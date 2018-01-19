 Налоговики в Запорожской области разоблачили главбуха коммунального предприятия на уклонении от налогов на 5 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.3 ст.212 УК Украины, установлено, что главный бухгалтер одного из коммунальных предприятий области при фактической неуплате за полученную электроэнергию незаконно применяла общий порядок определения даты возникновения права на налоговый кредит по НДС (по первому событию) вместо кассового метода, в результате чего умышленно уклонилась от начисления и уплаты НДС на сумму более 5 млн гривен.

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В связи с этим фигуранту было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренногоч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 212 УК Украины.

По результатам мероприятий, принятым сотрудниками налоговой милиции в рамках досудебного расследования, подозреваемая возместила бюджету более 8,7 млн грн нанесенного ущерба (в том числе свыше 5 млн грн основного платежа, более 2,5 млн грн штрафных санкций и свыше 1,1 млн грн пени), в связи с чем в суд направлено ходатайство об ее освобождении от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.212 УК Украины.

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