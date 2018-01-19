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 Политика Украины
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Все про:Газпром (2648) Шкляр (70) арест имущества (157)

 Украина готовится к аресту имущества "Газпрома" за границей, - замминистра юстиции Шкляр

Министерство юстиции намерено в феврале закупить услуги юридических советников по поиску и аресту заграничных активов компании "Газпром" (Россия).

Об этом Українським Новинам сказал заместитель министра юстиции по исполнительной службе Сергей Шкляр, передает Цензор.НЕТ.

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"На следующий месяц запланирован тендер по закупке услуг заграничных советников, которые этим будут заниматься, и тогда уже мы будем пытаться найти, арестовать и реализовать активы "Газпрома" за границей и вернуть деньги в госбюджет", - сообщил он.

Шкляр отметил, что работа по поиску активов российской компании в Украине завершена, и новых активов, которые можно взыскать в госбюджет, не найдено.

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Напомним, Антимонопольный комитет (АМКУ) поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с компании "Газпром" (Россия) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

Кроме того, АМКУ предполагает, что "Газпрому" принадлежит другое движимое или недвижимое имущество на территории Украины. Комитет просит наложить арест на имущество и средства "Газпрома" и запретить их отчуждение.

Источник: https://censor.net.ua/n3045423
 
 
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ну что, кацапы, допрыгались... Украина готовится к аресту имущества "Газпрома" за границей, - замминистра юстиции Шкляр - Цензор.НЕТ 2024 теперь вы нам будете газ 23 года забесплатно поставлять... Украина готовится к аресту имущества "Газпрома" за границей, - замминистра юстиции Шкляр - Цензор.НЕТ 6438 ну и из недвижимости кое-что отдадите...а вот не надо было вести бизнес тоталитарными методами
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Ты больше гомно кацап тв смотри,там еще не то покажут.У вас от кори в день дохнет больше ,чем в Украине за 5 лет умирает больных!
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кацапье не прячься под фашистским флагом- а как же диды ваивале?
или ты стесняешься своей кацапской тряпки?
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За окном видно. Это у вас вся правда на тв, а не за окном.
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Взрывом ватного пукана обрадован. Украина готовится к аресту имущества "Газпрома" за границей, - замминистра юстиции Шкляр - Цензор.НЕТ 903
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Украинцы пережили советсую власть, голодомор, воны развязанные Россией, репрессии и уже привыкли без российского газа и не вымерзли.
Вузы закрыли, потому, что надо экономить чтобы побольше купит оружия и добить РФ и освободить порабощенные народы. А эпидемия кори пошла с немытой России, надо чаще мыться там в России.
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закрой хавальник, ольгинское животное, твое место на па-раше!!!! иди на ...уй тебе тут не рады !!!!
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Ой пля, штепу посадить не могут, а на грязьпром наехать решили. 😀😀😀
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Ну кто такой Газпром? А Шпета - полезный Дону Шоко человек - она обеспечит голосование в своем городе. ну а потом и посадить можно
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Так газпром это то, что агент лолита обещал не трогать. Понимать нужно
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Идет война гибридная, священная война
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внезапно оказалось что развязавший гибридную войну может сам гибридно отхватить люлей
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Шкляр отметил, что работа по поиску активов российской компании в Украине завершена

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на какую сумму ?
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"...активов, которые можно взыскать в госбюджет, не найдено"-раз уж в Украине ничего не нашли, то что решили найти за рубежом, если там всё на подставные компании?
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блин я уж подумал раззорили Газпром, а тут 0.
кстати каким образом они за рубежом будут конфисковывать, на основании украинского суда.

тут надо в европейский суд сначала подать, иначе кто будет руководстводствоватся юриздикцией чужого суда на своей территории.
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Для начала надо было поинтересоваться у фирмы "НОГА". Она тоже пыталась арестовать что нибудь российское.
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Смешно просто, арестуют они, для этого нужно еще как минимум выиграть в суде той страны где находятся активы.
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Выиграть то может и выиграют, но англосаксы первыми все раздерибанят, нам крошки останутся.
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Вот это прокацапский Порошенко кацапам помогает. Вот это да...
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Каждый день активы Газпрома по нашим трубам идут в Европу, когда арестуете?
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Никогда, ещё и газ будут покупать, хотя если Газпром должен то должны требовать в счёт долга.
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Антимонопольный комитет (АМКУ) поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с компании "Газпром" (Россия) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

Щось мені підказує. що з нашим АМКУ. радіти завчасно. хоча б по нулям вийти.
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, за границей , , я так понимаю , следует начать с оккупации небоскреба , офиса газпрома , где то в дебрях масквы ,,, , ,, а москву , , тоже можно национализировать , , пополнить баблом украинскую казну-бюджет ,,, , и питер с кубанью , , , сибирь -- то китайнаша / рашанаша ,,,
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Вместо активов Газпрома, можно национализоровать вообще все российское, что на территрии Украины (всякие банки, вклады, недвижимость, заводы и т.д.)
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Ага жди, думаешь в рашке мало активов у наших олигархов.
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а на межбанке об этом знают? смотрю на рост евро и впечатление, что кто-то врет.
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Шкляр откровенно выставляет Украину на посмешище
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Дешевле арестовать собственность гнид из Оппоблока, они четко стоят на финансировании из России
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Але, лолитоподданые, тут пэрэмога намечается, а вы не поете оды пэте, непорядок😀😀😀
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готовится к аресту имущества "Газпрома" за границей, - замминистра юстиции Шкляр
 
 
 
 
 
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