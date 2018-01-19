В феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена, - Ирина Луценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, в начале новой сессии пройдет голосование", - заявила Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.
Она также сообщила, что президент Петр Порошенко до конца января перевнесет в Верховную Раду кандидатуры в ЦИК.
По словам Луценко, как только будет разрешена коллизия по процедуре голосования за уполномоченного Верховной Рады по правам человека, парламент изберет и омбудсмена. Она напомнила, что закон об омбудсмене предусматривает процедуру тайного голосования (бюллетенями), а принятый закон по судебной реформе – открытое голосование.
"Это единственный момент, который необходимо согласовать. Я думаю, в начале февраля, как только мы определимся с процедурой, - сразу, не будет задержки (по голосованию)", - сказала представитель президента.
Согласно календарному плану на сайте Верховной Рады, следующая пленарная неделя пройдет 6-9 февраля.
бабы мужиков меньше обсуждают,чем вы хором ирину...
знает, что эта дама не оставит народ равнодушным, всетаки женщина 3 тысячилетия...
У меня в кармане крыса!
Я нашёл её в лесу!
Она мокрая и лысая!
Я тебе... сестру несу!
Накорми ее мясцом
Он любит ее засранку
И физически при том
Сидела на ветке печальная крыса,
Случайно ее увидала... актриса.
Она пропищала: "Прэлэстный тушканчик!"
И тут же запхала ее в свой карманчик.
Она угостила ее абрикосом,
Почистила переносным пылесосом,
И крыса, от страха тихонько икая,
Подумала: "Господи, дура какая!"
Все членьі ЦИК - опьять с навоза.
Обманчивая наша земная стезя,
Идешь то туда, то обратно...
И дважды войти в ту же реку нельзя?
А в тоже говно - многократно!!!
Другими словами, дорогие товарищи, выборы президента состоятся уже на следующей неделе.
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Идет экспертиза следов, которые были обнаружены возле того места, где тело Ирины Ноздровской было сброшено в реку. Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах
Кроме Юрия Россошанского, следствие проверяет возможную причастность еще более шести человек к убийству юриста Ирины Ноздровской.
Собеседник отметил, что подозрение вручено пока только одному человеку.
"Отрабатывается больше чем 6 человек. Но подозрение вручено только одному лицу", - сказал он.
По его словам, нет ничего удивительного в том, что кроме подозреваемого Юрия Россошанского, отрабатывается еще ряд вероятных причастных.
Собеседник также сообщил, что продолжаются экспертизы следов, которые были обнаружены возле места сброса тела Ноздровской в реку.
Результатов экспертизы пока нет.
http://www.bagnet.org/news/kiev/354785/k-ubiystvu-nozdrovskoy-mogut-byt-prichastny-eshche-shest-chelovek
По-моему, уже пора.
Скоро порох едет на встречу с Лагард, которая уже приготовила большие страпоны для их встречи, и забыла смазать их вазелином.
Уверен, шо после их встречи лолита будет шёлковой и покладистой. Иначе...
Охендуй та Лутковська навіть не обговорюються, вони вже у списках на голосування.
Уже намекнули что до конца 2018 го ну вот точно....
Семья балаболов.