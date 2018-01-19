 Все разговоры, что закон о деоккупации Донбасса перечеркивает минские договоренности - это словоблудие, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Закон о реинтеграции Донбасса фиксирует истинное положение вещей - оккупацию части Украины Российской Федерацией. Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности - это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую.

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Это ежедневное нарушение режима тишины и постоянные обстрелы украинских населенных пунктов и позиций военных, убийства наших солдат и гражданского населения перечеркивает минские соглашения, а не закон о реинтеграции.

Минские договоренности фиксируются в других законодательных актах, принятых парламентом, в частности, это и проголосованные в первом чтении изменения в Конституцию, и закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах, проголосованный еще в сентябре 2014, марте 2015 и пролонгированный в октябре 2017; и закон об амнистии с сентября 2014 года.

Закон о реинтеграции не только фиксирует реальность- оккупацию, вводит определенную международную терминологию, как "эффективный контроль", но и направлен на решение ряда гуманитарных вопросов, а следовательно- априори не выходит из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе".

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