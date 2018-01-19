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 Политика Украины
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Все про:долг (1027) МВФ (2463) обязательства (9) Миклош (46)

 Украина не сможет выплатить свои долговые обязательства без сотрудничества с МВФ, - Миклош

Украина обязана продолжать реформы в 2018 году, несмотря на приближающиеся выборы, в том числе и потому, что это является ее обязательством перед Международным валютным фондом, без сотрудничества с которым она не сможет выполнять свои долговые обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это нормально в демократических странах, когда политики перед выборами не хотят делать реформы, потому что люди реформ боятся. Но в 2018 году нужно, чтобы реформы продолжались. Потому что Украина находится в ситуации, когда без реформ не будет прогресса никакого, а люди нуждаются в прогрессе. Потому что (без реформ – Ред.) Украина не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда, а значит необходимо, чтобы были выполнены эти обязательства (о проведении реформ, взятые перед МВФ - Ред.) ", - сказал глава Стратегической группой советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

Он отметил, что одним из важнейших обязательств Украины перед МВФ является проведение антикоррупционной реформы, в частности, принятие законопроекта об Антикоррупционном суде.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Рекомендации Венецианской комиссии и МВФ к закону об антикоррупционном суде будут учтены, - Ирина Луценко

"Будет необходимо, чтобы эти предпосылки валютного фонда были выполнены весной, то есть до конца мая, чтобы не создать проблемы в этом финансировании. Значит, еще есть время… Но это не только нужно иметь какой-нибудь Антикоррупционный суд – надо иметь такой суд, который будет работать. И не только по названию антикоррупционный, а тот, который будет бороться большой коррупцией", - сказал Миклош.

