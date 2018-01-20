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 На станциях киевского метрополитена планируют дополнительно установить 320 камер видеонаблюдения

В киевском метрополитене планируют дополнительно установить 320 камер видеонаблюдения.

Об этом сообщила советник главы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В рамках работ по дооборудованию системы видеонаблюдения видеокамерами на входах и выходах 52 станций прогнозируется установить 320 камер. Также на станциях "Днепр", "Крещатик", "Золотые ворота", "Дорогожичи" и "Дворец спорта" планируется установить 40 камер по зонам прохода в тоннеле и на наземных участках метро", - рассказала советник главы столичного метрополитена.

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Кроме того, в рамках капитального ремонта станции "Святошин" предполагается оборудовать станцию камерами видеонаблюдения в полном объеме - 36 камер.

Источник: https://censor.net.ua/n3045522
 
 
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Если не секрет - зачем ? В Киеве изношены 90% инфраструктуры, как недавно признал Кличко. Траты на поголовную поминутную слежку в такой ситуации выглядят как пир во время чумы.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНа станциях киевского метрополитена планируют дополнительно установить 320 камер видеонаблюдения
 
 
 
 
 
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