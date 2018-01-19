 Все разговоры, что закон о деоккупации Донбасса перечеркивает минские договоренности - это словоблудие, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.
Она отметила: "Закон о реинтеграции Донбасса фиксирует истинное положение вещей - оккупацию части Украины Российской Федерацией. Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности - это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую.
Это ежедневное нарушение режима тишины и постоянные обстрелы украинских населенных пунктов и позиций военных, убийства наших солдат и гражданского населения перечеркивает минские соглашения, а не закон о реинтеграции.
Минские договоренности фиксируются в других законодательных актах, принятых парламентом, в частности, это и проголосованные в первом чтении изменения в Конституцию, и закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах, проголосованный еще в сентябре 2014, марте 2015 и пролонгированный в октябре 2017; и закон об амнистии с сентября 2014 года.
Закон о реинтеграции не только фиксирует реальность- оккупацию, вводит определенную международную терминологию, как "эффективный контроль", но и направлен на решение ряда гуманитарных вопросов, а следовательно- априори не выходит из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе".
отношения, транспортное сообщение, торговля, не арестованы банки и предприятия
агрессора в Украине?... Ширма - за которой предательство Украины...
Как много девушек хороших!
Как много ласковых имен!
А нам достался - с гнусной рожей
И с гадким именем - антон!
И просит косточку подать,
Антон упитанный, дородный
Готов тарелки облизать.
Это открытие войдет во все учебники истории и дипломатии...
Страна еще в 2014 году была в таком состоянии, что не могла существовать без кредитов. С тех пор все стало только хуже. Украина не может существовать без заимсвований. Тут или к западу на поклон, или к )(уйлу. Иначе смерть экономике.
На мой взгляд наиболее вероятен путь- уступить власть такому же )(хуйлу, которое будет гарантировать преступной семейке свободу и неприкосновенность их капитала.
А для мене словоблудіє - той нікчемний мінський договорняк (не ратифікований Верховною Радою), в ім*я якого вже три роки вбивають наших людей і котрий ніколи не виконувався, а отже існує тільки на папері, в головах європейців - бо це ж не їхні люди гинуть, ну і в голові Лоліти з тієї ж причини - це не його діти гинуть за ніщо.