Источник: https://censor.net.ua/n3045513
 
 
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Ну слава богу хоть при Кучме а не при Брежнева или при Сталине. Кучма весь олигархат и устаканил как следует, и коррупционные схемы наладил да так что против его слова до сих пор пискнуть никто не смеет.
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Верно . Это Рыжий Таракан ввёл всю эту босоту во власть .
Не зассал бы он тогда донецких - может , и пошло бы всё по другому ...
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Он не донецких, он задонецких засцал. Всю шваль, которая не имела замкадной поддержки выбили очень быстро.
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Ведь почти сто лямов баксов надо отдавать-я их и не видел а с нас и убудут отжимать забирая все ценное от квартир и домов до земли.Короче или ложись в гроб или беги куды глаза глядят.
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Выгонят рептилоиды тебя Вован из землянки, брюквы мешок заберут, почти не промерзшей, и погонят на этап в Ёстонию под п..дюлинами. Не бойсь. Я тебе стопарь стекломоя налью после Нарвы на полустанке. репы толченой дам в лаптях припрятанной и портяночки подгоню всего неделю нестиранные. Выпьеш закусиш,лаптешки на обмоточки наденеш. Сытому да пьяному смерть от рептилоидов не страшна. Сгубят тебя они сс..ки, а над тобой в ногах березка вырастет. Будет плакать по весне о русской душе, пропащей.
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Чепуха. Мы ждем и никак не дождемся 600 млн дол от МВФ. А в это время бывшие собствеенники Приватбанка обкрадывают вкладчиков банка и наносят ущерб государству и бюджету в 10 раз больше, чем мы ждем от МВФ (около 6 млрд). И не чувствуется чтобы власть это очень волновало. Кто-то из них может тоже в доле.
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Совет один-распродать все ценное и бежать пока не поздно в другие страны где есть возможность как то зацепится. Скоро в ридний краини будет Ад.
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Та вже дурдом давно в цій країні - он в Польщу декілька мільйонів українців від реформ втекли.....працювати на чужу економіку. Дохазяйнувалися , дальше нікуди......
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Это хорошо , если ты молодой .
А если нет ???
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Исповедайся батюшке и с чистой совестью в иной мир.
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Исповедайся батюшке и с чистой совестью в иной мир.
**********
Ісповєдайся батюшкє МП-ГБ і с чістой совєстью в русскій мір.
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что, собрался из Лугандона свалить, пацифистская б..ть? А плетей и на подвал если?
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Что дальше ? Или развал страны на части ,или революция но жестокая и кровавая.
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Ну на России да, все к этому идет. Брюкву в землянке храниш, или в сарае? Грядут страшные времена. Репы на всех не хватит.
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Кругом бардак и грязь а нам поют маланцы шо всэ будэ в шоколаде а на деле в дерьме.
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а кто такие маланцы? А, недоносок? ты что-то имеешь против евреев, п..зда ушастая?
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а кто такие маланцы?
***********
Совєцка абревіатура. Маланець - представник "малої нації" (мал. н.).
Пізніше схожа трансформація відбулася зі словосполученням "національноє мєньшинство". Так виникло слово "нацмен".
Совкові лінгвокракозябри породили багато химерних слів.
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Трусы себе постирай и будет меньше грязи и вони. Не пробовал?
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Работать на порошенка? Это когда зарплаты не хватает на крышу над головой и еду?
Многие не поверили вашему призыву и свалили в Польшу. Там хоть нет таких барыг ненасытных. И холуев, которые ему подпевают.
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Украина в глубочайшей экономической дупе, где просвета не видно.
4 года они у власти, кто-то слышал о программе выхода из кризиса за это время?
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Без тебя не начнут. Придется тебе на месте руководить, непосредственно. Когда в Борисполе будеш? Я подтянусь если что
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Сейчас Педро еще будет пытаться тянуть время. Не известно сколько украинская экономика сможет продержаться на плаву. Потом или он вас потащит на дно, или сможет обдурить запад, или каким-то образом уступит власть приемнику под гарантии. Или будут честные выборы и снова коллосальная ломка, что менее всего вероятно, зная тех, у кого есть хоть какой-то опыт управления в этом государстве. Люди должны быть новыми. Первое лицо государства должно задать тон переменам.
На мой взгляд наиболее вероятен путь- уступить власть такому же )(хуйлу, которое будет гарантировать преступной семейке свободу и неприкосновенность их капитала.
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Приезжай, уже соколику! ты вот все правильно говориш, по простому, понятно так - как Ленин!
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Чуть ниже. Там народ так озверел от бедности и безвыходности, что скоро друг друга перестреляют. И тебе того же, соколик.
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А я не приеду, не надейся. Меня в прошлый раз на Киевском жд вокзале за пол часа пытались обворовать два раза, и я давно проголосовал ногами.
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Галиции все таки легче-их поляки приютят ,уже корабли назвали Львовом и Тернополем а нас в Запорожье кто ? Москали ?
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А ты Вофка- Левобережье. Это тяжелый крест.
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Правда, Воффка!Минг-Мингу конечно из канады лучче всех видать. я тут уже броневичек подыскиваю.
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Почему же ты думаешь, что мне хуже видно чем тебе? Или ты проксеныш из Украины пишешь?
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Хотя так нагло с людьми говорят представители только одной нации. Недобитi москалi.
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Вся надежда на вову гройсмана. От большого ума, ему всё пофиг... Как получим 10 тыщ на рыло, тода заживём, но тока - завтра...Они все сегодня, а мы...
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Сейчас, когда ЕС, МВФ и Всемирный банк отказали в кредитах, самое время повышать зарплаты. Кто там следующий в очереди? Военные пенсионеры?
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это старые долги по предыдущим кредитам а не по тем что МВФ давал
МФВ дает кредиты на реструктуризацию выплат
а без них только к рашке на поклон в кабалу в надежде что *уйло потом простит кредит за возможность грабить ресурсы или строить военные базы
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потом простит кредит

