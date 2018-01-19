 МинВОТ и Минсоцполитики разработали 2 проекта постановления о помощи освобожденным пленникам, - Тука

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Он отметил, что МинВОТ и Министерство социальной политики разработали 2 проекта постановления о помощи освобожденным пленникам. Отмечается, что Минсоцполитики предлагает выплатить им одноразовую помощь в размере 100 тыс. гривен, а МинВОТ предлагает организовать длительный комплекс мер по трудоустройству, медицинской и психологической реабилитации бывших пленных.
Тука добавил, что оба проекта находятся на согласовании с другими министерствами.
"Я бы не хотел сейчас раскрывать детали еще не согласованного документа", - подчеркнул Тука.
В то же время, руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая заявила, что все освобожденные из плена боевиков ОРДЛО уже сейчас могут обращаться в органы социальной защиты для получении материальной помощи.
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
Раджу до уваги :
https://www.youtube.com/watch?v=jibax_vMf58&app=desktop