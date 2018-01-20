 Спасатели убирают деревья, откачивают воду и буксируют автотранспорт после непогоды в Одесской области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в течение суток на ликвидацию последствий непогоды подразделения спасателей в Одесской области привлекались 131 раз.

Бойцы ГСЧС 102 раза оказывали помощь по изъятию транспортных средств и спасли 798 человек, из которых 56 детей.

Кроме того, в течение суток было совершено 12 выездов на уборку 72 поваленных деревьев. Также спасатели 7 раз привлекались для откачки воды в местах подтопления из подтопленных территорий в Малиновском, Приморском, Суворовском районах города Одессы, Березовском, Белгород-Днестровском, Овидиопольском районах и городе Черноморске. Всего откачано 4245 куб.м воды.

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По сообщению Службы автомобильных дорог в Одесской области, с 10:00 19 января сняты ограничения и возобновлено движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев - Одесса, М-16 Одесса - Кучурганы (на пл. Кишинев), М 27 (Одесса - Черноморск), Р-54 Краснополка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубиново (М-05), Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг.

С помощью тяжелой инженерной техники производится расчистка дорог и изъятия техники в направлении. Киев между Ульяновка и Умань - прочищены 100 км дорог, изъято 73 единицы техники.

По данным Одессаоблэнерго на территории области отключено 298 населенных пунктов, для восстановления энергоснабжения привлечены 150 аварийных бригад, 186 единиц техники и 509 человек. Без энергоснабжения Измаил: остается подключенным 10% города. На восстановление энергоснабжения города от РЭС привлечены 5 бригад и 27 человек. В Арцизском районе повалено 200 электроопор. На восстановление энергоснабжения от РЭС привлечены 5 бригад и 12 человек. Дальнейшие восстановительные работы пока продолжаются.