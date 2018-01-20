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 Политика Украины
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Все про:покушение (700) СБУ (12062) Геращенко_Антон (879)

 Геращенко о покушении на него: Спецслужбы РФ обещали киллерам гонорар в $50 тысяч

Ровно год назад граждане Украины Святослав Жиренко и Дмитрий Якоб по заданию российских спецслужб планировали подорвать автомобиль народного депутата Антона Геращенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook член Коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко. Приводим его текст полностью. 

"Ровно год назад, в этот день, сотрудниками контрразведки СБУ были задержаны двое граждан, которые по заданию российских спецслужб планировали покушение на меня, путём подрыва моего автомобиля.

Их имена - Святослав Жиренко и Дмитрий Якуб. Оба были ранее неоднократно судимы. Оба, находясь на территории оккупированого Крыма, попали в поле зрения российских спецслужб, которые решили использовать их, как расходный материал для реализации своих террористических и диверсионных планов.

Во-первых, они - граждане Украины, ранее судимые, являющиеся адептами "русского мира", ненавидящие саму Украину. И потому их не жалко. 

В случае задержания всегда можно сказать, что это внутренне украинские дела.

Во-вторых, если их и задержат украинские правоохранители, то ничего страшного - найдутся другие.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Порошенко и наши дипломаты просто обманули Россию", - Геращенко о Минских соглашениях. ВИДЕО

На сегодня факты таковы:

Святослав Жиренко и Дмитрий Якоб уже год находятся под арестом в СИЗО.

Уголовное дело рассматривается Оболонским судом города Киева.

Поскольку обвиняемым может грозить пожизненное заключение, то дело рассматривается при участии коллегии присяжных, как гарантии законности и соблюдениям прав человека.

Статьи Уголовного кодекса Украины, которые им вменяются - это ст. 112 "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", ст. 115 "Умышленное убийство" и ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Появилось видео, как закладывали взрывчатку под зданием "Эспресо" в день покушения на Мосийчука, - Информатор. ВИДЕО

Общим для обоих является их богатое уголовное прошлое. И хотя, один из них на заре своей молодости даже получил высшее юридическое образование, участие в грабеже и дальнейшая отсидка оному светлому будущему, увы, помешала.

На путь исправления указанные граждане не стали, и продолжили поиск средств к существованию привычным преступным способом, а именно, согласились стать исполнителями заказа на мое убийство.

Общий гонорар за убийство, который пообещали киллерам, должен был составить 50 тысяч долларов.

Правда не факт, что самих киллеров не ликвидировали бы по возвращению на территорию Российской Федерации.

Для реализации преступного замысла сначала предполагалось использовать огнестрельное оружие.

Но затем, было решено использовать самодельное взрывное устройство с дистанционным детонатором. Так было безопаснее для самих киллеров с точки зрения возможностей безнаказанно покинуть место преступления.

Взрывное устройство планировалось установить ночью под мой автомобиль, пока тот был на стоянке у дома. После чего один из киллеров должен был сразу же на такси уехать через Чернигов в Россию. А второй остался бы до утра, чтобы нажать на кнопку дистанционного взрывателя.

Их планы и планы их кураторов были сорваны благодаря профессиональной работе украинской контрразведки.

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Связной, который был отрекомендован С. Жиренко и Д. Якобу российскими спецслужбами в качестве помощника по организации моего убийства, был ранее перевербован контрразведчиками и сразу же сообщил в СБУ о приезде киллеров из РФ.

Далее задокументировать подготовку к моему убийству было делом техники.

И на съемной квартире в Киеве, которую арендовали киллеры, и в их автомобиль, было установлено множество "жучков", которые позволяли контрразведчикам фиксировать каждый их шаг.

За время слежки за мной, киллеры несколько раз выезжали в РФ в город Белгород для встречи со своим куратором - агентом российских спецслужб Андреем Тихоновым и ещё одним негодяем имя которого пока не разглашается.

