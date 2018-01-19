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Все про:вакцина (297) Киев (15208) Поворозник (3) корь (35)

 Прививки от кори в Киеве сделали более 23 тыс. человек, - КГГА

В Киеве более 23 тыс. человек сделали прививки против кори.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"На сегодня зарегистрировано 109 случаев заболевания корью, среди которых - 81 ребенок. На стационарном лечении в медицинских учреждениях находятся 14 человек, из них 5 взрослых и 9 детей.

В то же время по состоянию на 19 января в столичных учреждениях здравоохранения провакцинировано более 23 тыс. человек. Преимущественно прививки сделали детям ", - сказал Поворозник.

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Он заявил, что ситуация с некачественными вакцинами, которые поставляли в предыдущие года в медицинские учреждения, привела к отказу родителей прививать детей.

"Однако сейчас в столичных медучреждениях для вакцинации используют качественную вакцину "Приорикс" (Бельгия), срок годности которой до конца 2018", - отметил чиновник.

Напоминаем, 16 января в Минздраве сообщили, что в течение первых двух недель нового года корью в Украине заболели 1 285 человек - 856 детей и 429 взрослых.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045520
 
 
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вспомнилось как вона каких то **.флю впаривала
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Доб'ють до кінця Україну як не реформами, так епідеміями та злочинністю, яка вже знахабніло на вулицях стріляє.
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Як нам весь час повідомляють, злочинність стрімко "падає", особливо взимку, коли слизько на вулицях. Щеплення від кору в Києві зробили понад 23 тис. осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 5808
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как только началась истерика в сми по поводу кори, первое что подумал - есть крупная партия вакцин, которую нужно срочно освоить
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так же точно было с тривалентной оральной полиовакциной, когда внетурово прививали всех подряд - даже тех кто был привит по графеку, ниче - скормили, вопрос закрыли, и европу выручили - утилизировали вакцины от которых они отказались, и бюджет освоили
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"Однако сейчас в столичных медучреждениях для вакцинации используют качественную вакцину "Приорикс" (Бельгия), срок годности которой до конца 2018", - что этот человек имеет ввиду под словом качественная вакцина? и безопасная в том числе? но в инструкции к вакцине сказано, что на безопасность вакцины проверять совсем необязательно.
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В Україні, на мою думку, першочергово слід провести вакцинацію від касапізму
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а ще вкацинацію від даунізму.....яка набуває стану епідемії Щеплення від кору в Києві зробили понад 23 тис. осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 6298
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Всі, хто повівся на нахабну рекламу прививок потенційні клієнти шахраїв. Коли Юлька реалізовувала якесь там ...флю, жертвами шахрайств здебільшого ставали ті, хто носив марлеву пов"язку.
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И еще, это важно - чиновники, врачи, да все пропагандисты вакцин не имеют права в отношении вакцин применять понятия: безопасная, так как на безопасность их никто не проверяет, и производители вакцин имеют право согласно нашего законодательства не проверять на безопасность свой продукт.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПрививки от кори в Киеве сделали более 23 тыс. человек, - КГГА
 
 
 
 
 
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