 Связь Vodafone в ОРЛО восстановлена, в ОРДО отсутствует по неизвестным причинам, - пресс-служба оператора

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба оператора.

Смотрите также: Местные операторы в ОРДЛО предлагают звонки на украинские номера. Задорого, - Казанский. ФОТО

"Ремонтные работы по восстановлению связи на востоке Украины завершены. В Луганской области услуги связи предоставляются в полном объеме. В Донецкой области сеть не работает по неизвестным для нас причинам. Есть вероятность того, что оборудование выведено из строя или отсутствует электропитание", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей перестала работать мобильная сеть Vodafone.