Также киллеры вели переговоры со своими российскими кураторами через Интернет. Все эти переговоры также задокументированных и переданы в суд.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Наиболее адекватный ответ на гибель Амины - это возвращение Крыма и Донбасса, - Осмаев

И вот, 20 января прошлого года, когда убийцы вышли из дома со взрывным устройством, которое намеревались установить под мой автомобиль, они были задержаны спецподразделением СБУ "Альфа" и оперативниками контрразведки.

Также хочу отметить, что у меня нет личной ненависти или желания мести моим неудавшимся киллерам. Они по-своему несчастные, запутавшиеся люди, которых определенным образом использовали российские спецслужбы.

И я буду только рад, если они, наконец, пойдут на сотрудничество со следствием и предоставят информацию, которая возможно поможет раскрытию и других преступлений российских спецслужб на территории Украины.

В таком случае я сам буду официально просить суд назначить им минимально возможное наказание.

В противном случае, если они не захотят помогать украинским спецслужбам, думаю что им нечего делать среди нормальных людей до конца их дней, как хладнокровным и расчётливым убийцам.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Стрелявший в Осмаева Денисултанов предлагает обменять себя на украинцев, арестованных в России

К сожалению, не во всех случаях нашим правоохранителям удаётся так успешно противостоять действиям российских спецслужб на территории Украины, как произошло в истории со мной.

До сих пор остаются нераскрытым теракты, в результате которого погибли журналист Павел Шеремет, разведчик Максим Шаповал, полковник контрразведки Юрий Возный, украинская доброволец Амина Окуева.

С другой стороны, СБУ удалось задержать женщину-агента, подложившую бомбу под автомобиль полковника СБУ Александра Хараберюша. Раскрыть убийство майора ГУР в отставке Ивана Мамчура, задержать ряд соучастников убийства Дениса Вороненкова, предотвратить ряд диверсий и терактов, готовившихся российскими спецслужбами против мирной Украины.

После развала украинской правоохранительной системы, пронизанной агентами России, мы только учимся воевать и защищать Национальные интересы Украины.

Но расплачиваться за ошибки приходится дорогой ценой - жизнью и кровью..."

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Спецслужбы РФ могут прибегнуть к ликвидации Саакашвили, чтобы дестабилизировать обстановку в Украине, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3045548
 
 
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не любит зрада антоху...аж ее типает.
значит,сапоги хорошие Если готовившие на меня покушение киллеры пойдут на сделку, буду просить для них минимально возможное наказание, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6557
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ГЫГ ТЕБЕ СОЕВЫЙ ШАКАЛАД МЕШАЕТ УВИДЕТЬ ШО НЕ ТОКА АНТОНИНУ НАРОД НЕ ЛЮБИТ

НО И КРЫШЕВАТЕЛЯ КОРРУПЦИИ ОФФШОРНОГО БАРЫГУ И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ АГЕНТА "ЛОЛИТУ" С ЕГО ВОРОВСКОЙ ШОБЛОЙ УБЛЮДОЧНЫХ ГЕШЕФТНЫХ ТОРГАШЕЙ.
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а тебе народ лично скзал?прямо на прокси отправлял жалобы?и сколько дней ты принимал эти послания? Якщо кілери, які готували на мене замах, підуть на угоду, проситиму для них мінімально можливого покарання, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4233
кацапы,ну когда под заморским флагом-можно было бы и промолчать про народ...шоб не возникало пытаннь.умора.
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так называемый геращенка это субагент агента рюкзака под именем "худой" , " тот кто лижет тарелку" ?
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Антонина думала что его отели отравить тарелку ядом намазали, а оказалось что просто повар ее плохо помыл...
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"После чего один из киллеров должен был сразу же на такси уехать через Чернигов в Россию"



ппц... Если готовившие на меня покушение киллеры пойдут на сделку, буду просить для них минимально возможное наказание, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1109

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Пограничники практически не обращают внимания на такси, следующие из Украины в РФ. Обычное дело.
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Теперь я точно знаю для какой цели ублюдки из воровской шоблы гешефтных торгашей и оффшорному барыге за бюджетные деньги нужно было создавать кибер полицию.


Видимо им стало мало того, шо лазят в компьютере как в своем, постоянно досят................ так теперь уже и войти в аккаунт свой не могу.


