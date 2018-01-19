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 Политика Украины
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Все про:голосование (1123) омбудсмен (301) ЦИК (2662) Луценко Ирина (291)

 В феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена, - Ирина Луценко

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко прогнозирует, что парламент определится с новым составом Центральной избирательной комиссии в феврале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, в начале новой сессии пройдет голосование", - заявила Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

Она также сообщила, что президент Петр Порошенко до конца января перевнесет в Верховную Раду кандидатуры в ЦИК.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко пообещал в ближайшее время подать в парламент кандидатуры на должности членов ЦИК, - Айвазовская

По словам Луценко, как только будет разрешена коллизия по процедуре голосования за уполномоченного Верховной Рады по правам человека, парламент изберет и омбудсмена. Она напомнила, что закон об омбудсмене предусматривает процедуру тайного голосования (бюллетенями), а принятый закон по судебной реформе – открытое голосование.

"Это единственный момент, который необходимо согласовать. Я думаю, в начале февраля, как только мы определимся с процедурой, - сразу, не будет задержки (по голосованию)", - сказала представитель президента.

Также читайте: Рекомендации Венецианской комиссии и МВФ к закону об антикоррупционном суде будут учтены, - Ирина Луценко

Согласно календарному плану на сайте Верховной Рады, следующая пленарная неделя пройдет 6-9 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3045511
 
 
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А й би просто посміхнутись, Журбою кинувши до ніг, І несподівано проснутись В обіймах ніжних і міцних. І на роботу не летіти, А вийти з ним, коханим, удвох. І хай собі плетуть сусіди - Суддя їм Бог, суддя їм Бог.
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Значит опять будут Пидрахуя Кивалова выдвигать на высокую и почетную должность,но может и ошибаюсь?
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Мені невідомо, але скоро побачимо. Якщо підрахуя, то їм капець.
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жылаешь,шоб по скрепному,по старинке все?
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Какой президент, такой у него и представитель
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какая оппазиция-такие у нее и боты...
бабы мужиков меньше обсуждают,чем вы хором ирину...
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Гыга,а ну поковыряйся в глазу,там бревна нету,чья бы мычала плять,всей фермой можете одну бабу днями обливать помоями если команда гав поступит,примеры наводить или и так заткнешься
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Так это поторох ее в расход дал, чтоб отвлекала народ от офшоров и мальдивов,
знает, что эта дама не оставит народ равнодушным, всетаки женщина 3 тысячилетия...
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какова х... бутусов пиарит эту крысу?
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*
У меня в кармане крыса!
Я нашёл её в лесу!
Она мокрая и лысая!
Я тебе... сестру несу!
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Положи ее в банку
Накорми ее мясцом
Он любит ее засранку
И физически при том
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**
Сидела на ветке печальная крыса,
Случайно ее увидала... актриса.
Она пропищала: "Прэлэстный тушканчик!"
И тут же запхала ее в свой карманчик.

Она угостила ее абрикосом,
Почистила переносным пылесосом,
И крыса, от страха тихонько икая,
Подумала: "Господи, дура какая!"
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Не надо нам ее прогноза
Все членьі ЦИК - опьять с навоза.
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*
Обманчивая наша земная стезя,
Идешь то туда, то обратно...
И дважды войти в ту же реку нельзя?
А в тоже говно - многократно!!!
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не завадило б тим новим членам прописати що вони не вічно займатимуть посади а лиш під одні вибори. Права, обов*язки , компенсації і відповідальність. Особливо за брехню.
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Она также сообщила, что президент Петр Порошенко до конца января перевнесет в Верховную Раду кандидатуры в ЦИК.

Другими словами, дорогие товарищи, выборы президента состоятся уже на следующей неделе.
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К УБИЙСТВУ НОЗДРОВСКОЙ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧАСТНЫ ЕЩЕ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

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Идет экспертиза следов, которые были обнаружены возле того места, где тело Ирины Ноздровской было сброшено в реку. Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах

Кроме Юрия Россошанского, следствие проверяет возможную причастность еще более шести человек к убийству юриста Ирины Ноздровской.

Собеседник отметил, что подозрение вручено пока только одному человеку.

