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 Политика Украины
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 Все разговоры, что закон о деоккупации Донбасса перечеркивает минские договоренности - это словоблудие, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко считает, что Закон о реинтеграции Донбасса не перечеркивает минские договоренности.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Закон о реинтеграции Донбасса фиксирует истинное положение вещей - оккупацию части Украины Российской Федерацией. Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности - это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую.

Также читайте: Украинский закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности, - Лавров

Это ежедневное нарушение режима тишины и постоянные обстрелы украинских населенных пунктов и позиций военных, убийства наших солдат и гражданского населения перечеркивает минские соглашения, а не закон о реинтеграции.

Минские договоренности фиксируются в других законодательных актах, принятых парламентом, в частности, это и проголосованные в первом чтении изменения в Конституцию, и закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах, проголосованный еще в сентябре 2014, марте 2015 и пролонгированный в октябре 2017; и закон об амнистии с сентября 2014 года.

Закон о реинтеграции не только фиксирует реальность- оккупацию, вводит определенную международную терминологию, как "эффективный контроль", но и направлен на решение ряда гуманитарных вопросов, а следовательно- априори не выходит из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Формулировка "страна-агрессор" в отношении РФ неприемлема, а принятие Киевом закона о Донбассе отдаляет нас от искомой цели, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3045514
 
 
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Гібридно відповіла, гібридненько Все разговоры, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности - это словоблудие, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7883
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Запивай баяришнікам, закушуй шоколадом, менше нудитиме...
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Ей виднее, ведь она сама большой спец по словоблудию.
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А кто же у нас в Украине больше всех блудит словами?...
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Если Россия агрессор - почему не прерваны дипломатические
отношения, транспортное сообщение, торговля, не арестованы банки и предприятия
агрессора в Украине?... Ширма - за которой предательство Украины...
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а ты не сомневайся...агрессор.независимо от того была ли обьявлена война,или нет.по факту применения военнойсилы,или угрозы применения и аннексии территории другой страны.
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Получаеться Россія ,названная в законе агрессором,по словам Ирині осуществляет на Донбасе "єфективній контроль"? Что-то с єтим законом очень нечисто.
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Тепер це не торгівля, а "переміщення товарів". Бо війна - не війна, а переміщення снарядів... Все разговоры, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности - это словоблудие, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9666
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Тільки нажаль снаряди попадають у наших хлопців, а у результаті "переміщення товарів" гроші попадають не у бюджет, а в тугі кишені провласної шобли.
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Це не шобла, це "жертви наклепу Саакашвілі" Все разговоры, что закон о деоккупации Донбасса перечеркивает минские договоренности - это словоблудие, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5007
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Когда во власть пришли торгаши, говори одно а делай другое. ведь только Пеця с Гнойсманом лучше всего знают как лохторату продать гнилые помидоры рассказывая какие они вкусные, в конце еще и обвесить...
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Гыга,шо там.вроде второй полицейский умер в Одессе
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Какие законы хотим в Украине, такие законы в Украине и принимаем. А Минск - це Беларусь. Все разговоры, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности - это словоблудие, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7811
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и кто сказал, что феминизм - это хорошо? Сидело бы дома, шила, варила и не до словоблудия бы было...
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завтра или в понедельник мы узнаем точно. и это скажет рашка, а не И.Геращенко. у нас все геращенки такие или только она?
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*** Геращенкам посвящается
Как много девушек хороших!
Как много ласковых имен!
А нам достался - с гнусной рожей
И с гадким именем - антон!
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Хвостом виляет пес голодный
И просит косточку подать,
Антон упитанный, дородный
Готов тарелки облизать.
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Якщо Калантаров сказав, то повинен юридично підтвердити та акцентувати на ті пункти мінсьої угоди, де на його думку порушення. Але цього нема і отже Калантаров дійсно словоблудить.
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"Договор о дружбе и сотрудничестве с агрессором"...
Это открытие войдет во все учебники истории и дипломатии...
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Первым войдет АТО,террористов нет,а операция есть,замутили так,шо рашка в стороне однозначно и похер там суды,одно политиканство и словоблудие
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В Ольгино вам серебреники не задерживают?
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всегда охотно и смачно комментируют торгового партнера и по совместительству агрессора...а когда западные союзники критикуют руководство Украины - все проходит в тишине и забвении...
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О, ирка дырка вылезла, начала оправдываться перед Хуйлом, мол не волнуйтесь вальдимир вальдимирович, фсеидетпаплану...
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Значит Порошенко не хочет на переговорах видеть США. Ему, почему-то, Нормандский формат ( без США) больше нравится. США открыто говорят о том, что Минские переговоры зашли в тупик, а Порошенко за Минский пакт держится зубами.
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Неплохо. Однако... Я не считаю его самоубийцей. Хотя бы потому. что он моложе меня. И- богаче. То есть- жить бы- да жить. И Европа- молчит. Что-то не так. Я- о вашем выводе. А своей версии- у меня нет, по- честному.
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Весь его расчет был на то, что запад будет давать в кредит, даже если он не будет проводить реальные реформы и не будет выполнять свои обязательства. Как бы будут поддерживать Украину исходя из чистой геополитики, не смотря на тотальную коррупцию его власти. Европа не молчит. Все отказали в кредитах. ЕС, МВФ, Всемирный банк, ...................
Страна еще в 2014 году была в таком состоянии, что не могла существовать без кредитов. С тех пор все стало только хуже. Украина не может существовать без заимсвований. Тут или к западу на поклон, или к )(уйлу. Иначе смерть экономике.
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Хорошо, что путь на восток отрезан. Сейчас Педро еще будет пытаться тянуть время. Не известно сколько украинская экономика сможет продержаться на плаву. Потом или он вас потащит на дно, или сможет обдурить запад, или каким-то образом уступит власть приемнику под гарантии. Или будут честные выборы и снова коллосальная ломка, что менее всего вероятно, зная тех, у кого есть хоть какой-то опыт управления в этом государстве. Люди должны быть новыми. Первое лицо государства должно задать тон переменам.
На мой взгляд наиболее вероятен путь- уступить власть такому же )(хуйлу, которое будет гарантировать преступной семейке свободу и неприкосновенность их капитала.
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Думаю, що повернуть овоча, сказавши що він легітимний... Без жодних виборів, під гарантії і з офіційним зливом Криму...
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Хотел написать НИКОГДА, а потом вспомнил "Никогда не говори никогда".
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Та... это понятно. О Смерти. И о том, что стало настолько хуже, что... не о чем говорить. Понимаете, какая штука... Он ведь-Никто. Как и я, например. Более того, я, при всем своем Никто- хотя бы независим, в решениях. А он- не просто зависим. Он- пыль. В свете этого, я не совсем понимаю- что происходит. И повторюсь: мне эта вся непонятная возня- очень не нравится.
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Я тут чуть выше накалякал свой делитантский прогноз.
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Скільки вже можна хаяти свою країну? Чи пишуть тільки ідіоти, чи проплачені тролі. Якщо ви громадяни України, то подівіться в дзеркало і ви побачите багато наших бід,а якщо проплачені--то міняйте рашівську методичку, бо нормальні люди не звертають на ваші соплі увагу.
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Ура Украине! Всё хорошо у нас и мы пануем! Бей зрадофилов!
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Все равно "СовФед" Кацарылых рашистов признает этот закон "Бендеровским" и не имеющим значения. А дальше-слово за нашими!,павториваю-Нашими союзниками и подписантами Будапештского Меморандума. Ждём-с. (Да не реакции Коня и Ху.ла)...
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Так-так! Интересно. Наконец-то нашелся человек, который Знает. Итак, какую именно реакцию вы ожидаете??? Какое- такое Слово??? Шоп я спокойно заснул. Выручайте. Тока- без эмоций. Лады?
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А все таки, яке таке значення має цей закон? І чому про нього повинні говорити союзники? Може союзники сказали би щось про дії України, як би такі були..?
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будешь сидеть вместе со своим шоколадным хозяином
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Пєрєходящая прошмандовка говорить про словоблудіє.

А для мене словоблудіє - той нікчемний мінський договорняк (не ратифікований Верховною Радою), в ім*я якого вже три роки вбивають наших людей і котрий ніколи не виконувався, а отже існує тільки на папері, в головах європейців - бо це ж не їхні люди гинуть, ну і в голові Лоліти з тієї ж причини - це не його діти гинуть за ніщо.
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