Выдается сообщение о неправильно набранном пароле более 10раз, в то время как у меня 2-3 раза крайне редко бывает, а перед этим набрал пароль всего 2раза, но никак не более 10раз.


Думаю, интересно, шо будет, если попробовать зарегистрироваться.


Но и это невозможно, видимо по "случайному" стечению обстоятельств. Выдается сообщение по "техническим" причинам, попробуйте позже.

ЭТО ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ У НАС ВО ВЛАСТИ МЕРЗКИЕ ПОДОНКИ!!! Если готовившие на меня покушение киллеры пойдут на сделку, буду просить для них минимально возможное наказание, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3213



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в нидерландах...проблемы у чувака Жиренко і Якоб: Геращенко назвав прізвища кілерів, найнятих спецслужбами РФ для організації замаху на нього - Цензор.НЕТ 661
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конечно эти случайные ханыги,которых обвиняют в покушении на такого "значимого" Геращенко пойдут на любое "сотрудничество" и "сделку"...вот только пусть им внимательно зачитают и проинструктируют их "диверсионно-киллерские действия.которые они ПО ЗАКАЗУ российской военки пытались провести в Украине и,в частности,на такую мишень (хрен промахнёшься) как Геращенко"..Иначе эти одеколонно-зависимые ханыги-бомжи плохо запомнят,что там они "делали" ))
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Чепуха. Никому из реальных врагов Украины он не нужен. Потому как в такую свинью и за сто метров из кулацкого обреза попасть не проблема ))
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это точно, свинья ничего не решает, только говорит, что разрешат, для чего ее резать?
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Может и нужна, если кого-то кинул на деньги.
Внутренняя разборка, но зато как классно все переводится на российские спецслужбы.
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когда уже нормальных, НАСТОЯЩИХ, киллеров наймут для жирной жо пы
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Хаха всё ФСБ ночи не спит, все думает как бы грохнуть этого хряка.))
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Сказочники. Антонина как жирная противная баба бегает и кричит что ее хотели изнасиловать хотя даже у пьяного на нее не встанет...
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А что там с рюкзаками , бриллиантовыми прокурорами , что там с миллиардами украденых денег у Украинского Народа прокурорами , судьями , депутатами , президентами , что там с Е- декларациями ?????????????????????
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А за пузырь и сигареты эти два зека алкаша расскажут что им Путин лично задание давал.))
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Чо то мало на такую ряху.
Или фамилии остальных 687-ми покушавшихся можно будет почитать на Миротворце?
Какие же они дебилы, эти аваковские ското-советники.
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Вата лишнехромосомная, бесполезно исходить на говно сидя в говне. Все давно уже знают, что пуйлостан и местная ватная проблядь ненавидят Антоху за "Миротворец". Точка. "У".
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Верим, верим, Прокурватор. Авакяновская Антонина - самая опасная для )(уйлостана. Геращенко про замах на нього: Спецслужби РФ обіцяли кілерам гонорар у $ 50 тисяч - Цензор.НЕТ 9658
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Какие деграданты у нас во власти! Вывесить здесь эту простыню с ахинеей для детского сада и лепить из себя пузатого Д"артаньяна вместо решать миллиард проблем с полицией - это просто стыд, позор, и ничтожный мерзкий и ущербный театр.. Кому ты нужен, тупой воровской кабан ?! Было бы больше ума - изначально не играл бы дурацких пьес. Каждое тупое чучело думает что оно умнее украинских простых людей .Думает что люди верят что его бред невозможно организовать за бабло внутри любой даже такой рукожопой спецслужбы как наша и люди этого не знают...Ну это даже не смех уже..
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Вся эта история от "Грицацуевой и Антонины" - называется "пердёжь в муку", как бы сказал незабвенный друг Вилкула ЗадомСтанов (Залодостанов).
Кого хотели убить - того убили . А на Антонине почему-то "споткунулись".
Не верю - и все тут...
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Завтра нам расскажут, что хотели убить Шкиряна Зоряка )))))))))
Шкирян, украинский народ с тобой !!!! Геращенко про замах на нього: Спецслужби РФ обіцяли кілерам гонорар у $ 50 тисяч - Цензор.НЕТ 9339
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Зоряна можуть прихлопнути, але Шкіряка їх не коцнути - не той хвасон...
