 В результате перестрелки в центре Одессы погиб человек, - СМИ

Обэтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую Службу Информации.
В полиции подтвердили факт перестрелки, однако подробностей не сообщили. Инцидент произошел по адресу Новосельского, 48. На улицу из дворов вышли несколько вооруженных людей и открыли огонь. Один мужчина получил ранение.
На место прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. По сообщениям очевидцев, нападавшие скрылись во дворах. На эту улицу выдвинулся спецназ.
Есть информация, что двое участников перестрелки тяжело ранены. По сообщению очевидцев, в перестрелке участвовали полицейские.
ОБНОВЛЕНО В 16:08. Соседи рассказали, что убитого мужчину звали Валентином. «Он лет пять прятался, потому почему-то сорвался», - говорят они.
ОБНОВЛЕНО В 16:12. Судя по видео Юрия Праздникова, мужчина ранил из пистолета прохожего (по другим данным, полицейского), подбежал к нему и выстрелил еще раз. Потом вернулся к входу во двор, начал открывать калитку. В этот момент его застрелили полицейские.