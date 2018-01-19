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Все про:связь (222) Донбасс (15236) Vodafone (6)

 Связь Vodafone в ОРЛО восстановлена, в ОРДО отсутствует по неизвестным причинам, - пресс-служба оператора

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" восстановила связь на неподконтрольной территории Луганска и области.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба оператора.

Смотрите также: Местные операторы в ОРДЛО предлагают звонки на украинские номера. Задорого, - Казанский. ФОТО

"Ремонтные работы по восстановлению связи на востоке Украины завершены. В Луганской области услуги связи предоставляются в полном объеме. В Донецкой области сеть не работает по неизвестным для нас причинам. Есть вероятность того, что оборудование выведено из строя или отсутствует электропитание", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей перестала работать мобильная сеть Vodafone.

Источник: https://censor.net.ua/n3045427
 
 
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Ура! ОРДЛОФОН заработал! Теперь лугандончики смокут визжать про хунту по своих ордлофончиках Связь Vodafone в ОРЛО восстановлена, в ОРДО отсутствует по неизвестным причинам, - пресс-служба оператора - Цензор.НЕТ 9309
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ну хоть в этой статье официальные названия оккупированныйх районов используют "ордло", а то ведь во многих СМИ преспокойно терминологию боевиков используют
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это единственное, шо стоит давать иудам, кто то будет уши греть
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Подтверждаю. Связи нет. По скайпу общался не с одним дончанином.
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инет то у них есть, это не так плохо.
Феникс поди ?
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Да,все покупают феникс. Подобная фигня была в Славянске. Тогда ахмет весь Славянск на свой лайф подсадил.
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вот в орло плотву выгнали-и связь восстановлена.а в вилпабаджордо все чикаются Связь Vodafone в ОРЛО восстановлена, в ОРДО отсутствует по неизвестным причинам, - пресс-служба оператора - Цензор.НЕТ 4014
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Это перемога! Теперь нужно думать, как им всем доставить пенсии, продукты, лекарства, сигареты, водку))
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В Донецкой области сеть не работает по неизвестным для нас причинам

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это происки коварных существ с параллельной реальности!
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Ето еще одна перемога. Восстановление связи боевикам ето смысл жизни каждого украинца.
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Ремонтные работы по восстановлению связи на востоке Украины завершены, но связь не работает Связь Vodafone в ОРЛО восстановлена, в ОРДО отсутствует по неизвестным причинам, - пресс-служба оператора - Цензор.НЕТ 1945
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Чому , в Україні , й досі діють кацапські мобільні оператори ? Связь Vodafone в ОРЛО восстановлена, в ОРДО отсутствует по неизвестным причинам, - пресс-служба оператора - Цензор.НЕТ 3897
Чим Водафон (він же UMC ? він же МТС ..) кращий за ОК і ВК ?
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це окреме запитання ... зараз про Водафон (і Київстар..) - це ж кацапські мобільні оператори - чому ж їх не забороняють ?
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Потому что нет альтернативы. И потому что это международный бизнес.
А еще потому, что даже самые упоротые "патриоты" не готовы жить в холоде, голоде и без связи.
Смотри также "поставки каменного угля в Украину", "откуда на самом деле берётся словацкий газ", "объёмы внешней торговли между Украиной и Россией 2017".
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Водафон Украина принадлежит почти полностью россиянам, Киевстар принадлежит почти или полностью россиянам, Лайфсел пренадлежит турецкому Туркселу, который пренадлежит россиянам. У нас нету украинского GSM оператора. Чем предлагаешь пользоваться?
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>> Донецкой области сеть не работает по неизвестным для нас причинам.<<
"ВАМ" навряд чи пощастить дізнатися про те хто, коли і яким способом зупинив трафік на ордло. А способів тут - тисячі.
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ЭТА Пабьеда! И запишите ещё к одной рехформе!
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Даунбас еще никто не ставил на колени, короче хунта дай ПОЖРАТЬ.
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"Хунта" платёхками киевлян обеспечивает контракты команды Маугли ШАХТЁР, которая явно ненавидит Украину , как и их хозяин, партнёр Офшорного, ахметка....сцуко даунецкое....Это же надо так придумать схему чтою над ДИНАМО КИЕВ и его многолетними болельщиками издеваться тарифами для Дарио СРНЫ!!!!!!!!!!?????????????
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Ну, так-то мобильная связь работает по предоплате. Это если вдруг забыл.
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МТС(масковская телефоная сеть) спряталась под маркой Vodafon.Ей это поможет?
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не это другая сеть, иначе бы Феникс не говорил, что использует передатчики МТС.
Мобильные ТелеСистемы
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феникс уже покупают предприятия для своих сотрудников. ясно теперь почему там есть, а здесь нет.
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Промисловий Портал‏ @ua_industrial20 ч.20 часов назад

Громадяни яких країн проходитимуть біометричний контроль при перетині кордону України Читати: https://goo.gl/2bPG7f

Зв'язок Vodafone в ОРЛО відновлений, в ОРДО відсутній з невідомих причин, - прес-служба оператора - Цензор.НЕТ 7229
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В ОРЛО связь появилась, мне пару часов назад с Краснодона писали об этом
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСвязь Vodafone в ОРЛО восстановлена, в ОРДО отсутствует по неизвестным причинам, - пресс-служба оператора
 
 
 
 
 
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