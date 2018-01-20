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Все про:МОК (84) Олимпиада (679) Россия (67742) допинг-контроль (247)

 МОК не допустил 111 российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) сократил предварительный список российских спортсменов, которые могут выступить на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, с 500 до 389 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 19 января сообщила пресс-служба МОК.

Отмечается, что в сокращенном пуле, который еще проверят на дополнительных допинг-тестах, более 80% атлетов не участвовали в Играх в Сочи.

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"Это новое поколение российских спортсменов", – отметили в МОК.

Кроме 111 атлетов, не допустили к соревнованиям 51 российского тренера и 10 медицинских работников.

Окончательный список спортсменов из России, которые смогут выступить на ближайшей Олимпиаде, опубликуют 27 января.

6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

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МОК также потребовал от РФ покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3045528
 
 
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Из-за устойчивого запаха роскоши, шика и навоза...
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Что случилось что за шум?
Визги, дым как будто штурм,
Лапти в стороны летят,
Словно трубы там дымят,
Как свинья он там кричит,
У ватана дупло горит
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І, що гниди кацапські - ви гадаєте Україна вам, бидлякам, це простить? -

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русню не пустили по той причине что они заблаговременно не подпилили себе рога и не подрезали копыта.
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А остальные ЧМЫРИ кацапские футболку "СССР" нацепят?
Або якими батогами (за якими ознаками) їх кивати?
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Приятное сообщение,но не актуальное. Ждем заявление ФИФА,о лишении паРашки права проведения чемпионата по футболу !
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Цензор.НЕТНовостиСпортМОК не допустил 111 российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане
 
 
 
 
 
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