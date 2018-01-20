 Беларусь не может полностью гарантировать безопасность всем участникам переговоров по Донбассу, - Айвазовская

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Айвазовская выскзала свою субъективную точку зрения: "Место проведения таких встреч должно соответствовать 3-м базовым критериям, а именно, политическая нейтральность принимающей стороны ко всем участникам, логистическое удобство и гарантии безопасности как физической, так и политико-информационной.

По логистике, то Минске очень удобно, ведь из Киева на самолете - лететь 50 минут.

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Невмешательство в сам процесс белорусы обеспечили, как и организационно способствуют сторонам.

Вот по безопасности есть вопрос, точнее, не достаточное ощущение самой безопасности, по крайней мере у меня персонально. Не всегда это зависит от минских властей, скорее, накладывается контекст отсутствии российско-белорусской границы и дружественного государства со всеми последствиями.

Свою полную нейтральность Беларусь могла бы подтвердить в ООН во время следующих голосований по резолюции по Крыму и нарушений прав человека там. И так, принимающая сторона получает политическую и репутационную выгоду от самого процесса, каким бы успешным или неуспешным он был содержательно".

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