 Одесская ОГА просит правительство о дополнительной помощи в преодолении последствий непогоды

Одесская область просит правительство предоставить дополнительные аварийные бригады из других регионов для скорейшего восстановления электроснабжения, передает Цензор.НЕТ. С соответствующей просьбой к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьеру Владимиру Кистиону обратился председатель облгосадминистрации Максим Степанов.

"Еще много объектов остаются без света. Здесь десятки поваленных опор. Чтобы преодолеть последствия непогоды, необходимы люди и дополнительные бригады", – заявляет Степанов.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 19 января без электроснабжения в Одесской области оставались более 500 населенных пунктов. Среди них города Измаил и Арциз.

Снегопад со шквальным ветром оставил город Арциз без света, туда были доставлены дизель-генераторы для социальных объектов. На данный момент работники ОАО "Одессаоблэнерго" уже возобновили централизованное электроснабжение центральной районной больницы Арциза.