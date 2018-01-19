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 Общество
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 28 освобожденных заложников жили на оккупированных территориях, - Тука

Среди освобожденных из плена на Донбассе гражданских является 28 человек, которые до того, как попали в заложники, проживали на оккупированной территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы Громадське.Схид сказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Из 42-х (освобожденных из плена гражданских.) 28 человек есть со временно неконтролируемых территорий или с оккупированных территорий и по меньшей мере в 12 из них отсутствуют вообще какие-либо документы, в том числе и паспорта", - сказал он.

Министерство будет предоставлять им помощь, заверил Тука. В частности юридическую, что поможет восстановить документы и стать на учет в качестве временно перемещены человек.

Кроме того, по его словам, освобожденные из плена могут получить единовременную материальную помощь. Этот документ сейчас на согласовании в министерстве финансов и министерстве юстиции.

"Несколько этих людей, кажется, 14 человек изъявили желание поехать в другие регионы Украины, 8 - требуют дополнительного медицинского лечения, а остальные пока не определились с окончательным месту жительства", - сообщил Тука.

Жилье этим людям предоставляется благотворительным фондом временно, а в дальнейшем они должны быть обеспечены жильем на общих условиях как все вынужденные переселенцы.

Тука также добавил, что отдельной категории по отношению к людям ни в законе, ни в подзаконных актах не существует.

Также читайте: В медучреждениях остаются 46 освобожденных из ОРДЛО украинцев, - Офис уполномоченного по реабилитации участников АТО

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3045509
 
 
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Кому потрібні ті, хто відмовився повертатися до сєпарів?
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А что в этом плохого ? Люди выбрали между конченным ЛуГандоном и цивелизацией!
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Вони і є частина лугандону. Тепер цю заразу вони несуть в Україну.
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Правильно: твоєму лугандону і тобі😄
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Може на Цензорі знову з'явиться дописувач Галичина?- Старожили форуму зрозуміють.
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Якби ж з його товаришем би віддали🙀
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Друга нашого вівцепаса Папу Карлу точно пов'язали. А Піранья за шпіонаж чалиться.
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То гівно. А от Галичина- був Людиною. Спалився на фотках донечки у вконтактику і своїх- на Цензорі. Я колись показував у якійсь темі, як саме...
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Не маю уявлення про кого і про що мова.
То він сепар був?
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Ні. Люцифера знаєш?- Так от Галичина був десь таким же, але хитрості мав нуль. Взагалі не мав.
Українець в оточенні орків.
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І шо з ним сталось? Його вирахували?
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Постив патріотичні фотки фотки малої- ;донетчанка в Карпатах; і т.п. Як хостинг використовував вконтактік. Дурна історія. Не варто...
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То зараз його тут немає..
І що трапилось невідомо...
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Приблизно відомо. Із дописувачів 2013-2014 мало хто лишився.
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Було багато обмінів- він так і не з'явився.Щодо форуму- багато кого деактивували- я сам на грані деактиву ніків, багато хто пішов сам. Всі ми маємо свій стиль- всіх можна вирахувувати за парою коментів. тим більше, у мене чуйка на донетчан- сам з Донбасу.
Він зник різко, потім був пост що виникли проблеми- і тиша...
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Я в свой ак 2014 года так и не смог зайти. Новый завел наверное в 2016-м. Так что, может и его пронесло. Нужно надеяться на лучшее.

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Что серьезно? Блин, реально жаль человека. Я свои аки в ВК и ватоклассниках удалил еще в 2014. Начали угрожать семье и детям, а я решил, что оно того не стоит. Удалил... и выехал оттуда. Чего и другим адекватным желаю. Не стоит оно того...
Хотя когда читал электронщика из Луганска (не помню уже где) реально на душе теплей становилось. Спец в электронике, да к тому же и патриот. Но в своих блогах описывал все как есть. А потом и его взяли...
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Обдроченці і досі шукають ;Андрєя Бєляєва;
А я навіть не Андрій. 28 звільнених заручників жили на окупованих територіях, - Тука - Цензор.НЕТ 5068
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А я вроде как того радиолюбителя нашел. Вот его блог http://smartelectronix.biz/blog/
Полагаю, что это Эдуард Неделяев. Ему дали 14 лет! Даже не знаю, обменивали ли.
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Ніки варто дещо викривляти. Як і особисту інфу.
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Він був справжнім патріотом. Вас не бентежить українська мова?- Я можу й по фєні.
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на фене он устегнутый. а патриот и ты. и мне нет разницы между тобой и им.
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где он? шлем застегнул и вперед на танки!!! Слава неизвестным!..
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опишу, но не на фене. я преступник только по определению. не по мировозрению, а тем более не по убеждению. терпила и я и он.
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Оказывается российской военной группировке в Приднестровье обеспечение доставляется транзитными вагонами через территорию Украины и даже не досматривается! Если бы не этот фактор российское влияние давно бы уже "схопнулось"!
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а ты думаешь почему Барыга так жопу рвет но не перекрывает границу и грузоперевозки с Рашкой и Хуйло тоже до сих пор не перекрыл вьезд для наших гостарбайтеров несмотря на угрозы... Война выгодна для тех и других олигархов. В суматохе бабла можно немеряно и незаметно срубить.
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Откуда инфа? Договор был разорван еще в 2015 году.
Верховная Рада Украины расторгла пять соглашений с Россией в сфере военного сотрудничества, в том числе договор о транзите по территории Украины российских военных частей из контингента, находящегося на территории Молдавии, в Приднестровье.В соглашении, подписанном ещё в 1995 году и вступившем в силу с конца 1998 года, речь идет именно о железнодорожном транзите российских военнослужащих.Как пишут приднестровские СМИ, фактически новое решение Рады просто оформляет юридически и без того существующий порядок, установившийся еще в марте 2014 года в связи с поддержкой Россией вооруженных сторонников ДНР и ЛНР на востоке Украины.http://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150521_ukraine_denounced_russian_agreement
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Саакашвили поднял этот вопрос после чего и были приняты меры.
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Может и так, я этого момента не помню, но как написано в материале BBC, в 2015 году было законодательно оформлено фактическое прекращение транзита еще с марта 2014 года.

