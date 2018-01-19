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Все про:Краматорск (1814) Молдова (879) ОБСЕ (2955)

 Погибший в ДТП в Краматорске наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы

Сотрудник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Виталий Зара, погибший 18 января в г.Краматорск Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия, был гражданином Молдовы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook информирует пресс-служба СММ ОБСЕ.

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"Гражданин Молдовы Виталий Зара работал в Луганской наблюдательной группе с июля 2015 года, служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, В.Зара в четверг утром ехал на такси по Краматорску, автомобиль попал в ДТП. Наблюдатель СММ ОБСЕ погиб на месте происшествия.

Погибший в ДТП в Краматорске наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы 01
Погибший в ДТП в Краматорске наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы 02

Источник: https://censor.net.ua/n3045496
 
 
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Работа у них такая,взрывы считают и в блокнот записывают.
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Дивна про нього інформація.
Писали, що з ордловцями товаришував...
Хто знає, як воно було...
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Вчера кто-то постил фотки некоего молдаванина с гейоргиевскими лертами с такимиже ФИО. Вот теперь официально подтверждено, что молдаванин. Значит точно он.
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Вчера вот такого молдаванина Виталия Зару постили. Еслиэто он, тонифига не жалко. Ленточки видите?
Погибший в ДТП в Краматорске наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы - Цензор.НЕТ 8299
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А вот зеркальная авария. В страшном ДТП пострадали вдова и дочь погибшего в Мариуполе бойца "Сокола" Виталия Мандрика. Сейчас за их жизни борются врачи Днепра. Во, где напасть на семью. Состояние их крайне тяжелое...
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А где вчера было, что он с георгиевскими тряпками, не видела.
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Да сепар он, смотрю его профиль в фб, та же фото, через фш уже ленточку отретушил.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогибший в ДТП в Краматорске наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы
 
 
 
 
 
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