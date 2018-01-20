 Молдова будет считать убытки от военного присутствия России в Приднестровье для подготовки иска к РФ

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize, передает Цензщор.НЕТ, со ссілкой на "Европейскую правду".

По его словам, Москве могут предъявить счет, который будет измеряться в миллиардах долларов. "Россия нарушила международное право", - подчеркнул Канду.

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Он также сообщил, что в Приднестровье, по подсчетам молдавских властей, находятся 2000 российских военных-оккупантов.

"Российские военные подразделения являются угрозой для безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине", - сказал Канду.

Он добавил, что молдавские власти пытаются обсуждать этот вопрос на международном уровне и надеется, что его поднимут в ООН.

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