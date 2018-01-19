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 Закон по Донбассу не противоречит Конституции и международному праву, - экс-судья МУС Василенко

Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не идеальный, но не противоречит Конституции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Одобренный закон с точки зрения юридической техники и классических правовых доктрин не идеальный, но он не противоречит Конституции Украины, не противоречит нормам международного права в т.ч. и гуманитарного", - сказал судья Международного уголовного трибунала (2001-2005), посол Владимир Василенко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По мнению дипломата, также закон уточнил и конкретизировал главные элементы правовой позиции Украины в вопросе отпора вооруженной агрессии России и преодоления последствий этой агрессии.

В частности, отмечает В.Василенко, Украина на законодательном уровне закрепила формулировку относительно наличия агрессии России в Украине, а также незаконное присутствие вооруженных военных формирований и регулярных российских войск на территории Украинского государства.

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"Я бы сказал, что этот закон имеет историческое значение, поскольку он является конструктивной попыткой создать правовую основу для защиты наших национальных интересов в условиях российской агрессии", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла решение по законопроекту о деоккупации Донбасса.

За проголосовали 280 депутатов. Голосование по фракциям: БПП - 123, "НФ" - 76, внефракционные - 16, Самопомич - 22, "Відрродження" - 1, Радикальная партия - 17, Батькивщина - 15, "Воля народа" - 10. 

Против - 33 голоса, все - от "Оппоблока".

Источник: https://censor.net.ua/n3045417
 
 
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Это должна знать вся страна! Отныне в Украине появился официальный узурпатор власти - Сыроид
http://ua24ua.net/eto_dolgna_znat_vsya_strana_otnine_v_ukraine_poyavilsya_ofitsialniy_uzurpator_vlasti_siroid/
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[Закон о реинтеграции Донбасса усилит власть Порошенко, что противоречит Конституции Украины - Deutsche Welle]: Посмотри! http://ua24ua.net/zakon_o_reintegratsii_donbassa_usilit_vlast_poroshenko_chto_protivorechit_konstitutsii_ukraini_deutsche_welle/
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А дохлый закон о т.н. дружбе Украины с РФ тоже ничему не противоречит? Особенно - святой памяти наших тысяч (!!!) воинов-патриотов, которые полегли на передовой Донбасса.
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, , та да , с пустого в порожнее , , теперь неделю , все хто не успел , из известных политиков-чиновников , будут высказываться об реинтеграции , ,
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2 недели минимум жопоблок вроде пока заблокировал
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Ага. Извините нас,кацапы,что так долго принимали.
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закон , где черным по белому указано , , россия -- агрессор . !!!
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А ты раньше этого не знал? Тебе дубу закон нужен!
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Регионалы хотят отменить этот закон, это вообще противоречит здравому смыслу, что бы враги Украины сидели в ВР и могли что то отменять.
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Скоріш регіонали стурбовані узурпацією влади.Така собі образа,бо той же Янукович такого не досягнув.
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Вот такие у нас продажные судьи. Лолита Молдавская понавставляла туда хотелок, которые нарушают Конституцию. Например, что она может объявлять военное положение без согласия ВР.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон по Донбассу не противоречит Конституции и международному праву, - экс-судья МУС Василенко
 
 
 
 
 
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