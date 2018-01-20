 Программа ООН прекращает продовольственную помощь на Донбассе, - Боцюркив

Мировая программа продовольствия прекращает программу продовольственной помощи на Востоке Украины. Об этом сообщил международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в интервью ВВС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
С начала программы WFP в Украине в ноябре 2014 года до июня 2017 года WFP оказало продовольственную помощь 970 тыс. лиц, которые были более уязвимыми и имели самые большие проблемы с обеспечением продовольствием в охваченных конфликтом регионах Донецкой и Луганской областей, согласно официальной информации WFP. Приоритетами WFP является помощь пожилым людям, которые живут сами, женщинам с детьми и лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Всемирная продовольственная программа WFP и Детский фонд ООН UNICEF сейчас имеют проблемы с привлечением финансирования, что приводит к сокращению программ помощи в этих сферах, отметил Боцюркив. Боцюркив ожидает, что те же вызовы для гуманитарной ситуации, к сожалению, останутся и в 2019 году. "Представляется, что дипломатический инструментарий исчерпан и творческие подходы не предлагаются в кризисе на Востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения, например, обязательства по запрету мин и тому подобное".
до положень IV Гаазької конвенції 1907
р., IV Женевської конвенції 1949
р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони)
https://site.ua/oleksandr.aronets/11400-zakon-pro-reintegratsiyu-donbasu---vikonannya-mriy-putina/
Надо понимать, что за всеми этими конторами стоят миллиарды баксов, от которых сытно живут десятки тысяч чиновников, юристов, правозащитников, журналистов и т.п. и т.д. А результат их деятельности более чем спорный. Неудивительно, что стоило только Трампу потыкать веточкой эти кучи- как дикая вонь понеслась по всему миру.
надо запомнить!!!
и как жеж им до весны дотянуть... ну пока трава появиться?
хотя... я думаю наши барыги-ворюги-пизнесмены... их в беде не оставят...
сколько же новых КПВВ они пооткрывают?
По мнению экспертов, 80% украинцев живут за чертой бедности, то есть имеют денежное обеспечение меньше норм, установленных ООН и международными стандартами.