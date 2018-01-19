 В РФ возмущены принятием закона о деоккупации Донбасса. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое возмущение выразили председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко и представитель РФ в Минске Борис Грызлов.

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