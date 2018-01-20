 На станциях киевского метрополитена планируют дополнительно установить 320 камер видеонаблюдения

Об этом сообщила советник главы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В рамках работ по дооборудованию системы видеонаблюдения видеокамерами на входах и выходах 52 станций прогнозируется установить 320 камер. Также на станциях "Днепр", "Крещатик", "Золотые ворота", "Дорогожичи" и "Дворец спорта" планируется установить 40 камер по зонам прохода в тоннеле и на наземных участках метро", - рассказала советник главы столичного метрополитена.

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Кроме того, в рамках капитального ремонта станции "Святошин" предполагается оборудовать станцию камерами видеонаблюдения в полном объеме - 36 камер.