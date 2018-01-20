 Климпуш-Цинцадзе: Главные враги евроинтеграции - бюрократия, популизм и коррупция

Климпуш-Цинцадзе назвала врагов евроинтеграции
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграцииИванна Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, первый враг — бюрократическая инерция, не позволяющая эффективно внедрять евроинтеграционные реформы.
"Второй — лоббизм, который откровенно противится евроинтеграционным реформам, — отмечает автор. — Третий — популизм, т.е. "простые решения" для сложных проблем. Решения, которых в евроинтеграции не существует, как и в политике в целом".
Вице-премьер отмечает, что еще один враг евроинтеграции - коррупция, которая досталась нам в наследство с колониальных времен, и до сих пор не уничтожены ее ключевые основы: зарегулированность экономики, непрозрачность политики. Не имеет значения, каков объем убытка от коррупции - миллиард гривен или всего сто. Любое коррупционное деяние - препятствие на пути в Европу.
"Но один из самых коварных врагов евроинтеграции - пренебрежение верховенством права, - подчеркивает Климпуш-Цинцадзе. - В том числе в процессе борьбы с той же коррупцией. Если мы, побеждая коррупционеров, в стремлении большего общественного резонанса не будем учитывать требования законности, соблюдение процедур и принципа уважения к праву человека — это не будет содействовать продвижению к европейским ценностям. Ведь верховенство права — именно тот стержень, который сделал Европу Европой в намного большей степени, чем даже рыночная экономика. Поскольку верховенство права в Европе было задолго до создания рынка".
"Если бы эти "враги" евроинтеграции существовали только в виде мифов, то были бы для нас не столь уж большой проблемой. Но они становятся факторами блокирования и торможения евроинтеграционних инициатив — чем дальше, тем более мощными. Чтобы побороть их, надо изменить сознание всех ответственных за принятия решений на всех уровнях. И признать, что нельзя быть немножко евроинтегрированным — так же, как нельзя быть немножко беременной. Евроинтеграция — большой, кропотливый труд. Это зачастую принятие непопулярных сегодня решений, но которые дадут эффект завтра. Это стремление перестроить систему власти и общественного отношения по определенному образцу и с учетом национальной специфики. Стремление, которое не может угаснуть только потому, что безвиз уже предоставлен, а Соглашение ратифицировано и работает", - пишет Вице-премьер.
У нас почему-то все хотят лечить симптомы, а не болезнь. Болезнь Украины - это олигархический капитализм. А симптомы - это клановость, кумовство, коррупция. У нас все готовы бороться с симптомами. А самой болезни никто не замечает. Потом удивляются, почему не удалось побороть симптомы. Почему уже вторая революция прошла, а при власти опять пидарасы. А представьте себе, у вас туберкулез, а вам дают таблетки от кашля. Вы глотаете эти таблетки, глотаете, а вам все хуже и хуже. Вот то же самое и с Украиной происходит. Все борются с коррупцией, а ее все больше и больше. Потому что коррупция - это всего лишь симптом. А болезнь - олигархический феодализм.
Я не уверен что торговля активами на бирже, о которой вы так заботитесь, приведёт к процветанию.
Не будь нікейського збіговиська і створеної там "церкви христової" і тих всіх патріархатів, ніхто б зараз взагалі й НЕ ЗНАВ, хто цей "христос", і що воно таке...
Комікс про якогось ісуса вигадав юдей Савл (Павло), і до "нікейського собору" секти "рибалок", "плотників", і інших босяків, швендяли по Близькому сходу, гонимі і осміяні, допоки перші феодали не побачили в ньому релігію для холопів, щоб тримати підлеглих у покорі та страху. От так і народилась РЕЛІГІЯ - "християнство". Самі то господарі, феодали, правителі, все більше в тамплієрах, розенцрейцерах, масонах, ілюмінатах, тощо, ходили, і досі ходять, а церкви для черні будували, і з попами ту чернь в невігластві тримали... І тримають...
От така халепа. Релігія - то для черні морока...
По мнению Реттген, Петр Порошенко "должен определиться, хочет ли он быть президентом или олигархом -страна или деньги". Также он подчеркнул, что Украине очень нужно принять "решительные шаги" против распространения коррупции.
"И это начинается с руководства государства", - заявил политик, передает DW.
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"СБУ и Генеральная прокуратура контролируются людьми президента Петра Порошенко". Автор констатирует, что "ни президент, ни его окружение, очевидно, не заинтересованы в борьбе с коррупцией". В частности, специально созданное для контроля и проверки деклараций об имуществе Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) "не занимается расследованием сигналов о коррупции", а, по словам руководителя департамента финансового контроля НАПК Анны Соломатиной, "действует против политических противников Администрации президента". Сообщается, что "единственным независимым ведомством" считается созданная под давлением США и ЕС антикоррупционная организация НАБУ".
Об этом сегодня сообщил «Апостроф» со ссылкой на источник в дипломатических
кругах ЕС.
Ближайшие соратники Порошенко, с которыми работала агентура НАБУ, под угрозой тюрьмы могли "сдать" и самого президента- такое мнение выразил агент НАБУ Евгений Шевченко.
Бюрократія - (від фр. bureau - бюро, канцелярія та грец. κράτος - влада, панування), вертикаль влади створена Порошенком.
Популізм (лат. populus - народ), тобто народність, захист народних інтересів.
Корупція - (від лат. corrumpere - псувати) - система, створена Кучмою і розвинута Порошенком.
Якась мішанина. Бюрократія, корупція - зрозуміло звідки йдуть. А Народність при чому тут?