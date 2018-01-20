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 Климпуш-Цинцадзе: Главные враги евроинтеграции - бюрократия, популизм и коррупция

Чтобы побороть факторы, препятствующие евроинтеграционным процессам в Украине, надо изменить сознание всех ответственных за принятия решений на всех уровнях.

Климпуш-Цинцадзе назвала врагов евроинтеграции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграцииИванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, первый враг — бюрократическая инерция, не позволяющая эффективно внедрять евроинтеграционные реформы.

"Второй — лоббизм, который откровенно противится евроинтеграционным реформам, — отмечает автор. — Третий — популизм, т.е. "простые решения" для сложных проблем. Решения, которых в евроинтеграции не существует, как и в политике в целом".

Вице-премьер отмечает, что еще один враг евроинтеграции - коррупция, которая досталась нам в наследство с колониальных времен, и до сих пор не уничтожены ее ключевые основы: зарегулированность экономики, непрозрачность политики. Не имеет значения, каков объем убытка от коррупции - миллиард гривен или всего сто. Любое коррупционное деяние - препятствие на пути в Европу.

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"Но один из самых коварных врагов евроинтеграции - пренебрежение верховенством права, - подчеркивает Климпуш-Цинцадзе. - В том числе в процессе борьбы с той же коррупцией. Если мы, побеждая коррупционеров, в стремлении большего общественного резонанса не будем учитывать требования законности, соблюдение процедур и принципа уважения к праву человека — это не будет содействовать продвижению к европейским ценностям. Ведь верховенство права — именно тот стержень, который сделал Европу Европой в намного большей степени, чем даже рыночная экономика. Поскольку верховенство права в Европе было задолго до создания рынка".

"Если бы эти "враги" евроинтеграции существовали только в виде мифов, то были бы для нас не столь уж большой проблемой. Но они становятся факторами блокирования и торможения евроинтеграционних инициатив — чем дальше, тем более мощными. Чтобы побороть их, надо изменить сознание всех ответственных за принятия решений на всех уровнях. И признать, что нельзя быть немножко евроинтегрированным — так же, как нельзя быть немножко беременной. Евроинтеграция — большой, кропотливый труд. Это зачастую принятие непопулярных сегодня решений, но которые дадут эффект завтра. Это стремление перестроить систему власти и общественного отношения по определенному образцу и с учетом национальной специфики. Стремление, которое не может угаснуть только потому, что безвиз уже предоставлен, а Соглашение ратифицировано и работает", - пишет Вице-премьер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045549
 
 
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Кто он, кто?! Имя, сестра, имя! Назови, назови мне его имя, сестра! (с)
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Ну да.Только популизм нужно убрать из этого списка.Заметьте,этим модным словом ,в основном,пользуются власть имущие для того,чтобы унизить своих оппонентов.
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да ладно, путь остается. А то ведь в связи с тем, что до власти рвущиеся и дорвавшиеся никаких идей и идеологий вообще не имеют и корчат из себя феодалов, сверкающих среди смердов, забрать у них популизм означает скоморохами тупыми перед всем народом их выставить. Король-то - голый. А так путь пока повоображают, что наряжены в лучшее из того, что на них надели.
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Вот,как раз,при помощи этого словца,они и держут "челядь"в узде.
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Главные враги евроинтеграции - это олигархи. Они понимают, что если страна станет Европой, то олигархическому феодализму придет конец. В западном мире каждое предприятие имеет тысячи акционеров, а акции предприятий покупаются и продаются на фондовой бирже. А у нас все наоборот: олигарх имеет 98% акций предприятия, а 2% торгуются на бирже. Это феодализм. Олигархов-феодалов все устраивает. Зачем им евроинтегарция? Они и так живут как при коммунизме.

