся" будут? І фур від фонду ахметки я вже давненько не бачив в Дніпрі, раніше - раз в тиждень прямували з Дніпра в сторону Донецька..
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І ніхто в Дніпрі їм колеса не різав і цукор у баки не сипав?
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Не знаю.Бачив як виходили з Дніпра колоною в супроводі поліції..
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нехай їх мишебратья просрочкою кормлять!
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Можешь не сомневаться, сейчас Барыга с Иркой-Дыркой заговорят о жесте доброй воле и за счет нас поставят лугандонцев на довольствие
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Можешь номерной не сомневаться - как раз за счет вас и поставят
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Кормильцы из Лугадона ,не будут получать пайку ,от нахлебников из Европы и США.
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Диды не зато ваивале чтобы гордые кармильцы унижались и брали подачки от капиталистов! Програма ООН припиняє продовольчу допомогу на Донбасі, - Боцюрків - Цензор.НЕТ 3780 Скажем-нет!-пиндосским подачкам! Програма ООН припиняє продовольчу допомогу на Донбасі, - Боцюрків - Цензор.НЕТ 7375
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Якраз "співпало" це припинення продовольчої допомоги із прийняттям закону по Донбасу (про сам закон не говорю, поки не побачу офіційну публікацію в газеті "Голос України").
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так и было задумано...плюс встреча с сурковым америка нца.с ультиматумами...и просто матами
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Ничего, есть еще красный крест, только боюсь вся эта помощь оседает в карманах оккупационных войск,и их приспешников, до больных и инвалидов,до тех кто не хочет, или не может стрелять по Украине, уверена ,эта помощь и не доходила.
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Не в тему но прикольно посмотрел купания хуйла в проруби и прозрел - крестится раз как католик другой как православный и пар от тела не идет после того как вылез из проруби ВОТ ВАМ И САТАНА В ОБЛИЧИИ ХУЙЛА!
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может он был холоднее,чем окружающая среда,вот и без пары
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у них урожай уже поспел , пусть на собственное вырощеное переходят .
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Я б їх взагалі не годувала, до них росія прийшла зі своєю розвинутою економікою, то нехай самі і забезпечують.
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И что? Жаба давит, что тебе никто не дает? Программа ООН прекращает продовольственную помощь на Донбассе, - Боцюркив - Цензор.НЕТ 5906
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Ну и прекрасненько , пусть их рЮсский мир кормит.
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значит очереди на блок-постах вырастут в несколько раз и с Украины начнут больше харчей вывозить. вот и все.
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так они не пропускают ничего с Украины.
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А какую сторону они кормили? Лугандон кацапы пусть кормят.
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я зовсім не розумію,для чого кармільцам гуманітарка
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...может, потому, что то, что завозят из эрэфии, постоянно несанкционированно взрывается? Програма ООН припиняє продовольчу допомогу на Донбасі, - Боцюрків - Цензор.НЕТ 6091
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Теперь лугандонцы будут оказывать гуманитарную помощь ООН... А че, с колен встали, можно и помочь, чай не звери ведь...
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Значит, блок порошенковских проституток опять заведет шарманку ониженашилюди, Украина должна их содержать
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Відповідно
до положень IV Гаазької конвенції 1907
р., IV Женевської конвенції 1949
р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони)
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Гарна стаття.Так, так, звісно. Закон про реінтеграцію...А мало би хуйло ! Але ж в нього з педрилою мальвійським угода адже хуйлу треба красиво піти з долбасу. Хоча я тобі скажу Україна і до цього забеспечувала лугандонів і козлостан тією пстановою фактично так і не було визнано окупантомз, адже постанова не є нормативно-правовим актом...
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це зветься контрреволюція..вони дуже вміло нівелювали Майдан, та перетворили революцію на бунт, який не змінив ні політичної еліти, ні системи влади..не вивів нових політичних гравців..майже нічого..ботокс вміло підіграв, та відволік активних громадян від внутрішнього ворога на зовнішнього..фактично зберіг прокацапську бидлоеліту при владі..(((((((((((((((((((((((((((((((((((
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Как по мне, всегда было жалко денег на тех, от кого потом не только благодарностей не дождешься, а, наоборот, еще и проклятия в ответ получаешь.
