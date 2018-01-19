 ОБСЕ фиксирует на Донбассе обострение конфликта

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом на брифинге в Украинском кризисном медиацентре заявил первый заместитель главы СММ в Украине Александр Хуг.

По словам Хуга, за последнюю неделю в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) режим прекращения огня был нарушен 6,5 тыс. раз.

"Мы зафиксировали более 6,5 тыс. нарушений режима прекращения огня. Это более чем на 70% по сравнению с предыдущим отчетным периодом", - заявил он.

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Кроме того, наблюдатели насчитали 370 случаев использования запрещенных видов оружия в период с 8 по 14 января, тогда как в первую неделю месяца их было всего шесть.

"Цифры не могут передать все то, что там происходит. Сколько бы случаев нарушения тишины мы не фиксировали, конфликт не утихает... Насилие стало частью жизни людей, которые там проживают", - добавил он.

Как ранее сообщалось, в пресс-центре штаба АТО заявили о двух обстрелах со стороны боевиков за прошедшие сутки. Никто из украинских военнослужащих не пострадал.