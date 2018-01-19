 Место проведения переговоров по Донбассу не имеет особого значения, – Климкин

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Успокойтесь, место формата не имеет особого значения. .. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства и причина очень проста – сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию", - сказал Климкин.

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По словам министра, Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря "относительной нейтральности Белоруси" и хорошей логистики. "Если это Астана? То посмотрите, где она? Минск или другое место - абсолютно неважно", - подчеркнул министр иностранных дел.

Напоминаем, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине.