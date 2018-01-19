 Погибший в ДТП в Краматорске наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook информирует пресс-служба СММ ОБСЕ.

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"Гражданин Молдовы Виталий Зара работал в Луганской наблюдательной группе с июля 2015 года, служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, В.Зара в четверг утром ехал на такси по Краматорску, автомобиль попал в ДТП. Наблюдатель СММ ОБСЕ погиб на месте происшествия.