"Как пишут приднестровские СМИ, фактически новое решение Рады просто оформляет юридически и без того существующий порядок, установившийся еще в марте 2014 года в связи с поддержкой россией вооруженных сторонников ДНР и ЛНР на востоке."
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не только хочу им стать и увидеть рината в петле. и свидетельствовать буду - видел. вступай в секту. или ты офшорный?
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Эй, вы, там, наверху!
От вас опять спасенья нет!
Не могу больше слушать
Я этот ваш кордебалет!
Эй, вы, там, наверху!
Не топочите, как слоны,
От себя отдохните,
Ну дайте, дайте тишины!
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зачем? русский не родной, возникают ошибки
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да не вопрос - напиши админу, пусть зкрывает пгоект
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Я одного з таких знаю по фаховому форуму. Важко сказати чеоез що саме він "попав" - через своє 3,14здобольство чи через конструювання GSM-контроллерів, але ТАМ залишилися його хворі батьки.
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з цих 28 - ми, мабуть, більша половина сиділа за кримінал.... питання - нахєра їх міняли? всі, хто хотів виїхати - виїхали.....
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Правильно, чи ще народ кормити, як не темою про війну. А тут же на цензорі праворуч читаю: Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - "Схемы". ФОТО+ВИДЕО - censor.net.ua/news/3045287/otpusk_poroshenko_na_maldivah_stoil_okolo_polumilliona_dollarov_shemy_fotovideo. Народу війна - а самому на Мальдівах жопу гріти.
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заслужив петро відпочинок - АТО закінчив, реформи провів, можна і відпочити 28 освобожденных заложников жили на оккупированных территориях, - Тука - Цензор.НЕТ 3496
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Це б у розпал громадячнської Ленін поїхав на Мальдіви вигріватись на сонечку, чи Сталін у війну поїхав би ніжитись за бугор, а не спав би по 4 години на добу, в результаті чого в 1953 коні двинув, в принципі як і Ленін дуба дав в результаті виснаження в 1924. Оце патріотів нам судьба підкинула в 2014!!!!
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Пишуть що за свій кошт відпочивав.
До речі, Юля Тимошенко скільки ж віддала за друге весілля своєї доньки Жужі.
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ага, все патріоти України, патріоти...... ночами не сплять та все думають як би неньку-Україну до липки обідрати.
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Еxorcist, е ні, такий "патріотизм" не по мені, люди навколішки біля магазинів стоять та просять коштів для лікування, а в цей час патріотичні посіпаки за бугром на курортах мільйони на вітер викидують, замість того, щоб нужденному народу своєму віддати.
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До речі, знаю про те весілля у Льодовому палаці🙊
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Красиво було. Якраз наші Воїни під Дебальцево гинули.
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Тука не бреше,не только там жили,но и трудились на орков
28 освобожденных заложников жили на оккупированных территориях, - Тука - Цензор.НЕТ 4669 28 освобожденных заложников жили на оккупированных территориях, - Тука - Цензор.НЕТ 3795
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Я теж здивований. міняли, ще й за курсом 3:1. І все одно у сраній лугандії залишилися наші полонені військовці.
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а из наших военных кто воевал против рашистов хоть кого то освободили или ето правда что половина дизертиры а половина даунецкие наркоманы и волонтеры?
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"... отберите орден у Насера,
не подходит к ордену Насер.."
щось, чим далі, тим гірший сморід від того обміну.
схоже, взяті гроші там і тут..
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Неужели не понятно, что эти ЛЮДИ из Краматорска, Славянска, Мариуполя... Зачем им Донецк?. Они домой хотят, к семье, родным. Там вина в том, что борщ на блок пост носили, или пенсию. за знакомых на карточку получали.
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Как то гнилым от этой новости запахло.
Такое шоу устроили, а вместо того что бы в первую очередь освобождать военнопленных бойцов, меняют всякую шушеру гражданскую. Которая ещё не известно за что на подвал попала.
Или за проукраинскую позицию, или за групповое изнасилование и совращение несовершеннолетних.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество28 освобожденных заложников жили на оккупированных территориях, - Тука
 
 
 
 
 
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