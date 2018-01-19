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 Празднование Крещения по стране произошло без чрезвычайных ситуаций, - ГСЧС

В Украине празднование Крещения прошло без чрезвычайных ситуаций.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в каждом регионе были определены официальные места для купания в проруби, где дежурили спасатели, водолазы службы и медицинские работники. На водоемах страны установили 937 спасательных постов.

Всего на водных объектах дежурили более три тысячи спасателей и 550 единиц техники ГСЧС.

Также читайте: На Крещение безопасность в Украине будут обеспечивать 12 тыс. правоохранителей

Источник: https://censor.net.ua/n3045519
 
 
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Какие люди все таки странные,думают что если купаться в проруби,то у них будет здоровье и все хорошо в жизни. Празднование Крещения по стране произошло без чрезвычайных ситуаций, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2419
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если купаться регулярно, годами, тогда будет толк -а так- только накличут на себя болезни.
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Когда люди перестануть верить во всякую поповскую хрень?
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Otec Pigidiy Когда станут умнее. Святкування Хрещення у країні відбулося без надзвичайних ситуацій, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4641 И тут дело не в оброзовании.
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І як це весь світ живе без провослав'я...
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гм... Кентуккі - еврейський центр - вандали... і як це по'вя3ано 3 Україною, водоxрещем і 3вітом МНС????
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПразднование Крещения по стране произошло без чрезвычайных ситуаций, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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