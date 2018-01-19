 Порошенко встретится с президентом США в Давосе, - Климкин

"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом…", - сказал П.Климкин в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, говоря о предстоящих встречах главы украинского государства в Давосе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос, будет ли П.Порошенко общаться с Д.Трампом наедине или в формате общей встречи, П.Климкин сказал: "О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем".
гражданина РФ
Путина В.В.
07.10.1952 г.р.
Заявляю, что решение о моем недопуске в Украину является не объективным, так как я являюсь давним другом Вашей страны и прилагаю значительные усилия для привлечения крупных инвестиций в Украину. Более того, еще проходя службу в территориальной разведточке в Дрездене, я живо интересовался историей убийства Степана Андреевича Бандеры. Действия агента КГБ Сташинского осуждаю, а террористические методы деятельности этой организации - отвергаю. Это подтверждается моими поступками - еще 20 августа 1991 года я написал рапорт об увольнении из КГБ в знак протеста против попытки путча ГКЧП. Еще раз заверяю, что никакой антиукраинской деятельностью не занимаюсь и не планирую, более того, являюсь сочувствующим по отношению к «Народному Руху Украины», поддерживаю стремление братского украинского народа к построению собственного демократического государства.
Прошу принять во внимание мои аргументы при принятии решения о моем пребывании на территории Украины. 16.05.1992
За гос бюджет - Obama Administration Travel Cost $114 Million, Trump's So Far Is $10 Million
http://www.newsweek.com/obama-administration-travel-costs-114-million-trump-723883