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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2609) Минск (1121) Айвазовская Ольга (72) Трехсторонняя контактная группа (6)

 Беларусь не может полностью гарантировать безопасность всем участникам переговоров по Донбассу, - Айвазовская

Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ольга Айвазовская считает, что Беларусь не может гарантировать полную безопасность участникам переговоров, поскольку между Российской федерацией и республикой Беларусь отсутствует государственная граница.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Айвазовская выскзала свою субъективную точку зрения: "Место проведения таких встреч должно соответствовать 3-м базовым критериям, а именно, политическая нейтральность принимающей стороны ко всем участникам, логистическое удобство и гарантии безопасности как физической, так и политико-информационной.

По логистике, то Минске очень удобно, ведь из Киева на самолете - лететь 50 минут.

Также читайте: Место проведения переговоров по Донбассу не имеет особого значения, – Климкин

Невмешательство в сам процесс белорусы обеспечили, как и организационно способствуют сторонам.

Вот по безопасности есть вопрос, точнее, не достаточное ощущение самой безопасности, по крайней мере у меня персонально. Не всегда это зависит от минских властей, скорее, накладывается контекст отсутствии российско-белорусской границы и дружественного государства со всеми последствиями.

Свою полную нейтральность Беларусь могла бы подтвердить в ООН во время следующих голосований по резолюции по Крыму и нарушений прав человека там. И так, принимающая сторона получает политическую и репутационную выгоду от самого процесса, каким бы успешным или неуспешным он был содержательно".

Также читайте: Процесс выборов в ОРДЛО породит кровопролитие, - Айвазовская

Источник: https://censor.net.ua/n3045525
 
 
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Особливо нехай не гарантують кучмі, медведчуку, захуярченку і всій пиздобратії з ОРДЛО.
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Так перенесите в Лондон, всё лучше чем у брехливого батьки!
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Порошенко ставленик кремля - пропихнул закон по ретенграции Донбаса - Ватники побузили и успакоились очень быстро - впихнут Донбас Украине - Порошенко как спаситель опять в Один тур ...
Вот так я это все вижу ... - явный договорняк с кремлевскими сатанистами Быдло схавает и проголосует за шеколадного упыря ...
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да с какого хера ушлепок ? Народ тупое быдло выбрал в один Тур Кремлевского ставленика - гаранта Корупции который все сделал в точности на ооборот что обещал - мне это ненравится и я должен уезжать ... ??
Иди ка ты нахуй с такой логикой ...
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Это в рашке твоей народ - тупое быдло.
А здесь от тебя кацапсиной за версту несет Иди ягеля пожуй, животное...
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Беларусь не нейтральная судя по её голосованию в ООН против Украины.
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Как Лукашенко может голосовать за права человека где-то, если сам загнал под шконку несогласных?Однако если он спустит вожжи ,то есть два варианта- страна превратится в очередной полигон для боевых действий или (что скорее)совсем потеряет свою независимость..
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Неужто Мертвечука с Кучмой в эаложники возьмут? Беспокоюсь!
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В Москву там и по бизнесу партнеры договоряться
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И кто же там лезет к участникам переговоров. Видно заставляют принимать силой неугодные условия, ходят с оружием приставленным к виску. А может охранника в постель что бы достаточные ощущения у автора были?
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Судя по фотке- тётя из этих. Хоть и узкоглазая, но- жыдовка. Потому, пусть звиздит, шо ей вздумается, проститутке. Неинтересно.
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Это я те плюсанул, жыдовская твоя харя. Нормально, жыдовин? Ну и спи спокойно, тварь.
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Беларусь ничего можете обспечить и явно ресторани не соответствует. Хорошо подойдет Вильнюс.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеларусь не может полностью гарантировать безопасность всем участникам переговоров по Донбассу, - Айвазовская
 
 
 
 
 
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