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 Житель Одесской области задержан за антиукраинскую агитацию в соцсетях, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Белгород-Днестровска, который через социальные сети распространял антиукраинские материалы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленник пропагандировал на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях призывы к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также популяризировал террористические организации ОРДЛО.

Во время обыска по месту жительства прапагандиста оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерное оборудование с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: 36 обвинительных приговоров вынесены в 2017 году за антиукраинскую пропаганду в соцсетях, - СБУ

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3045439
 
 
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Отправить в ОРДЛО без права на возвращение в Украину.
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Поделом козлу. Но меня тревожит и другая мысль. Не устроят они террор и тем,кто против олигархии ?
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Закон для таких выродков должен быть не жестким, а жестоким. Без жалости и сострадания , без затягивания процесса, без залога, в короткие сроки в лучшем случае посадить , а правильно было бы расстрелять и ему подобных тоже.
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Не раз уже звучало в СМИ и фейсбуке мнение украинцев по поводу сепаратизма.
Почему мы должны кормить это отребье в тюрьме , содержать его на свои налоги?
Ненавидишь страну Украину, лишать прав гражданина Украины, после выхода из тюрьмы за антигосударственную деятельность -вид на жительство, без права голосовать на выборах.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Одесской области задержан за антиукраинскую агитацию в соцсетях, - СБУ
 
 
 
 
 
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