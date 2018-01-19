 28 освобожденных заложников жили на оккупированных территориях, - Тука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы Громадське.Схид сказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Из 42-х (освобожденных из плена гражданских.) 28 человек есть со временно неконтролируемых территорий или с оккупированных территорий и по меньшей мере в 12 из них отсутствуют вообще какие-либо документы, в том числе и паспорта", - сказал он.

Министерство будет предоставлять им помощь, заверил Тука. В частности юридическую, что поможет восстановить документы и стать на учет в качестве временно перемещены человек.

Кроме того, по его словам, освобожденные из плена могут получить единовременную материальную помощь. Этот документ сейчас на согласовании в министерстве финансов и министерстве юстиции.

"Несколько этих людей, кажется, 14 человек изъявили желание поехать в другие регионы Украины, 8 - требуют дополнительного медицинского лечения, а остальные пока не определились с окончательным месту жительства", - сообщил Тука.

Жилье этим людям предоставляется благотворительным фондом временно, а в дальнейшем они должны быть обеспечены жильем на общих условиях как все вынужденные переселенцы.

Тука также добавил, что отдельной категории по отношению к людям ни в законе, ни в подзаконных актах не существует.

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Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.