Надо понимать, что за всеми этими конторами стоят миллиарды баксов, от которых сытно живут десятки тысяч чиновников, юристов, правозащитников, журналистов и т.п. и т.д. А результат их деятельности более чем спорный. Неудивительно, что стоило только Трампу потыкать веточкой эти кучи- как дикая вонь понеслась по всему миру.
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как и положено по женевской конвенции...тепрь рашка снабжать будет.
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Ну что, кормильцы, надеюсь что вы, суки продажные, на деле узнаете все прелести блокадного ленинграда.
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Лише ше троль міг написати таку маячню. З РФ в ОРДЛО може зайти будь-що, про яку блокаду йдеться?
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ну наконец то дамбасские кормильцы наелись теперь они опять начнут всю Украину, и даже европпу кормить.
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є таке циганське прислів"я: "Хто вкрав коня, той його і годує".)))
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Вважаю, що допомагати треба тим, хто прийде і письмово підтвердить про свою участь проти України, потім збере мітинг перед такими як і вони та публічно покається у своїх злочинах. Всім іншим ордловцям допомогу не треба давати.
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Шо та не слыхать о "гуманитарке" дамбасячей рыжей ССУЧАРЫ??? Дамбасячая ССУЧАРА перестала подкармливать сепарастов или перестали предавать огласки???
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так у рыжего татарина другой вариант отмывки бабок, колее интересный, и ничего возить не нужно. это роттердам +
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Юрій ввімкніть ТРК"Україна"і в першому ж випуску новин вам розкажуть як Ренат Леонідових спасає сирих і убогих І обов'язково: " Алілуя алілуя святий Ренат спаси і помилуй Алілуя"
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лугандонцы , яка ГАРНА новына ))))) теперь вас ЧМЫРИТЬ будет не только УКРАИНА , но и сам путлер !!!! что б снова стать ЛУГАНСКОМ и ДОНЕЦКОМ вам не ПЕРЕСОСАТЬ !!!!
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Ху...ня... Коцабские пЭнсионЭры памогут, да, казламордые ??? Програма ООН припиняє продовольчу допомогу на Донбасі, - Боцюрків - Цензор.НЕТ 1970 Бггг
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вы хоть СМОТРИТЕ нормальные новости с Украины ???? сколько на ФРОНТЕ русскоговорящих ребят ЗАЩИЩАЮТ и ПОГИБАЮТ за УКРАИНУ !!!!! МЫ не хотим чтоб в УКРАИНУ пришла ОРДА !!!! скоро сами будете ПРОСИТЬСЯ жить в УКРАИНУ , а МЫ НЕ ПУСТИМ !!!
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карма такая у дамбаса кармить всех вокруг ну и с каленвставать.
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Смешно,,- но не свежо..... Лучше выражай свои собственные мысли,- Топ Ган.....
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"С начала программы WFP в Украине в ноябре 2014 года до июня 2017 года WFP оказало продовольственную помощь 970 тыс. лиц, которые были более уязвимыми и имели самые большие проблемы с обеспечением продовольствием в охваченных конфликтом регионах Донецкой и Луганской областей, согласно официальной информации WFP. Приоритетами WFP является помощь пожилым людям, которые живут сами, женщинам с детьми и лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями." - то всё брехня, в телевизоре все поголовно благодарят Рината Леонидовича Ахметова, про WFP первый раз слышу.
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Не дивиться телеканал "Україна", тоді не почуєте подяк Ахмєтову. А справжні переселенці чудово знають міжнародну допомогу. В Краматорську працює декілька міжнародних благодійних фондів: норвезький, чеський, і звичайно, можно було отримати і допомогу WFP.
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Терорист - найманець із Південної Осетії розповідає на відео, що він разом із іншими найманцями-терористами із Росії приймає з 2014 р. участь в окупації українських земель на Сході України. ВІДЕО https://www.obozrevatel.com/crime/esli-zavtra-vojna-kombat-iz-yuzhnoj-osetii-razrazilsya-ugrozami-v-storonu-ukrainyi.htm
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вот это да!
и как жеж им до весны дотянуть... ну пока трава появиться?
хотя... я думаю наши барыги-ворюги-пизнесмены... их в беде не оставят...
