 МОК не допустил 111 российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 19 января сообщила пресс-служба МОК.

Отмечается, что в сокращенном пуле, который еще проверят на дополнительных допинг-тестах, более 80% атлетов не участвовали в Играх в Сочи.

Также читайте: МОК пожизненно отстранил 11 российских спортсменов

"Это новое поколение российских спортсменов", – отметили в МОК.

Кроме 111 атлетов, не допустили к соревнованиям 51 российского тренера и 10 медицинских работников.

Окончательный список спортсменов из России, которые смогут выступить на ближайшей Олимпиаде, опубликуют 27 января.

6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАДА и международные спортивные федерации проведут новые расследования в отношении российских спортсменов

МОК также потребовал от РФ покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.