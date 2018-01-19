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 Киевские новости, Здоровье
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 Корь в Киеве: количество больных увеличилось до 109

81 случай заболевания зафиксирован у детей до 17 лет.

В столице Украины по состоянию на 19 января зарегистрировано 109 больных корью, из них 81 ребенок. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевского городской госадминистрации (КГГА) Валентина Гинзбург, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На утро 19 января в Киеве зарегистрировано 109 случаев заболевания корью, в том числе 81 случай среди детей до 17 лет", - отметила Гинзбург. 

Ранее врио министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в Украине с начала 2018 года корью заболели 1 тыс. 285 взрослых и детей. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Одесской и Киевской областях. Также сообщалось, что с начала года в Украине от кори умерли 8 человек.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Минздрав рекомендует гражданам Украины вакцинироваться от дифтерии

Источник: https://censor.net.ua/n3045416
 
 
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Вопрос: каким образом производитель вакцин гарантирует, что в случае вакцинации болезнь будет перенесена "легко" - в инструкции к вакцинам такого понятия нет, и что это означает - тоже непонятно.
Производитель несет ответственность только за ту информацию, которая представлена в инструкции.
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Кроме того, кто объяснит почему для вакцин не является обязательным проведение фармакокинетических исследований (как для любого медицинского препарата) несмотря на то, что вакцины применяются массово и практически с первых дней жизни.
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Согласно законам Украины лицо имеет право знать возможные последствия применения для здоровья того или иного медицинского препарата или манипуляции. Если для вакцин проведение фармакокинетических исследований не является обязательным условием - на основании чего работники медицинской сферы гарантируют безопасность применения вакцин?
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На основании инструкций и учебников общего характера. В этом вся "прелесть" таких компаний.
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"Фармакокинетика содействует решению проблемы эффективности и безопасности фармакотерапии путём исследования зависимости терапевтического, токсического и побочных эффектов лекарственных средств от их концентраций в месте действия или в анализируемой биологической среде (чаще всего в крови) и расчёту оптимальных режимов введения препаратов для создания и поддержания оптимальных концентраций лекарственных веществ."
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"Фармакокінетика
Оцінка фармакокінетичних властивостей не є обов'язковим для вакцин." - из инструкции к вакцине.
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То есть фармакодинамику производители вакцин проводят - они определяют какой результат применения вакцины - уровень антител образовался в результате вакцинирования, но при этом какое влияние оказала вакцина в целом на организм - такое исследование на вполне законных основаниях не проводится или результаты не оглашаются.
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Та заспокойся ти вже. Тобі будь-які щеплені і будь-які ліки протипоказані.
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Так задрали этой корью, панику раздули на ровном месте.
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Кору не існує, друже. То все видумки фармацевтичних компаній, як і СНІД. Лише молитви і бабки-шептухи можуть вилікувати істинно віруючого!
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Да не вопрос, в таком антисанитарном государстве прививки надо делать.
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Маленькі дитячі труни дуже швидко лікують від антищепленевої істерії і вертають до реальності.
Але дещо запізно.
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Вакцина только от кори или и от дифтерии,ну как была прививка ? Или от дифтерии другая вакцина ?
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И.о.министра Супрун больным киевлянам: "Всех вылечим, всех поставим на ноги, все будете ходить, но под себя".
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКорь в Киеве: количество больных увеличилось до 109
 
 
 
 
 
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