 Климпуш-Цинцадзе: Главные враги евроинтеграции - бюрократия, популизм и коррупция

Климпуш-Цинцадзе назвала врагов евроинтеграции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграцииИванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, первый враг — бюрократическая инерция, не позволяющая эффективно внедрять евроинтеграционные реформы.

"Второй — лоббизм, который откровенно противится евроинтеграционным реформам, — отмечает автор. — Третий — популизм, т.е. "простые решения" для сложных проблем. Решения, которых в евроинтеграции не существует, как и в политике в целом".

Вице-премьер отмечает, что еще один враг евроинтеграции - коррупция, которая досталась нам в наследство с колониальных времен, и до сих пор не уничтожены ее ключевые основы: зарегулированность экономики, непрозрачность политики. Не имеет значения, каков объем убытка от коррупции - миллиард гривен или всего сто. Любое коррупционное деяние - препятствие на пути в Европу.

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"Но один из самых коварных врагов евроинтеграции - пренебрежение верховенством права, - подчеркивает Климпуш-Цинцадзе. - В том числе в процессе борьбы с той же коррупцией. Если мы, побеждая коррупционеров, в стремлении большего общественного резонанса не будем учитывать требования законности, соблюдение процедур и принципа уважения к праву человека — это не будет содействовать продвижению к европейским ценностям. Ведь верховенство права — именно тот стержень, который сделал Европу Европой в намного большей степени, чем даже рыночная экономика. Поскольку верховенство права в Европе было задолго до создания рынка".

"Если бы эти "враги" евроинтеграции существовали только в виде мифов, то были бы для нас не столь уж большой проблемой. Но они становятся факторами блокирования и торможения евроинтеграционних инициатив — чем дальше, тем более мощными. Чтобы побороть их, надо изменить сознание всех ответственных за принятия решений на всех уровнях. И признать, что нельзя быть немножко евроинтегрированным — так же, как нельзя быть немножко беременной. Евроинтеграция — большой, кропотливый труд. Это зачастую принятие непопулярных сегодня решений, но которые дадут эффект завтра. Это стремление перестроить систему власти и общественного отношения по определенному образцу и с учетом национальной специфики. Стремление, которое не может угаснуть только потому, что безвиз уже предоставлен, а Соглашение ратифицировано и работает", - пишет Вице-премьер.

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