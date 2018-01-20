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Все про:Одесса (4733) смерть (4559) стрельба (2168) Пригарин_Сергей (1) Жуков Евгений (1)

 "Человек, который выполнил свой долг перед каждым из нас", - глава департамента Патрульной полиции Жуков о погибшем в Одессе полицейском Пригарине

Начальник департамента Патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков очень эмоциональный отреагировал на гибель в Одессе во время перестрелки офицера полиции Сергея Пригарина.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "...добро пожаловать, друг..."

Смерть, умер, убили...

Хорошая погода, солнышко и вдруг в коляске внезапно расплакалась дочь...
Звонок на мобильный... "Алё, здравствуйте, к глубокому сожелению, хотим сообщить Вам, что Ваш муж тяжело ранен при исполнении и сейчас находится на операционном столе...
Шок... Как? Что делать?... Звонить. Мама? Нет, подруге? Нет... Непринужденная слеза на щеке... Холодно... Дрожь...
Звонки. Такси. Больница. Вечер... Смерть. 
Не выкарабкался... 27й год... Пацан... Муж... Ребенок... Отец.

... Получил смертельное ранение в грудь, стоя на защите своих граждан.

Украина постепенно начинает привыкать и воспринимать потери своих ребят - воинов, защитников спокойно, как будто так положено. 

В стране война, уходят наши ребята, остаются воспоминания друзей и слезы семей. 
И кем бы он ни был здесь: спецназовец, участковый, пехотинец, опер... Все они наши ребята и когда, в свои молодые годы, они уходят туда, то там их встречают все те, кто ушел ранее за страну, за людей, за нас.
Жмут руку, обнимают со словами: "Добро пожаловать, друг..."

И эта встреча состоялась как вчера, так и сегодня.
Вчера - зона АТО, бои и смерть. Сегодня - мирная Одесса, бой и смерть...

Ценить, уважать, помнить,основное что мы - общество обязаны нашим ребятам, которые ушли...

Спасибо за защиту и помощь, и скорбь за ушедшими.

27 лет... Старший лейтенант, участковый. 2-летняя дочь не увидит больше своего папу. Уважение и честь!"

Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злоумышленник в Одессе застрелил своего сообщника, ранил троих полицейских и таксиста, - МВД

В настоящее время правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.

Источник: https://censor.net.ua/n3045526
 
 
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Хорошим мусорам-хороші гроби, хуйовим мусорам-хуйові гроби.
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Хотелось бы, чтобы его семья, кроме слов сочувствия, получила и финансовую поддрежку от МВД. "Человек, который выполнил свой долг перед каждым из нас", - глава департамента Патрульной полиции Жуков о погибшем в Одессе полицейском Пригарине - Цензор.НЕТ 8368
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Дії поліціянтів проти порушників правила зупинки на вимогу правоохоронця.
Приємного перегляду! https://www.facebook.com/FOX13TampaBay/videos/10156267750530348/
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Как жаль! Искренние слова сочувствия родителям, семье. Земля пухом !
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Мусора, ви зажрались...
Щодня хлопці гинуть у війні, захищаючи рідну землю, ви їх смерті записуєте у статистику, у вас немає співчуття ні до них ні до своїх підлеглих, ці слова написані не щиро, а лише тому, що так потрібно. Ваша система згнила повністю і ви самі довели людей до того, що вони сприймають смерть правоохоронців, як кару, тому що, ваша система розстріляла "НЕБЕСНУ СОТНЮ".
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Читаю одесский форум - все пишут, что он был приближённый к Маркову, очевидно получал от того финансирование на ватную деятельность. Теперь вопрос к СБУ - почему приближённые к кремлёвским выкормышам не изолированы от общества? Что мешало раньше обыски провести и найти эту оружейную мастерскую? Полнейшая халатность и недоработка. Сидел бы чёрт в тюряге - все были бы живы...
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СБУ уже работает на будущие выборы. Они конкурентами Барыги занимаются, окуда у них время на преступность?
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Искренние соболезнования! Админы, закройте комменты, чтобы такая падаль как MIG195 не имели возможность здесь производить акт дефикации через свой рот...
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Зоря Одесса, адмін закриє коменти, коли аваковскі пси, будуть розстрілювати таких як ти і я на Майдані, чи ти забув 2014 рік ? Хто розстріляв " НЕБЕСНУ СОТНЮ"? Ти, я ?
Ні !!! мусора !!!
Те падло, яке було знищене і його оголене тіло демонструють на всю країну, ще легко сдохло, таких як він потрібно вчасно виявляти і повільно різати на шматки.
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Извините, но долг он как раз и не выполнил...
Бандита не он завалил ! А его !!!!
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Почему мне его не жалко? Потому что он и его коллеги сами же и прикрывают сепаров одесских. То что участковый не знал что у него на раене живут сепары или наркоманы да не гоните... Может когда половину мусоров перебьют что то в етой стране изменится....
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"Робити я не хочу, а красти я боюсь
Поiду я до Пороха- в полiцiю наймуся"
Ps Может он был и не плохим человеком, но прислуживать ворам офшорными..

A.C.A.B
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Харе тут соплями размазываться по опричникам Офшорных.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Человек, который выполнил свой долг перед каждым из нас", - глава департамента Патрульной полиции Жуков о погибшем в Одессе полицейском Пригарине
 
 
 
 
 
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