 В розыске за госизмену 63 человека, - СБУ

За совершение государственной измены, предусмотренной ст. 111 Уголовного кодекса Украины, по состоянию на 31 декабря минувшего года в розыске находятся 63 человека, передает Цензор.НЕТ. Об этом 112.ua сообщили в Службе безопасности Украины в ответ на информационный запрос.

По информации спецслужбы, органы безопасности в 2017 году расследовали 149 уголовных производств, открытых по статье о госизмене.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в минувшем году в украинские суды было направлено 22 уголовных дела по указанной статье. За 2017 год в Едином госреестре досудебных расследований было зарегистрировано 97 уголовных производств по ст. 111 Уголовного кодекса.

Также напомним, что одним из подозреваемых в государственной измене в Украине является бывший президент Виктор Янукович, дело которого с 2017 года рассматривает Оболонский районный суд Киева. Сам Янукович своей вины не признает, при этом судебные заседания не посещает из-за того, что скрывается на территории России.