Собственно Беларусь так и живёт. Не плохо при том.
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Это все, что надо знать о МВФ. Другие страны еле-еле вырвались, а наши чинуши нас подсадили на долги. Это как с кацапским газом: "Бери, или плати". Главное, страну подсадить на кредиты и бери, что хочешь, вплоть до земли, на которой страна и находится. Можно руководить чиновниками, влиять на законы.
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Главное, жизнь на кредиты не даст ничему развиться.
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Вау! Гений экономики!!! Кредиты не дают развиваться!! Он жеж бл..ть ты смело высказался. А как развивается бизнес? Наверное 100 лет в кубышках собирают золото, а потом строят завод или мельницу на ьти деньги. Да, Склифоссофский?
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Ты понимаешь о чем. Это кредиты МВФ. Незачем клоунаду устраивать.
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МВФ не дає кредити на бізнес проекти. МВФ надає кошти на поповнення валютних резервів без права їх витрачати. Нацбанк розміщує ці кошти на депозитах в іноземних банках, або купує іноземні цінні папери. Отже, кошти МВФ фінансують не економіку України, а економіку США та ЄС. Для чого нам ці кредити брати?
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Помните рашку в 90-х? Сколько лет попрошайничали у этого МВФ до самого мучительного конца в 98-м. Зато потом выздоровели.
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АГА - на рашке на твоей зашибись. Не далее как в 2013 году заняла 3 лярда у МВФ за 3,5% и кинула яныку за 5. Бреши с фантазией мой дорогой брюквоед.
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Я не патриот. У меня даже украинского гражданства нет. И доход шестизначный долларовый. Поэтому я не дурачок. А вот ты похоже патриот страны террориста. А чего в литве живешь? Едь к своим, на россию. Рашка не брала в 2008-2014 кредитов МВФ, по твоим словам. Да? рашка и теперь не берет кредитов. Свободная страна, процветаюсчая. а Литва брала и у МВФ и у ЕС. Поэтому в Рашке зашибись а в Литве все на коленях ползают. Ты Уже на чемоданах из лап коварного МВФа и НАТО или тебя не выпускают, выколачивают личную долю кредита МВФ выплатить, а потом уж и за милый сердцу поребрик? Плохо нам в ЕС с МВФом. Все на коленях. Ты держись там, в Литве. я помню был вот в Октябре в Вилниусе, так все по морозу без штанов ходят, оборванные. Нищие везде. Говорят что НАТО МВФ и ЕС Литву на колени поставили и в рабство загнали...Плачут даже некоторые. через границу бегут, а их НАТО на рашку не пускает...Пулеметы автоматические. Там трупы изможденных русских людей у поребрика с литовской стороны Вот тебе и НАТО, и МВФ и ЕС. Концлагерь для русских.
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А за поребрик? Есть программа переселения украинцев в Россию. Никто не отменял. Россия никому ничего не должна. Ты на нее лет 30 лет отпахал, раз пенсия с 2012. Чего сидиш, стонеш? Добро пожаловать в родную гавань.
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Лолита говорят на Мальдивах что то с недвижухи прикупил .
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Срать вовке гнойсману на нас с высокой горы ...
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А что, нельзя долги отдать всеми теми хорошими реформами?
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Вот думаю че это бабка-соседка скупает хозяйственное мыло и спички да соль ящиками ?
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Чепуха. Мы ждем и никак не дождемся 600 млн дол от МВФ. А в это время бывшие собствеенники Приватбанка обкрадывают вкладчиков банка и наносят ущерб государству и бюджету в 10 раз больше, чем мы ждем от МВФ (около 6 млрд дол). И не чувствуется чтобы власть это очень волновало. Кто-то из них может тоже в доле.
Отправили в Лондонский суд на них (но почему-то не на все украденное, а в несколько раз меньше), но тут же Луценко поехал в Швейцарию Коломойского успокоить. Что - не волнуйся, это все для лохонутого народа, чтобы их успокоить. Мы так все составили, что ты выиграешь дело в Лорндонского суда.
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Нас дураков маланцы втянули в войну а сами грабят на всю мощь своего нутра в две глотки.
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Не, это народ от неустроенности жизни(украинцы почему-то особенно верят в чудеса). А "маланцы" просто пользуются моментом.
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А Путєн Хуйло, ілі маланєц?
А то я шось не пойму.
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Да не перенимайся это-же Воффка- брюквоед, антисемит, известная п..да с ушами. Не подкармливай, а то разжиреет.
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А что хуйло тоже из их числа? там же в их гомотандеме только медведев вроде жид. Или у ватанов все те же методички про войну олигархов против свободных дамбасян? Неужели ничего нового не придумали?
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Звиздец подкрался незаметно под лозунгами патрийотов .
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Завтра иду запасатся необходимыми и долгохранящимися продуктами и канистру спирта в придачу а то могеть стать шо за буханку хлеба в обмен золото просить будут. Это же в истории было.
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Лучше мозг себе прикупи вместо ватки в голове, это тебе нужно больше.
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Хрен ты куда пойдешь дальше ларька со стекломоем.
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Завтра иду запасатся... и канистру спирта в придачу
***********
Беги же в Россиюшку быстро,
Там ждет тебя спирта канистра,
Там нету проклятых биндэр,
Там толще становится хер,
Там Путен вручит тебе орден,
И членом поводит по морде.
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"Шантаж не работает" (В.Суворов. "Аквариум")
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Люди не реформ боятся, а очередного шоколадного ограбления и словоблудия.
Где ты реформы увидел, еще один великий слепой?
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Бреше зараза.Як це нема рехворм?А оця остання?(147-а чи 148-а ?Вже з ліку збився)Ну ота,про "людей з інвалідністю".
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Украина уже на игле, никуда не денется. Каждый транш, сопровождается условиями, это политика МВФ. Украине уже не вырваться
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Краще заберіть його назад до себе, на історічєскую родіну, - в Руминію.
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Ага, вы еще скажите что украденное обратно нужно будет вернуть. Наивные западные парни вероятно думают что лолита под угрозой дефоолта побежит в тюрьму садиться и весь добытый гешефт обратно в бюджет вернет?
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Ці реформи, які вимагає від нас МВФ та які лобіює пан Міклош, спрямовані на знищення української економіки та пограбування наших громадян. Досить слухати цю ліберальну маячню про прогрес. Словом реформи називають геноцид українського народу. А кредити не ми брали, не нам їх й повертати. Іноземці не збіднюють. Бачили кому давали, хай не нарікають. Тільки дефолт та списання не менше 75 % кредитів, врятують Україну.
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И брацкая помащь из за поребрика паставит Малароссию с кален.
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Международные партнеры требуют от президента нового законопроекта об Антикоррупционном суде, а не доработки старого.

