 В результате перестрелки в центре Одессы погиб человек, - СМИ

Обэтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую Службу Информации.

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В полиции подтвердили факт перестрелки, однако подробностей не сообщили. Инцидент произошел по адресу Новосельского, 48. На улицу из дворов вышли несколько вооруженных людей и открыли огонь. Один мужчина получил ранение.

На место прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. По сообщениям очевидцев, нападавшие скрылись во дворах. На эту улицу выдвинулся спецназ.

Есть информация, что двое участников перестрелки тяжело ранены. По сообщению очевидцев, в перестрелке участвовали полицейские.