У нас почему-то все хотят лечить симптомы, а не болезнь. Болезнь Украины - это олигархический капитализм. А симптомы - это клановость, кумовство, коррупция. У нас все готовы бороться с симптомами. А самой болезни никто не замечает. Потом удивляются, почему не удалось побороть симптомы. Почему уже вторая революция прошла, а при власти опять пидарасы. А представьте себе, у вас туберкулез, а вам дают таблетки от кашля. Вы глотаете эти таблетки, глотаете, а вам все хуже и хуже. Вот то же самое и с Украиной происходит. Все борются с коррупцией, а ее все больше и больше. Потому что коррупция - это всего лишь симптом. А болезнь - олигархический феодализм.
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Проблема в том что предлагаемое перераспределение собственности в руки иностранных владельцев никак не повлияет на благосостояние страны. У нас в Мельбурне был печальный опыт. Государственные железные дороги (городские/пригородные) были приватизированы какими-то французами. Поскольку Франция далеко, они даже не озаботились заменить деревянные шпалы, которым было по сто с лишним лет как минимум. Только когда за это взялось государство, дело пошло на лад: появилось новенькое полотно, с бетонными шпалами.
Я не уверен что торговля активами на бирже, о которой вы так заботитесь, приведёт к процветанию.
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Самое хреновое, что на следующих выборах народ опять ничего принципиально менять не будет. Плохих олигархов прогонят, хороших олигархов выберут. И опять пустятся в пляс по тем же граблям. Через полгода-год взвоют: Эти олигархи тоже оказались плохими, срочно найдите нам еще хороших олигархов. Вместо Пети выберут Юлю. Она не олигарх. Она - глава олигархического клана. Ее олигархи тут же налетят на петиных олигархов, расклюют и будут дальше жрать страну.
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Рабство є головною проблемою вже 1000 років . Сюди ще не розуміння що релігія є нічим іншим як ідеологією . Плюс сюди ідеалізація своїх рабовласників минулого.
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Релігія - вихователь менталітету. Звичайно, що це інструмент.

Не будь нікейського збіговиська і створеної там "церкви христової" і тих всіх патріархатів, ніхто б зараз взагалі й НЕ ЗНАВ, хто цей "христос", і що воно таке...

Комікс про якогось ісуса вигадав юдей Савл (Павло), і до "нікейського собору" секти "рибалок", "плотників", і інших босяків, швендяли по Близькому сходу, гонимі і осміяні, допоки перші феодали не побачили в ньому релігію для холопів, щоб тримати підлеглих у покорі та страху. От так і народилась РЕЛІГІЯ - "християнство". Самі то господарі, феодали, правителі, все більше в тамплієрах, розенцрейцерах, масонах, ілюмінатах, тощо, ходили, і досі ходять, а церкви для черні будували, і з попами ту чернь в невігластві тримали... І тримають...
От така халепа. Релігія - то для черні морока...
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Тут справа не в самій релігії а в навязуванні її . Це доречі відноситься не лишень до християнства . А раз навязується , значить є чийсь інтерес . А які основні інтереси ? . Тут все як на долоні - влада, гроші , розкоші , жінки . І так з століття в століття . І все б нічого , якби не приватизоване , те що дається нам Творцем ( саме Творцем , так як приходиться визнавати , хтось чи щось , створило все це і навряд чи сама людина в нинішньому вигляді , до цього всього причетна) ,як руки ,ноги , голова - віра , надія і симпатії . Саме це і вносить сумяття . Тобто виходить , що в нас самих не може бути ані віри , ані надії , ані любові , все це окремо і в будівлі . А будівлею зачасту керує , неук і тд . Ба більше , тіло то оказується належить цісарю . От і виходить , що нам нічого взагалі і не належить . Тепер запросто можна казати , заводи побудовані вами , вам не належать , їх можна придбати за копійки , так і земля не ваша , її ми можна взяти задурно.
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Ісус акбар! І Педророшен - пророк єво!

