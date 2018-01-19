 28 освобожденных заложников жили на оккупированных территориях, - Тука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы Громадське.Схид сказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
"Из 42-х (освобожденных из плена гражданских.) 28 человек есть со временно неконтролируемых территорий или с оккупированных территорий и по меньшей мере в 12 из них отсутствуют вообще какие-либо документы, в том числе и паспорта", - сказал он.
Министерство будет предоставлять им помощь, заверил Тука. В частности юридическую, что поможет восстановить документы и стать на учет в качестве временно перемещены человек.
Кроме того, по его словам, освобожденные из плена могут получить единовременную материальную помощь. Этот документ сейчас на согласовании в министерстве финансов и министерстве юстиции.
"Несколько этих людей, кажется, 14 человек изъявили желание поехать в другие регионы Украины, 8 - требуют дополнительного медицинского лечения, а остальные пока не определились с окончательным месту жительства", - сообщил Тука.
Жилье этим людям предоставляется благотворительным фондом временно, а в дальнейшем они должны быть обеспечены жильем на общих условиях как все вынужденные переселенцы.
Тука также добавил, что отдельной категории по отношению к людям ни в законе, ни в подзаконных актах не существует.
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
Зникли ж люди
То він сепар був?
Українець в оточенні орків.
І що трапилось невідомо...
Він зник різко, потім був пост що виникли проблеми- і тиша...
Хотя когда читал электронщика из Луганска (не помню уже где) реально на душе теплей становилось. Спец в электронике, да к тому же и патриот. Но в своих блогах описывал все как есть. А потом и его взяли...
А я навіть не Андрій.
Полагаю, что это Эдуард Неделяев. Ему дали 14 лет! Даже не знаю, обменивали ли.
19.01.2018 22:46
Верховная Рада Украины расторгла пять соглашений с Россией в сфере военного сотрудничества, в том числе договор о транзите по территории Украины российских военных частей из контингента, находящегося на территории Молдавии, в Приднестровье.В соглашении, подписанном ещё в 1995 году и вступившем в силу с конца 1998 года, речь идет именно о железнодорожном транзите российских военнослужащих.Как пишут приднестровские СМИ, фактически новое решение Рады просто оформляет юридически и без того существующий порядок, установившийся еще в марте 2014 года в связи с поддержкой Россией вооруженных сторонников ДНР и ЛНР на востоке Украины.http://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150521_ukraine_denounced_russian_agreement
"Как пишут приднестровские СМИ, фактически новое решение Рады просто оформляет юридически и без того существующий порядок, установившийся еще в марте 2014 года в связи с поддержкой россией вооруженных сторонников ДНР и ЛНР на востоке."
От вас опять спасенья нет!
Не могу больше слушать
Я этот ваш кордебалет!
Эй, вы, там, наверху!
Не топочите, как слоны,
От себя отдохните,
Ну дайте, дайте тишины!
До речі, Юля Тимошенко скільки ж віддала за друге весілля своєї доньки Жужі.
не подходит к ордену Насер.."
щось, чим далі, тим гірший сморід від того обміну.
схоже, взяті гроші там і тут..
Такое шоу устроили, а вместо того что бы в первую очередь освобождать военнопленных бойцов, меняют всякую шушеру гражданскую. Которая ещё не известно за что на подвал попала.
Или за проукраинскую позицию, или за групповое изнасилование и совращение несовершеннолетних.