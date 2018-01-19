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 Политика Украины
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 Место проведения переговоров по Донбассу не имеет особого значения, – Климкин

Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Успокойтесь, место формата не имеет особого значения. .. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства и причина очень проста – сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию", - сказал Климкин.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 31 января, - пресс-секретарь Кучмы Олифер

По словам министра, Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря "относительной нейтральности Белоруси" и хорошей логистики. "Если это Астана? То посмотрите, где она? Минск или другое место - абсолютно неважно", - подчеркнул министр иностранных дел.

Напоминаем, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3045518
 
 
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САНКЦИИ. Иностранный бизнес бежит из России с рекордной скоростью

19 января в 14:21

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Зарубежный бизнес резко сократил инвестиции в российскую экономику, следует из статистики ЦБ по платежному балансу за 2017 год. По итогам года приток прямых иностранных инвестиций - то есть вложений в реальный сектор в виде открытия бизнеса или покупки доли в предприятиях - обвалился на 25%, передает Finanz.
В четвертом квартале нерезиденты, работавшие на российском рынке, и вовсе сворачивали операции и распродавали активы, после чего вывели 1,6 млрд долларов.
Отток прямых иностранных инвестиций на квартальной основе был зафиксирован ЦБ лишь третий раз с 1992 года: даже на фоне дефолта 1998-го и мирового финансового кризиса 2008-09 гг в реальный сектор РФ приходили деньги из-за рубежа.
По сумме отток стал вторым крупнейшим в новейшей истории страны: только в четвертом квартале 2014-го, в разгар боевых действий в Донбассе, санкций, обвала нефти и рубля, инвесторы уходили быстрее, забрав 1,9 млрд долларов. Итоговый годовой показатель остался в плюсе - приток составил 23,2 млрд долларов. Это, впрочем, вдвое меньше, чем в 2011-м году, и почти втрое ниже показателя за 2013 год.
Статистика ЦБ говорит о том, что у нерезидентов меняются приоритеты - вместо вложений в реальный сектор они предпочитают финансовые спекуляции, активно скупая облигации российского правительства или ценные бумаги корпорации; это может означать рост недоверия, отмечает ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Сергей Пухов.
"Островки благоденствия" создаются в России искусственно, за счет бюджета, для бизнеса в целом инвестиционный климат "слишком холодный", указывает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. При этом перспективы роста остаются туманными: доходы населения падают, рентабельность любого бизнеса, кроме продажи за рубеж полезных ископаемых стремительно снижается.
По данным Росстата, за январь-сентябрь прибыль добывающих предприятий подскочила на 20%, нефтеперерабатывающих заводов - более чем на 60%, тогда как в обрабатывающей промышленности сальдированный финансовый результат снизился на 11%, в торговле - на 22%; прибыль строительных компаний рухнула втрое.
Ситуацию усугубляют санкции: в 2017-м году была окончательно развеяна иллюзия, что вот-вот кто-то придет и их отменит, отмечает главный экономист Matrix Capital Евгений Гавриленков: "Давление на Россию будет продолжаться десятилетия, как минимум".
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Але для початку таки треба не на території ворога...
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Министр Климкин: "Не, место значения не имеет. Главное шоб был малахитовый камин, глубокие кожаные кресла, столетний французский коньяк, доминиканские сигары и все такое. А в предбаннике шоб ждали тайские массажистки".
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Действительно, какая разница, где цапы будут продолжать свое нытье "настамнет"...
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"относительной нейтральности Белоруси" - клим чугункин дибил или прикидывается. Бульбаш - 110-процентная марионетка хуйла.
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Климкин , имеет значение место поведения переговоров. Надо проводить их там где нет влияния Москвы . Правда террористов в приличное общество не пускают. НО МОЖНО УПРОСИТЬ ЛИТВУ
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«Де б ми не були сьогодні: у церкві, за святковим столом чи на роботі,- згадаймо тих, хто захищає нашу країну. І помолимося за них, попросивши їм у Бога здоров'я та сили. […] Христос народився! Славімо Його!» - так вітав із Різдвом українців Петро Порошенко. Та де саме перебував президент у момент, коли мільйони українців дивились по телевізору це наперед записане відеозвернення? Адже жодної інформації ані про те, що він виїхав з країни на відпочинок, ані про те, куди саме, офіційний сайт Адміністрації президента не повідомив.8 січня 2018 року журналісти «Схем» помітили, як близько 15-ї години з міжнародного аеропорту міста Мале (Мальдівські острови) злетів приватний літак Falcon 7X. На публічному онлайн-ресурсі FlightRadar можна було побачити, як цей літак з бортовим номером ТС-КМR перетнув Індійський океан. За інформацією з власних джерел програми «Схеми», на борту цього літака - президент України Петро Порошенко. - https://ord-ua.com/2018/01/18/mr-petro-incognito-tayemna-vidpustka-prezidenta-poroshenka-rozsliduvannya/ А в цей час волонтери по копійкам допомогу воякам на фронті допомогу збирають.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМесто проведения переговоров по Донбассу не имеет особого значения, – Климкин
 
 
 
 
 
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