сколько же новых КПВВ они пооткрывают?
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Пооткрывают столько, что ВСУ будут стоять не вдоль линии фронта, а перпендикулярно линии фронта, теснясь между КПВВ.
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цікаво, а допомогу отримували на окупованих територіях, чи на всіх, у тому числі і контрольованих Україною?
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Щас начнуть арать, чта их все бросили !!!!
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Від факту нікуди не дінешся. Там, де переважає менталітет москаля, який "корміт всєх", там завди є гостра необхідність в гуманітарці........
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))) Зібрав Захарченко нараду і говорить своїм бандюкам - у мене є дві новини одна хороша , а інша погана. Почну з поганої. Тепер нам жрать не дадуть і будемо ми їсти гавно. Всі, а хороша то яка новина? ЗахЄр, з голодухи ми не помремо бо я знаю де гАвна багато. Вистачить на всих і надовго.
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))))) это ЛУГАНДОНЦЫ !!! слева ОНО и справа тоже ОНО !!!! )))))
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Правильно !! Нехер кормить придурков - всё равно от них добра не дождёшся !! Их уже неоднократно кормили - благодарности ноль..Пусть сосут писюны друг у друга...И ехают в Рашу... Без них - воздух чище...Жаль некоторый процеент нормальных людей - им не повезло - они попали под каток... Но таких - мало.. Хотя мне - искренне их жаль...Ребята - уезжайте на пока из этого быдлятника !! Лично моя семья - сдали дом беженцам , двум семьям с детьми на самых малых условиях.. Просто - мы все имеем свою жилплощадь , а родственники в том доме умерли..Конечно - применение бы нашлось ( нехилый дом с сараем , подвалом и летней кухней плюс шмат земли - ,куда я несколько лет завозил куриный помёт с птицефабрики прицепом для удобрения...) Ну уж как есть - так есть...Их папани - теперь таксуют, мамани - по хозяйсту,,, - НО ЖИВУТ !!! В ПОКОЕ!! И детей своих кормят !!! А я в своё время заработал на небольшую квартирку с видом на море - мне хватает.... Люблю смотреть на море - особенно по утрам....
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Добавлю - дом стоит не в Запупинске, а в ВЕЛИКОЙ ОДЕССЕ !!! Хотя и на Слободке - до центра целых 10 минут ехать....
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Иногда я сам себе думаю - как хорошо что мы кацапским придуркам в Доме Профсоюзов жопы подожгли.... А то ведь и тут был бы бардак..... А тех сук - ниразу не жаль... Пусть Путька о них плачет...
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И Хуйло снял с довольствия лугандонцев. Получается дальше Украина будет кормить Лугандонию...
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Ситуація заморозилась , і при тому ,прогнозуют, надовго , саме тому згортаються удочки , тому добровольчий рух зійшов нанівець , тому волонтерство дотухає , тому ООН припиняє допомогу . Нема екшина , нема зацікавленності.
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Это плохо. Можно сто раз позлорадствовать, но... а что делать лежачим, они то не бегали по референдумам. Те шо роисяприди чкурнули в роисю или к нам
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Лежачие не бегали по референдумам, к ним приходили домой и они проголосовали за "русский мир". У меня мать была лежачая и к ней приходили домой с урной для голосования. Перед выборами президента она сказала:"Мені ще не довго залишилось, вам далі жити, розкажи за кого мені голосувати, щоб вам добре було.". В телевизоре сильно рекламировали Порошенка и она хотела за него голосовать. Я ей подробно рассказал кто такой Порошенко, что он минимум в три раза хуже Януковича потому, что Янукович глупый, а Порошенко умнее и поэтому гораздо опаснее Януковича. Мать мой рассказ про Порошенка выслушала и сказала:"Ай Боже, то як такою людиною можна бути?!!!".
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если они кормили ВСЮ ЖИЗНЬ ,то почему ООН их снабжало ,может это схемы какие то ,как можна накормить богатого лугандонина
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Ща с поставками активизируется агентура ФСБ - агенты "Лолита" и "Татарин"
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Для чего им помощь ? У них две пенсии .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрограмма ООН прекращает продовольственную помощь на Донбассе, - Боцюркив
 
 
 
 
 
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