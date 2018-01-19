 Связь Vodafone в ОРЛО восстановлена, в ОРДО отсутствует по неизвестным причинам, - пресс-служба оператора

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба оператора.
"Ремонтные работы по восстановлению связи на востоке Украины завершены. В Луганской области услуги связи предоставляются в полном объеме. В Донецкой области сеть не работает по неизвестным для нас причинам. Есть вероятность того, что оборудование выведено из строя или отсутствует электропитание", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей перестала работать мобильная сеть Vodafone.
Очєшуєть, мля!!!
Феникс поди ?
вилпабаджордо все чикаются
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это происки коварных существ с параллельной реальности!
Чим Водафон (він же UMC ? він же МТС ..) кращий за ОК і ВК ?
А еще потому, что даже самые упоротые "патриоты" не готовы жить в холоде, голоде и без связи.
Смотри также "поставки каменного угля в Украину", "откуда на самом деле берётся словацкий газ", "объёмы внешней торговли между Украиной и Россией 2017".
"ВАМ" навряд чи пощастить дізнатися про те хто, коли і яким способом зупинив трафік на ордло. А способів тут - тисячі.
Мобильные ТелеСистемы
Громадяни яких країн проходитимуть біометричний контроль при перетині кордону України Читати: https://goo.gl/2bPG7f