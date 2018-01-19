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Все про:Одесса (4733) смерть (4559) стрельба (2168)

 В результате перестрелки в центре Одессы погиб человек, - СМИ

На улице Новосельского произошла перестрелка. Есть погибший.

Обэтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую Службу Информации.

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В полиции подтвердили факт перестрелки, однако подробностей не сообщили. Инцидент произошел по адресу Новосельского, 48. На улицу из дворов вышли несколько вооруженных людей и открыли огонь. Один мужчина получил ранение.

На место прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. По сообщениям очевидцев, нападавшие скрылись во дворах. На эту улицу выдвинулся спецназ.

Есть информация, что двое участников перестрелки тяжело ранены. По сообщению очевидцев, в перестрелке участвовали полицейские.

Источник: https://censor.net.ua/n3045433
 
 
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интересно это вата голову подняла или националисты чем то недовольны? а может все прозаичнее - бандитские разборки? раньше в преступном мире говорили, - Ростов папа, Одесса мама.
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Очевидцы рассказали «Думской», что погиб 60-летний житель дома №48. «У него давно уже снесло крышу, он выскочил с пистолетом и начал стрелять», - говорит сосед. Правда, полиция держит у стены и обыскивает еще нескольких человек, поэтому, что происходит, пока непонятно.
ОБНОВЛЕНО В 16:08. Соседи рассказали, что убитого мужчину звали Валентином. «Он лет пять прятался, потому почему-то сорвался», - говорят они.
ОБНОВЛЕНО В 16:12. Судя по видео Юрия Праздникова, мужчина ранил из пистолета прохожего (по другим данным, полицейского), подбежал к нему и выстрелил еще раз. Потом вернулся к входу во двор, начал открывать калитку. В этот момент его застрелили полицейские.
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Одесса борется за звание криминальной столицы Украины... и имеет все шансы на победу! С таким- то мэром!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате перестрелки в центре Одессы погиб человек, - СМИ
 
 
 
 
 
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