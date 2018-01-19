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 Экономика
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Все про:налоги (2352) налоговая милиция (1112) Запорожская область (521) ГФС (2364)

 Налоговики в Запорожской области разоблачили главбуха коммунального предприятия на уклонении от налогов на 5 млн грн

Благодаря действиям сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области главный бухгалтер предприятия-правонарушителя возместила бюджету более 8,7 млн грн нанесенного ущерба, включая штрафы и пеню.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.3 ст.212 УК Украины, установлено, что главный бухгалтер одного из коммунальных предприятий области при фактической неуплате за полученную электроэнергию незаконно применяла общий порядок определения даты возникновения права на налоговый кредит по НДС (по первому событию) вместо кассового метода, в результате чего умышленно уклонилась от начисления и уплаты НДС на сумму более 5 млн гривен. 

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В связи с этим фигуранту было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренногоч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 212 УК Украины.

По результатам мероприятий, принятым сотрудниками налоговой милиции в рамках досудебного расследования, подозреваемая возместила бюджету более 8,7 млн грн нанесенного ущерба (в том числе свыше 5 млн грн основного платежа, более 2,5 млн грн штрафных санкций и свыше 1,1 млн грн пени), в связи с чем в суд направлено ходатайство об ее освобождении от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.212 УК Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045508
 
 
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работа у них такая...віпускать себе подобніх
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ну , так же походу , случится и с коммунальщиком , , , помурыжат в сизо , шоб слегка отстегнул отступные ( видимо вовремя это не сделал , или , налоговикам треба пропиариться для галочки , , мол и в запоре ( моем городе ,, ) налоговики существуют-присутствуют , и , отрабатывают зарплату ,,, ) , да по-тихому дадут пинка под зад , , иди , булгахтер , працюй , но и с фискалами делиться не забывай ,,,
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их таких...как шелудивіх собак сейчас развелось...за каждім не уследишь..
а ловят-громко,отпускают - тихо!
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нормально!
бухгалтер возместила, как с куста, 8,7 млн грн и со спокойной совестью на волю...
а так можно?
и где же бухгалтер взяла... а, да-да, в тумбочке...
итить... удивить!
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Хотел написать хвалебный коммент, но прочитав коммент юзера Совестно за Брата, передумал. А так хотел!...
Но всё равно, подслащу нашу бочку говна, чайной ложечкой своего оптимизма.
Панове, уже хорошо то, шо хватают за руку и сажают мелких хабарныков. Да, жирные крысы пока посвистывают и посмеиваются. Пока... Но скоко вокруг нас мелких крысёнышей! В жеках, в мусарне, в социальных службах, которые тоже тянут свои лапки, шобы украсть или вымочь! До хрена...
То хай эти твари дрожат и боятся, шо за ними завтра могут придти.
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Короче,надо в этом долбаном государстве с еще долбаной системой правосудия ТОЛЬКО ВОРОВАТЬ. Ну ЕСЛИ накроют то всего лишь возместить. И ВСЕ ПРИ СВОИХ.
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скучная пилимога... суд выпустит под залог
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В некотором царстве, в некотором государстве или,
если где-то нет кого-то,
значит кто-то где-то есть.
Конкретика, ладно фамилию не называть, хотя при совке хоть одной буквой называли фамилию подозревающего, а тут...
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Ща на ZIK идёт программа - БОМБА!!!

Там Парасюк с Савченко прения устраивают.
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А дирехтор не при делах! Похоже, что нас за лохов держат.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики в Запорожской области разоблачили главбуха коммунального предприятия на уклонении от налогов на 5 млн грн
 
 
 
 
 
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