 Житель Одесской области задержан за антиукраинскую агитацию в соцсетях, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленник пропагандировал на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях призывы к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также популяризировал террористические организации ОРДЛО.

Во время обыска по месту жительства прапагандиста оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерное оборудование с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления.