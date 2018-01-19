 Порошенко встретится с президентом США в Давосе, - Климкин

"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом…", - сказал П.Климкин в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, говоря о предстоящих встречах главы украинского государства в Давосе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, будет ли П.Порошенко общаться с Д.Трампом наедине или в формате общей встречи, П.Климкин сказал: "О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем".

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