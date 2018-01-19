 Музей Майдана получил временный офис, - директор Пошивайло

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ.
Офис расположен на территории Лаврского заповедника. Ранее у музея собственного помещения не было.
Директор отметил: "Офис - небольшой, на территории Киево-Печерского заповедника, где ранее размещался департамент охраны культурного наследия Минкульта. Рядом - Институт книги и ГП по Мемориалу Голодомора. Офис приобретен на правах аренды сроком на 2 года 11 месяцев".
По словам директора, это не решило проблему отсутствия помещения полностью. Ибо до сих пор нет помещения для фондохранилища и экспозиции. В даном помещении может разметиться только персонал. Сейчас там делается ремонт.
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На сегодняшний день коллекция музея Майдана хранится в двух музеях - Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" и Мемориальном комплексе истории Украины во Второй мировой войне.
не решил никаких проблем Украины, а заменил одного проходимца другим, хотят
сделать священной коровой... Тех, кто не будет восторгаться
"майданом" и лить слёзы умиления - воровская власть предлагает строго
наказывать...
Та шо ви пишете....