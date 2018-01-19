В феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена, - Ирина Луценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, в начале новой сессии пройдет голосование", - заявила Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

Она также сообщила, что президент Петр Порошенко до конца января перевнесет в Верховную Раду кандидатуры в ЦИК.

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По словам Луценко, как только будет разрешена коллизия по процедуре голосования за уполномоченного Верховной Рады по правам человека, парламент изберет и омбудсмена. Она напомнила, что закон об омбудсмене предусматривает процедуру тайного голосования (бюллетенями), а принятый закон по судебной реформе – открытое голосование.

"Это единственный момент, который необходимо согласовать. Я думаю, в начале февраля, как только мы определимся с процедурой, - сразу, не будет задержки (по голосованию)", - сказала представитель президента.

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Согласно календарному плану на сайте Верховной Рады, следующая пленарная неделя пройдет 6-9 февраля.