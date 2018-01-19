 Украина не сможет выплатить свои долговые обязательства без сотрудничества с МВФ, - Миклош

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Пресс-секретарь МВФ: Лагард и Порошенко планируют встретиться в Давосе

"Это нормально в демократических странах, когда политики перед выборами не хотят делать реформы, потому что люди реформ боятся. Но в 2018 году нужно, чтобы реформы продолжались. Потому что Украина находится в ситуации, когда без реформ не будет прогресса никакого, а люди нуждаются в прогрессе. Потому что (без реформ – Ред.) Украина не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда, а значит необходимо, чтобы были выполнены эти обязательства (о проведении реформ, взятые перед МВФ - Ред.) ", - сказал глава Стратегической группой советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

Он отметил, что одним из важнейших обязательств Украины перед МВФ является проведение антикоррупционной реформы, в частности, принятие законопроекта об Антикоррупционном суде.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Рекомендации Венецианской комиссии и МВФ к закону об антикоррупционном суде будут учтены, - Ирина Луценко

"Будет необходимо, чтобы эти предпосылки валютного фонда были выполнены весной, то есть до конца мая, чтобы не создать проблемы в этом финансировании. Значит, еще есть время… Но это не только нужно иметь какой-нибудь Антикоррупционный суд – надо иметь такой суд, который будет работать. И не только по названию антикоррупционный, а тот, который будет бороться большой коррупцией", - сказал Миклош.