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ОНИ просто город пожалели: Это ж сколько говна разлетелось бы вокруг. Геращенко про замах на нього: Спецслужби РФ обіцяли кілерам гонорар у $ 50 тисяч - Цензор.НЕТ 1458
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"был ранее перевербован контрразведчиками и сразу же сообщил в СБУ о приезде киллеров" - і шо , цей спектакль буде ще довго йти ?
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))))))))))
Ну, це у головного сценариста країни треба запитати. Думаю, допоки цей Кусок Лайна буде на Банковій - до тих пір ми будемо спостерігати за цими "кіньми у циру".
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Шкода що негрохнули на одну жирну харю булоб менше
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ше ты себея прдставляешь незаменимый кроме очка для Ляшка
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Дивно.Росія повинна його охороняти!!!Він скільки наніс шкоди державі(а стільки ще нанесе!!!)що Росії і не снилося!!
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)))))))))))))) на пенсии многие будут писать фантастические книги,щас нарабатывают материал
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Антоха еще та продажная шлюшка, как у него мозги только не закипают от его больных фантазий!
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Ех, Антошка. Сам найняв хлопців і сам їх здав.
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Антонина хлопцев любит.
Только опа потом бо-бо...
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да кому наХ... это свинорылая авакинскоя говорящая жопа нужна?
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АНТОНИНА кокетничает.
Цена ей - не выше, чем на окружной...
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за герасю дают аж 50 000 зелени, это с тарелкой или без?
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Бедный Антошка, чего только не придумаешь, чтобы на тебя обратили внимание. Но никто Антошку не замечает.
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Давайте все дружно вспомним 2004 год Харьков (видео есть в youtube) как Антоша , Арсен и Кернес на площади кричали -Банду геть!- думаю, дальше не о чем говорить с этим пиз...лом
https://www.youtube.com/watch?v=pzoqUqjDh7U
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от загнул 50 тыс. долларов, может 50 тыс. гривен
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Не зрозумілий пафос в коментарях деяких анархічних особах...))))Розвели гуляй поле в державі... , а самі сепаратисти сидять в салі і ведуть проти України реальну війну і всі дають вид , що не помічають ,... такі як Медведчук, Льовочкін, Мураев, Бойко.., для яких агресор найкращий товариш
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Не дивно , що рашинський пропогандо машині більше угрожають такі як Антон ..., чим гуляй поле...Наприклад я був шокований, що деякі націоналістичні особи.., яких я поважав ..., не дали свій голос, що Рашка агресор..., я був в шоці...і судячи ніхто не помітив ..., Чомусь згадався Бандера, якого вбив свій .., який продався за туалетну бумагу .., ось така історія в реалі....
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ага, кацапи бояться щоб він їх не обжер. Іди тарілку оближи, дивись хряк тобі ЗП підніме.
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Судя по комментариям рашистов , у кремлёвского обмылка агония , в ожидании очередных санкций 😂
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ТРОХИ про мову ЦЕНЗОРа: 1) якщо їх і затримають українські правоохоронці, то нічого страшного - знайдуться [знайдуть себе] інші. 2) ім'я якого наразі не розголошується [не розголошує себе]
Громадяни України Святослав Жиренко і Дмитро Якоб за завданням московських спецслужб -------- то ці громадянами отримали аванс за свою роботу? Де сьогодні той аванс? Все ще у них, чи українські спеціальні служби його вже прибрали до рук?
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Де аванс? Правоохоронці затримавши цих двох потенціальних терористів мали б вилучити гроші, які вони мали за вбивство Геращинка, і передати ті гроші до державної скарбниці, аби скарбниця могла далі долучити ці гроші до державного бюджету.
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хотели бы, грохнули бы, как Шеремета, Окуеву..
гонтон херащенко - удача кацапии, подонок, который служит антиукраинскому режиму вальцмана..
зачем кремлядям его убирать во благо Украины??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГеращенко о покушении на него: Спецслужбы РФ обещали киллерам гонорар в $50 тысяч
 
 
 
 
 
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