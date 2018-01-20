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 Происшествия, За рубежом
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 Молдова будет считать убытки от военного присутствия России в Приднестровье для подготовки иска к РФ

Молдавская власть планирует нанять международную юридическую фирму для оценки ущерба от военного присутствия России в Приднестровье.

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize, передает Цензщор.НЕТ, со ссілкой на  "Европейскую правду".

По его словам, Москве могут предъявить счет, который будет измеряться в миллиардах долларов. "Россия нарушила международное право", - подчеркнул Канду.

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Он также сообщил, что в Приднестровье, по подсчетам молдавских властей, находятся 2000 российских военных-оккупантов.

"Российские военные подразделения являются угрозой для безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине", - сказал Канду.

Он добавил, что молдавские власти пытаются обсуждать этот вопрос на международном уровне и надеется, что его поднимут в ООН.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045530
 
 
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Молдавия подтягивается к новой пользе для русни которая наступит в начале февраля.
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Международные финансовые иски, как и санкции, вяликой россии только на пользу!
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Молодцы молдаване, щемить русню будем всем миром - быстрее накроется медным тазом, и тем более тянуть нельзя пока там есть что щемить
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Прикиньте - соловьёв на Ютуб рассказывает, что Гаага для расии на пользу! Во дебил! 😀😀😀
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И как-то на фоне этого, странным выглядит увеличние товарообота Украины с рашой за 2017 на 27%!!! Да, Лолита?!
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На ,,соловьином помёте,, рассказывали ?
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ну так для лолы это торговые партнеры они между собой грузы перемещают вадинтур.
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молодець, на по3ивний оперативно відгукнувся Молдова будет считать убытки от военного присутствия России в Приднестровье для подготовки иска к РФ - Цензор.НЕТ 7141
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Так и деньги из бюджета не крадут, а перемещают...
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Молдова. Молдовапром. Самая страшная оскорбуха, в Одессе: тебя признали молдаванином, а значит- полуживотным. То есть- тупейшим, из тупых.
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Обычно козломордые всех оценивают ниже себя, потому как у них на одну хромосому больше.
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вата говорит мне - во! собаки налетели на медведя. я ему говорю это что! скоро львы и орлы подтянутся. он сразу же призадумался. Молдова будет считать убытки от военного присутствия России в Приднестровье для подготовки иска к РФ - Цензор.НЕТ 6293
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Ну вот, что такое кацап. Ну вот, как один из примеров -

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Может пацанам дозы хотелось. А этот гад зажал.
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По твоєму коментарю все про тебе зрозуміло.
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"Российские военные подразделения являются угрозой для безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине", - і знов про Крим забули. Випадковість чи спеціально підбирали слова?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМолдова будет считать убытки от военного присутствия России в Приднестровье для подготовки иска к РФ
 
 
 
 
 
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