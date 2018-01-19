 Закон по Донбассу не противоречит Конституции и международному праву, - экс-судья МУС Василенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Одобренный закон с точки зрения юридической техники и классических правовых доктрин не идеальный, но он не противоречит Конституции Украины, не противоречит нормам международного права в т.ч. и гуманитарного", - сказал судья Международного уголовного трибунала (2001-2005), посол Владимир Василенко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По мнению дипломата, также закон уточнил и конкретизировал главные элементы правовой позиции Украины в вопросе отпора вооруженной агрессии России и преодоления последствий этой агрессии.

В частности, отмечает В.Василенко, Украина на законодательном уровне закрепила формулировку относительно наличия агрессии России в Украине, а также незаконное присутствие вооруженных военных формирований и регулярных российских войск на территории Украинского государства.

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"Я бы сказал, что этот закон имеет историческое значение, поскольку он является конструктивной попыткой создать правовую основу для защиты наших национальных интересов в условиях российской агрессии", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла решение по законопроекту о деоккупации Донбасса.

За проголосовали 280 депутатов. Голосование по фракциям: БПП - 123, "НФ" - 76, внефракционные - 16, Самопомич - 22, "Відрродження" - 1, Радикальная партия - 17, Батькивщина - 15, "Воля народа" - 10.

Против - 33 голоса, все - от "Оппоблока".