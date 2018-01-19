 Празднование Крещения по стране произошло без чрезвычайных ситуаций, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в каждом регионе были определены официальные места для купания в проруби, где дежурили спасатели, водолазы службы и медицинские работники. На водоемах страны установили 937 спасательных постов.

Всего на водных объектах дежурили более три тысячи спасателей и 550 единиц техники ГСЧС.

Также читайте: На Крещение безопасность в Украине будут обеспечивать 12 тыс. правоохранителей