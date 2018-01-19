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Все про:СБУ (12059) государственная измена (184)

 В розыске за госизмену 63 человека, - СБУ

Органы безопасности в 2017 году расследовали 149 уголовных дел, открытых по факту государственной измены.

За совершение государственной измены, предусмотренной ст. 111 Уголовного кодекса Украины, по состоянию на 31 декабря минувшего года в розыске находятся 63 человека, передает Цензор.НЕТ. Об этом 112.ua сообщили в Службе безопасности Украины в ответ на информационный запрос.

По информации спецслужбы, органы безопасности в 2017 году расследовали 149 уголовных производств, открытых по статье о госизмене.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в минувшем году в украинские суды было направлено 22 уголовных дела по указанной статье. За 2017 год в Едином госреестре досудебных расследований было зарегистрировано 97 уголовных производств по ст. 111 Уголовного кодекса.

Также напомним, что одним из подозреваемых в государственной измене в Украине является бывший президент Виктор Янукович, дело которого с 2017 года рассматривает Оболонский районный суд Киева. Сам Янукович своей вины не признает, при этом судебные заседания не посещает из-за того, что скрывается на территории России.

Источник: https://censor.net.ua/n3045438
 
 
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Перед этим два года ждали результаты экспертизы??? В результате массовой госизмены,за неё никто не посажен.Лапшица на уши от генерального генералисимуса и картавой гвардии высокопоставленных чиновников.
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Что из искать- то? Мы их по телевизору в Раде каждый день видим.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ розыске за госизмену 63 человека, - СБУ
 
 
 
 
 
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