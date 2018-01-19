 Украина готовится к аресту имущества "Газпрома" за границей, - замминистра юстиции Шкляр

Об этом Українським Новинам сказал заместитель министра юстиции по исполнительной службе Сергей Шкляр, передает Цензор.НЕТ.
"На следующий месяц запланирован тендер по закупке услуг заграничных советников, которые этим будут заниматься, и тогда уже мы будем пытаться найти, арестовать и реализовать активы "Газпрома" за границей и вернуть деньги в госбюджет", - сообщил он.
Шкляр отметил, что работа по поиску активов российской компании в Украине завершена, и новых активов, которые можно взыскать в госбюджет, не найдено.
Напомним, Антимонопольный комитет (АМКУ) поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с компании "Газпром" (Россия) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.
Кроме того, АМКУ предполагает, что "Газпрому" принадлежит другое движимое или недвижимое имущество на территории Украины. Комитет просит наложить арест на имущество и средства "Газпрома" и запретить их отчуждение.
или ты стесняешься своей кацапской тряпки?
Вузы закрыли, потому, что надо экономить чтобы побольше купит оружия и добить РФ и освободить порабощенные народы. А эпидемия кори пошла с немытой России, надо чаще мыться там в России.
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на какую сумму ?
кстати каким образом они за рубежом будут конфисковывать, на основании украинского суда.
тут надо в европейский суд сначала подать, иначе кто будет руководстводствоватся юриздикцией чужого суда на своей территории.
Щось мені підказує. що з нашим АМКУ. радіти завчасно. хоча б по нулям вийти.