"Отрабатывается больше чем 6 человек. Но подозрение вручено только одному лицу", - сказал он.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что кроме подозреваемого Юрия Россошанского, отрабатывается еще ряд вероятных причастных.

Собеседник также сообщил, что продолжаются экспертизы следов, которые были обнаружены возле места сброса тела Ноздровской в реку.
Результатов экспертизы пока нет.
http://www.bagnet.org/news/kiev/354785/k-ubiystvu-nozdrovskoy-mogut-byt-prichastny-eshche-shest-chelovek
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вот думаю... хорошо еще, что ее мисс Украина не назначили В феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 4360
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Вона прокинеться до ранку, Чи може зовсім не засне. Привітне сонце крізь фіранку В її обличчя зазирне Нехитрі вранішні турботи, І кава чорна та гірка. І мов на крилах на роботу Летить стурбована така.
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Извините, а порохоботы уже начали нам объяснять, почему безвиз это плохо и нам нужно от него самим отказаться?
По-моему, уже пора.
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Тонко. Но пока преждевременно.
Скоро порох едет на встречу с Лагард, которая уже приготовила большие страпоны для их встречи, и забыла смазать их вазелином.
Уверен, шо после их встречи лолита будет шёлковой и покладистой. Иначе...
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Не думаю. Лолита ничего не будет делать. Откажется от безвиза, превратит страну в банановую республику-изгой, но и пальцем не пошевельнет, ибо это ее смерть. Ведь если Украина получит эффективный антикоррупционный суд, то лолита не просто много потеряет, но и на нары загремит. А если попытаются погнать лолиту ссаными тряпками (как она того давно заслуживает), то она утопит Украину в крови. Есть у меня хороший знакомый, который в свои даже не 25 лет скопил более 100 тыщ евро. Зарплату он почти не тратит, отказывая себе во всем. Когда друзья его подкалывают, он на полном серьезе отвечает: отнимите у меня жизнь, но не деньги. Ну, вот такой я - что я могу с этим поделать? Так же и лолита - отнимите у нее жизнь, но только не деньги и власть.
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Скоріше за все зробить "суд", який нікого не буде судити. А "судді" тупо одержуватимуть сотні тисяч зарплати...
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Залишаться: безкінь, безджавелін, безсуд, безправ, безчесть, без... не счесть.
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Розенблат, Насиров и тд- золотой запас прЫнца Мальдивского
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і ні слова про антикорупційний суд..... дочекаєтеся, суки, судів лінча В феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 4536
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а на цьому фото вона симпатичніша В феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 1257
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Когда-то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно В феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 1938
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Ашипка в оконцовке. Не прОрыв, а прОрва В феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 5200
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Чтожж ... теперь ждем выход в купальниках!!!
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Нормуль, главное чтоб не перед обедом! У лютому Рада проголосує за нових членів ЦВК і омбудсмена, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 1290
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Куда катится мир??? Мужик в туфлях и без носков!!!)))

В феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 1724
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ну ты и глазастый!! хоть тухли и платьем закрыты, а таки заметил ))
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Походу, с ген плокуЛОЛом рассчитываются титулами У лютому Рада проголосує за нових членів ЦВК і омбудсмена, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 6000
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Ну уж лучше Ирку назвать королевой красоты, чем срок на зоне мотать.
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И этот процесс в исполнении шепелявого будет как обычно выглядеть, как не мытьем так катанием. "коллеги" поспособствуют
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В феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена, - Ирина Луценко.

Охендуй та Лутковська навіть не обговорюються, вони вже у списках на голосування.
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Пощади, красавица, от предыдущих твоих озвучек народ никак не придёт в себя, а ты новые обрушиваешь на наши слабые головы... Где-то это уже было: наша власть сильна, как никогда! Иных уж нет, а тех долечим...
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В 2004 году выборы президента с повальной фальсификацией привели к Майдану....
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Напомните этой луцишке, сколько раз она объявляла о принятии закона о антикор суде. Согласно её словам его уже приняли до конца 2017го. Уже и январь кончается.
Уже намекнули что до конца 2018 го ну вот точно....
Семья балаболов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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