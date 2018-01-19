 Прививки от кори в Киеве сделали более 23 тыс. человек, - КГГА

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"На сегодня зарегистрировано 109 случаев заболевания корью, среди которых - 81 ребенок. На стационарном лечении в медицинских учреждениях находятся 14 человек, из них 5 взрослых и 9 детей.

В то же время по состоянию на 19 января в столичных учреждениях здравоохранения провакцинировано более 23 тыс. человек. Преимущественно прививки сделали детям ", - сказал Поворозник.

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Он заявил, что ситуация с некачественными вакцинами, которые поставляли в предыдущие года в медицинские учреждения, привела к отказу родителей прививать детей.

"Однако сейчас в столичных медучреждениях для вакцинации используют качественную вакцину "Приорикс" (Бельгия), срок годности которой до конца 2018", - отметил чиновник.

Напоминаем, 16 января в Минздраве сообщили, что в течение первых двух недель нового года корью в Украине заболели 1 285 человек - 856 детей и 429 взрослых.

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