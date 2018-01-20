 Геращенко о покушении на него: Спецслужбы РФ обещали киллерам гонорар в $50 тысяч

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook член Коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко. Приводим его текст полностью.

"Ровно год назад, в этот день, сотрудниками контрразведки СБУ были задержаны двое граждан, которые по заданию российских спецслужб планировали покушение на меня, путём подрыва моего автомобиля.

Их имена - Святослав Жиренко и Дмитрий Якуб. Оба были ранее неоднократно судимы. Оба, находясь на территории оккупированого Крыма, попали в поле зрения российских спецслужб, которые решили использовать их, как расходный материал для реализации своих террористических и диверсионных планов.

Во-первых, они - граждане Украины, ранее судимые, являющиеся адептами "русского мира", ненавидящие саму Украину. И потому их не жалко.

В случае задержания всегда можно сказать, что это внутренне украинские дела.

Во-вторых, если их и задержат украинские правоохранители, то ничего страшного - найдутся другие.

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На сегодня факты таковы:

Святослав Жиренко и Дмитрий Якоб уже год находятся под арестом в СИЗО.

Уголовное дело рассматривается Оболонским судом города Киева.

Поскольку обвиняемым может грозить пожизненное заключение, то дело рассматривается при участии коллегии присяжных, как гарантии законности и соблюдениям прав человека.

Статьи Уголовного кодекса Украины, которые им вменяются - это ст. 112 "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", ст. 115 "Умышленное убийство" и ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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Общим для обоих является их богатое уголовное прошлое. И хотя, один из них на заре своей молодости даже получил высшее юридическое образование, участие в грабеже и дальнейшая отсидка оному светлому будущему, увы, помешала.

На путь исправления указанные граждане не стали, и продолжили поиск средств к существованию привычным преступным способом, а именно, согласились стать исполнителями заказа на мое убийство.

Общий гонорар за убийство, который пообещали киллерам, должен был составить 50 тысяч долларов.

Правда не факт, что самих киллеров не ликвидировали бы по возвращению на территорию Российской Федерации.

Для реализации преступного замысла сначала предполагалось использовать огнестрельное оружие.

Но затем, было решено использовать самодельное взрывное устройство с дистанционным детонатором. Так было безопаснее для самих киллеров с точки зрения возможностей безнаказанно покинуть место преступления.

Взрывное устройство планировалось установить ночью под мой автомобиль, пока тот был на стоянке у дома. После чего один из киллеров должен был сразу же на такси уехать через Чернигов в Россию. А второй остался бы до утра, чтобы нажать на кнопку дистанционного взрывателя.

Их планы и планы их кураторов были сорваны благодаря профессиональной работе украинской контрразведки.

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Связной, который был отрекомендован С. Жиренко и Д. Якобу российскими спецслужбами в качестве помощника по организации моего убийства, был ранее перевербован контрразведчиками и сразу же сообщил в СБУ о приезде киллеров из РФ.

Далее задокументировать подготовку к моему убийству было делом техники.

И на съемной квартире в Киеве, которую арендовали киллеры, и в их автомобиль, было установлено множество "жучков", которые позволяли контрразведчикам фиксировать каждый их шаг.

За время слежки за мной, киллеры несколько раз выезжали в РФ в город Белгород для встречи со своим куратором - агентом российских спецслужб Андреем Тихоновым и ещё одним негодяем имя которого пока не разглашается.

Также киллеры вели переговоры со своими российскими кураторами через Интернет. Все эти переговоры также задокументированных и переданы в суд.

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И вот, 20 января прошлого года, когда убийцы вышли из дома со взрывным устройством, которое намеревались установить под мой автомобиль, они были задержаны спецподразделением СБУ "Альфа" и оперативниками контрразведки.

Также хочу отметить, что у меня нет личной ненависти или желания мести моим неудавшимся киллерам. Они по-своему несчастные, запутавшиеся люди, которых определенным образом использовали российские спецслужбы.

И я буду только рад, если они, наконец, пойдут на сотрудничество со следствием и предоставят информацию, которая возможно поможет раскрытию и других преступлений российских спецслужб на территории Украины.

В таком случае я сам буду официально просить суд назначить им минимально возможное наказание.

В противном случае, если они не захотят помогать украинским спецслужбам, думаю что им нечего делать среди нормальных людей до конца их дней, как хладнокровным и расчётливым убийцам.

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К сожалению, не во всех случаях нашим правоохранителям удаётся так успешно противостоять действиям российских спецслужб на территории Украины, как произошло в истории со мной.

До сих пор остаются нераскрытым теракты, в результате которого погибли журналист Павел Шеремет, разведчик Максим Шаповал, полковник контрразведки Юрий Возный, украинская доброволец Амина Окуева.

С другой стороны, СБУ удалось задержать женщину-агента, подложившую бомбу под автомобиль полковника СБУ Александра Хараберюша. Раскрыть убийство майора ГУР в отставке Ивана Мамчура, задержать ряд соучастников убийства Дениса Вороненкова, предотвратить ряд диверсий и терактов, готовившихся российскими спецслужбами против мирной Украины.

После развала украинской правоохранительной системы, пронизанной агентами России, мы только учимся воевать и защищать Национальные интересы Украины.

Но расплачиваться за ошибки приходится дорогой ценой - жизнью и кровью..."

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