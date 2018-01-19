 Житель Одесской области задержан за антиукраинскую агитацию в соцсетях, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленник пропагандировал на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях призывы к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также популяризировал террористические организации ОРДЛО.
Во время обыска по месту жительства прапагандиста оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерное оборудование с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления.
Почему мы должны кормить это отребье в тюрьме , содержать его на свои налоги?
Ненавидишь страну Украину, лишать прав гражданина Украины, после выхода из тюрьмы за антигосударственную деятельность -вид на жительство, без права голосовать на выборах.