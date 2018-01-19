 Корь в Киеве: количество больных увеличилось до 109

В столице Украины по состоянию на 19 января зарегистрировано 109 больных корью, из них 81 ребенок. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевского городской госадминистрации (КГГА) Валентина Гинзбург, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На утро 19 января в Киеве зарегистрировано 109 случаев заболевания корью, в том числе 81 случай среди детей до 17 лет", - отметила Гинзбург.

Ранее врио министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в Украине с начала 2018 года корью заболели 1 тыс. 285 взрослых и детей. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Одесской и Киевской областях. Также сообщалось, что с начала года в Украине от кори умерли 8 человек.

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