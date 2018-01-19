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 Политика Украины
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Все про:Давос (233) Порошенко (14124) Климкин (1501) Трамп (1641)

 Порошенко встретится с президентом США в Давосе, - Климкин

Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом…", - сказал П.Климкин в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, говоря о предстоящих встречах главы украинского государства в Давосе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, будет ли П.Порошенко общаться с Д.Трампом наедине или в формате общей встречи, П.Климкин сказал: "О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем".

Также читайте: В этом году Трамп впервые посетит Давосский форум

Источник: https://censor.net.ua/n3045510
 
 
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Нам, глубоко насрать что будет делать Лолита, это не наша президента, шлюха мальдивская однако!
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«Моль» в Борисполе, или как Путин Марчуку объяснительную писал. У нашей редакции также, как и «Рустави-2» оказались конфиденциальные контакты среди сотрудников спецслужб (правда, украинских, а не российских), правда отставных, а не действующих. Так вот, сотрудник одного из секретнейших подразделений украинской разведки достал нам из архива несколько томов «Справи вербувальної розробки» (дела вербовочной разработки) «Міль». Прочитав один из второстепенных документов (основные мы опубликуем позже), мы выяснили, что в 1992 году Владимир Путин разрабатывался молодой украинской, патриотичной разведкой в составе СБУ под псевдонимом «Моль» и, возможно был завербован на основе лояльного отношения к Украине в комбинации с материальной основой. При этом, ответственным за его вербовочную разработку был, судя по всему, начальник ГУР СБУ генерал-майор Ковтун Георгий Кириллович. Постепенно мы будем доводить до широкой общественности материалы этого интереснейшего дела. Вместе с Вами, мы проследим и оценим невероятную и пугающую трансформацию демократа Володи Путина (который ценил Бандеру и отвергал КГБ в мае 1992), в апологета тоталитаризма и воспевателя Сталина сегодня. http://vse.media/mol-v-borispole-ili-kak-putin-marchuku-obyasnitelnuyu-pisal/
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Председателю СБУ
гражданина РФ
Путина В.В.
07.10.1952 г.р.
Заявляю, что решение о моем недопуске в Украину является не объективным, так как я являюсь давним другом Вашей страны и прилагаю значительные усилия для привлечения крупных инвестиций в Украину. Более того, еще проходя службу в территориальной разведточке в Дрездене, я живо интересовался историей убийства Степана Андреевича Бандеры. Действия агента КГБ Сташинского осуждаю, а террористические методы деятельности этой организации - отвергаю. Это подтверждается моими поступками - еще 20 августа 1991 года я написал рапорт об увольнении из КГБ в знак протеста против попытки путча ГКЧП. Еще раз заверяю, что никакой антиукраинской деятельностью не занимаюсь и не планирую, более того, являюсь сочувствующим по отношению к «Народному Руху Украины», поддерживаю стремление братского украинского народа к построению собственного демократического государства.
Прошу принять во внимание мои аргументы при принятии решения о моем пребывании на территории Украины. 16.05.1992

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За свои отдохнул!

За гос бюджет - Obama Administration Travel Cost $114 Million, Trump's So Far Is $10 Million
http://www.newsweek.com/obama-administration-travel-costs-114-million-trump-723883
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не совсем...нельзя оценивать по чему то одному его работу. работа его не только там в Давосе, но и здесь в Украине. надо уничтожать вату. всеми доступными методами. когда он начнет делать это, тогда ты абсолютно прав.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко встретится с президентом США в Давосе, - Климкин
 
 
 
 
 
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