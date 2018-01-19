 Украина не сможет выплатить свои долговые обязательства без сотрудничества с МВФ, - Миклош

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это нормально в демократических странах, когда политики перед выборами не хотят делать реформы, потому что люди реформ боятся. Но в 2018 году нужно, чтобы реформы продолжались. Потому что Украина находится в ситуации, когда без реформ не будет прогресса никакого, а люди нуждаются в прогрессе. Потому что (без реформ – Ред.) Украина не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда, а значит необходимо, чтобы были выполнены эти обязательства (о проведении реформ, взятые перед МВФ - Ред.) ", - сказал глава Стратегической группой советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош в эфире "5 канала" в пятницу вечером.
Он отметил, что одним из важнейших обязательств Украины перед МВФ является проведение антикоррупционной реформы, в частности, принятие законопроекта об Антикоррупционном суде.
"Будет необходимо, чтобы эти предпосылки валютного фонда были выполнены весной, то есть до конца мая, чтобы не создать проблемы в этом финансировании. Значит, еще есть время… Но это не только нужно иметь какой-нибудь Антикоррупционный суд – надо иметь такой суд, который будет работать. И не только по названию антикоррупционный, а тот, который будет бороться большой коррупцией", - сказал Миклош.
Не зассал бы он тогда донецких - может , и пошло бы всё по другому ...
А если нет ???
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Ісповєдайся батюшкє МП-ГБ і с чістой совєстью в русскій мір.
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Совєцка абревіатура. Маланець - представник "малої нації" (мал. н.).
Пізніше схожа трансформація відбулася зі словосполученням "національноє мєньшинство". Так виникло слово "нацмен".
Совкові лінгвокракозябри породили багато химерних слів.
Многие не поверили вашему призыву и свалили в Польшу. Там хоть нет таких барыг ненасытных. И холуев, которые ему подпевают.
4 года они у власти, кто-то слышал о программе выхода из кризиса за это время?
На мой взгляд наиболее вероятен путь- уступить власть такому же )(хуйлу, которое будет гарантировать преступной семейке свободу и неприкосновенность их капитала.
МФВ дает кредиты на реструктуризацию выплат
а без них только к рашке на поклон в кабалу в надежде что *уйло потом простит кредит за возможность грабить ресурсы или строить военные базы
Собственно Беларусь так и живёт. Не плохо при том.
Отправили в Лондонский суд на них (но почему-то не на все украденное, а в несколько раз меньше), но тут же Луценко поехал в Швейцарию Коломойского успокоить. Что - не волнуйся, это все для лохонутого народа, чтобы их успокоить. Мы так все составили, что ты выиграешь дело в Лорндонского суда.
А то я шось не пойму.
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Беги же в Россиюшку быстро,
Там ждет тебя спирта канистра,
Там нету проклятых биндэр,
Там толще становится хер,
Там Путен вручит тебе орден,
И членом поводит по морде.
Где ты реформы увидел, еще один великий слепой?
Есть письмо жесткое от МВФ, есть письмо жесткое от мирового банка, есть заявление от Брюсселя. Все они говорят об одном и том же. То есть они не говорят о парламенте, они говорят «Эй, президент, отзови свой законопроект, он не приемлемый и внеси новый…Они говорят: «Эй! Тот законопроект, который ты подал этот опять развод для лохов. А мы уже не лохи. Мы уже это понимаем», - говорит депутат Виктор Чумак.
При этом, говорит Чумак, парламентские фракции пытаются всеми силами оттянуть рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде: «Их стратегия затянуть время как можно дольше по рассмотрению этого вопроса… Для того, чтобы суд не был создан до конца президентских выборов».
«Это тот суд должен в принципе реализовать не все «блестящие» идеи Сытника. Но, по крайней мере, те наработки, которые есть у него. Потому что вся надежда на то, что он может быть безпристрастным и неконтролируемым властью. Это и есть задумка», - сказал он.
Нардеп уверен, что из-за ситуации с законопроектом об Антикоррупционном суде Украина потеряет очередной кредит от МВФ.
«Я думаю, что он (Порошенко - ред.) гораздо больше боится того, что сядет Кононенко, Березенко, Грановский, чем того, что доллар будет по 50 и того, что все мы будем гасить из своего кармана кредиты, которые они будут брать», - утверждает Чумак.
https://inforesist.org/nardep-po-situatsii-s-antikorruptsionnyim-sudom-v-es-uzhe-govoryat-myi-uzhe-ne-lohi-myi-vse-ponimaem/
Прогресс - он бывает разный.
В Украине есть прогресс, да еще какой!
Разве новые, хорошие дороги - это не прогресс?
Разве безвиз - это не прогресс?
Разве мед.реформа - это не прогресс?
Разве сельская медицина - это не прогресс?
Людям, по какой-то загадочной причине, ну вот так вот уж они устроены, нравится такой прогресс, который "можно пощупать руками", то есть прогресс tangible, такой прогресс, результаты которого на их жизни непосредственно сказываются.
Например, если все Киевское метро сплошняком обвесить камерами наблюдения (а не в стратегически важных местах), то на жизни киевлян это никак не отразится. А вот если канализационные трубы не менять, то результат забитых и прорванных труб с текущим "вторичным продуктом", отразится, да еще как!
А казалось бы, подумаешь, канализационная труба, ее и не видно, под землей она.
Прогресс - это когда все так "гладко" работает, что и не замечаешь.
Жалко, что МВФ это слабо понимает.