Есть письмо жесткое от МВФ, есть письмо жесткое от мирового банка, есть заявление от Брюсселя. Все они говорят об одном и том же. То есть они не говорят о парламенте, они говорят «Эй, президент, отзови свой законопроект, он не приемлемый и внеси новый…Они говорят: «Эй! Тот законопроект, который ты подал этот опять развод для лохов. А мы уже не лохи. Мы уже это понимаем», - говорит депутат Виктор Чумак.
При этом, говорит Чумак, парламентские фракции пытаются всеми силами оттянуть рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде: «Их стратегия затянуть время как можно дольше по рассмотрению этого вопроса… Для того, чтобы суд не был создан до конца президентских выборов».
«Это тот суд должен в принципе реализовать не все «блестящие» идеи Сытника. Но, по крайней мере, те наработки, которые есть у него. Потому что вся надежда на то, что он может быть безпристрастным и неконтролируемым властью. Это и есть задумка», - сказал он.
Нардеп уверен, что из-за ситуации с законопроектом об Антикоррупционном суде Украина потеряет очередной кредит от МВФ.
«Я думаю, что он (Порошенко - ред.) гораздо больше боится того, что сядет Кононенко, Березенко, Грановский, чем того, что доллар будет по 50 и того, что все мы будем гасить из своего кармана кредиты, которые они будут брать», - утверждает Чумак.
https://inforesist.org/nardep-po-situatsii-s-antikorruptsionnyim-sudom-v-es-uzhe-govoryat-myi-uzhe-ne-lohi-myi-vse-ponimaem/
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"без реформ не будет прогресса никакого, а люди нуждаются в прогрессе." Источник: https://censor.net.ua/n3045513

Прогресс - он бывает разный.
В Украине есть прогресс, да еще какой!
Разве новые, хорошие дороги - это не прогресс?
Разве безвиз - это не прогресс?
Разве мед.реформа - это не прогресс?
Разве сельская медицина - это не прогресс?
Людям, по какой-то загадочной причине, ну вот так вот уж они устроены, нравится такой прогресс, который "можно пощупать руками", то есть прогресс tangible, такой прогресс, результаты которого на их жизни непосредственно сказываются.

Например, если все Киевское метро сплошняком обвесить камерами наблюдения (а не в стратегически важных местах), то на жизни киевлян это никак не отразится. А вот если канализационные трубы не менять, то результат забитых и прорванных труб с текущим "вторичным продуктом", отразится, да еще как!
А казалось бы, подумаешь, канализационная труба, ее и не видно, под землей она.
Прогресс - это когда все так "гладко" работает, что и не замечаешь.
Жалко, что МВФ это слабо понимает.
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какой же ты справный, кенгуру выпас, крокодилов покормил, страусов почистил. Нет бы кинуху про Денди Крокодила смотреть. Нее..не такие мы , украинцы. -Акак же там канализация на Троещине? А не дохера ли камер в метро? Не обижает ли МВФ неньку мою любимую? Ты главное спи хорошо, шоб перед новым майданом выспаться. Без тебя не начнут, как ты сам понимаешь. Берги уж себя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не сможет выплатить свои долговые обязательства без сотрудничества с МВФ, - Миклош
 
 
 
 
 
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