Климпуш-Цинцадзе: Головні вороги євроінтеграції - бюрократія, популізм і корупція - Цензор.НЕТ 4664
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Оця Климпуш-Цинцадзе (вряд ли сама дура) держит нас за идиотов. Упомянутые ею бюрократия, популизм и коррупция - это не враги, а последствия действий врагов, которых она не назовет, поскольку именно им обязана своим нынешним положением.
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Ты второй раз эту картинку ставишь. Сказал бы словами.
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" Климпуш-Цинцадзе: Главные враги евроинтеграции - бюрократия, популизм и коррупция" Иными словами: "Главные враги евроинтеграции - Порошенко, Порошенко и, ещё раз- Порошенко".
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Депутат немецкого Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген подверг острой критике Президента Украины Петра Порошенко из-за ситуации вокруг борьбы с коррупцией.

По мнению Реттген, Петр Порошенко "должен определиться, хочет ли он быть президентом или олигархом -страна или деньги". Также он подчеркнул, что Украине очень нужно принять "решительные шаги" против распространения коррупции.

"И это начинается с руководства государства", - заявил политик, передает DW.
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то есть-все институты власти команды Порошенко? )
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"Президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что коррупция нанесла нашей стране больше вреда, чем война.
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Florian Hassel в немецком издании "Süddeutsche Zeitung":
"
"СБУ и Генеральная прокуратура контролируются людьми президента Петра Порошенко". Автор констатирует, что "ни президент, ни его окружение, очевидно, не заинтересованы в борьбе с коррупцией". В частности, специально созданное для контроля и проверки деклараций об имуществе Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) "не занимается расследованием сигналов о коррупции", а, по словам руководителя департамента финансового контроля НАПК Анны Соломатиной, "действует против политических противников Администрации президента". Сообщается, что "единственным независимым ведомством" считается созданная под давлением США и ЕС антикоррупционная организация НАБУ".
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Президент имеет народный мандат, полученный на выборах. А перечисленные конторы - не имеют. За них никто не голосовал.
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У Порошенко большие проблемы на Западе, а в Украине - «широкий антипорошенковский фронт»
Об этом сегодня сообщил «Апостроф» со ссылкой на источник в дипломатических
кругах ЕС.
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Конституция- превращена в фикцию ибо каждое вновь приплывшее к власти говно🍫 подтирается ней на своё усмотрение. Президент Украины- НЕ гарант конституционных Прав Граждан по факту, но он гарант- беззакония, лжи и хаоса
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"Агенты НАБУ вплотную подобрались к Порошенко"

Ближайшие соратники Порошенко, с которыми работала агентура НАБУ, под угрозой тюрьмы могли "сдать" и самого президента- такое мнение выразил агент НАБУ Евгений Шевченко.
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Вонючка соевая. Коррупция это бпп во главе с Панамом Мальдивским
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А Климпуш Іванівна Цицадзе коли перестане отримуати зарплату в конверті?
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Кодло коррупции и пофигизма - Верховная Рада.
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"Головні вороги євроінтеграції - бюрократія, популізм і корупція".
Бюрократія - (від фр. bureau - бюро, канцелярія та грец. κράτος - влада, панування), вертикаль влади створена Порошенком.
Популізм (лат. populus - народ), тобто народність, захист народних інтересів.
Корупція - (від лат. corrumpere - псувати) - система, створена Кучмою і розвинута Порошенком.
Якась мішанина. Бюрократія, корупція - зрозуміло звідки йдуть. А Народність при чому тут?
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А если не углубляться в дебри, а просто взглянуть на этот вопрос сверху и трезво. Есть ли шанс у Украины вступить в ЕС, особенно в ее нынешнем положении? Какова его величина? Сроки? 20 лет? Будет ли к тому времени ЕС? Нужна ли ЕС Украина в качестве полноправного члена? И еще. Лица, отвечающие за евроинтеграцию, неплохо пристроены на хлебных местах и осуществляют регулярные вояжи в ЕС и не только. Некоторые оттуда не вылазят. Если Украину завтра примут в ЕС, то послезавтра эта синекура закончится. Т.е. чиновники по интеграции не будут спешить пилить ветку, на которой сидят. Их шеф(шефиня) тоже.
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