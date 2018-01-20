 "Человек, который выполнил свой долг перед каждым из нас", - глава департамента Патрульной полиции Жуков о погибшем в Одессе полицейском Пригарине

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "...добро пожаловать, друг..."

Смерть, умер, убили...

Хорошая погода, солнышко и вдруг в коляске внезапно расплакалась дочь...

Звонок на мобильный... "Алё, здравствуйте, к глубокому сожелению, хотим сообщить Вам, что Ваш муж тяжело ранен при исполнении и сейчас находится на операционном столе...

Шок... Как? Что делать?... Звонить. Мама? Нет, подруге? Нет... Непринужденная слеза на щеке... Холодно... Дрожь...

Звонки. Такси. Больница. Вечер... Смерть.

Не выкарабкался... 27й год... Пацан... Муж... Ребенок... Отец.



... Получил смертельное ранение в грудь, стоя на защите своих граждан.

Украина постепенно начинает привыкать и воспринимать потери своих ребят - воинов, защитников спокойно, как будто так положено.

В стране война, уходят наши ребята, остаются воспоминания друзей и слезы семей.

И кем бы он ни был здесь: спецназовец, участковый, пехотинец, опер... Все они наши ребята и когда, в свои молодые годы, они уходят туда, то там их встречают все те, кто ушел ранее за страну, за людей, за нас.

Жмут руку, обнимают со словами: "Добро пожаловать, друг..."

И эта встреча состоялась как вчера, так и сегодня.

Вчера - зона АТО, бои и смерть. Сегодня - мирная Одесса, бой и смерть...

Ценить, уважать, помнить,основное что мы - общество обязаны нашим ребятам, которые ушли...

Спасибо за защиту и помощь, и скорбь за ушедшими.

27 лет... Старший лейтенант, участковый. 2-летняя дочь не увидит больше своего папу. Уважение и честь!"

Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.