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 Курьезы, Общество
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Все про:Ляшко (1367) парламент (753)

 "Сзади, сзади! Валера, ты же не сзади!", - Ляшко во время фотографирования депутатов в сессионном зале. ВИДЕО

Лидер парламентских "радикалов" Олег Ляшко насмешил своих коллег во время фотографирования после закрытия сессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, депутаты выстроились для совместного фото, а потом громко рассмеялись.

"Сзади, сзади! Валера, ты же не сзади!", - вероятнее всего, смех вызвали именно эти указания Ляшко во время подготовки к съемке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045410
 
 
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А как мягко стелил...Какие надежды подавал ! ))) Но как только сказал,что Запад и Америка не нужны,то все стало ясно ))
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Для заднеприводного нету слова вперёд.Он понимает только сзади сзади и ещё раз сзади.
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Развлекаются, гниды! А чего им еще делать - на заседания они ходят лишь изредка, в пятницу так вообще зал пустой. Пришли в Раду чтобы решать свои вопросы и набивать свои бездонные карманы. Упыри.
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голубячья новость... "Сзади, сзади! Валера, ты же не сзади!", - Ляшко во время фотографирования депутатов в сессионном зале - Цензор.НЕТ 4571

от же скотиняки тиі депутанці...
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Так, что трудяги теперь на каникулы?
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Для Ляшка ті, хто не ззаду - "пратівниє агенти кремля".
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Страна великих людей, с такой древней историей, сложной выживания, подъёмы, падения, расцвет и разграбление...... И вот наконец то "ЦВЕТ" нации, образ великого на Ч,он думает что Черчиль...А ОНО Чиа Хуа, предводжитель шайки Бобиков!
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народу количество выходных урезали, а себе каникулы - нет
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Вчера нашёл у одного уважаемого чпловека

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от прям в центр этой кучки да как въ@бать бы....
а потом выбрать новых.
но остатки старых не отмывать. как назидание.
суки блять бестыжие. упыри.
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на фото их человек 50 (на вскидку)
а остальные трудяги (400) уже... уработались...
хороший какой график работы... высокооплачиваемой... со свободным посещением...

*
Извините, что к вам я днем...
Назначьте меня в депутаты.
Я хочу заниматься фигней,
Сам себе повышая зарплату.
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Отжэж веселуха у дюпутатов.... любо дорого посмотреть.....
https://www.youtube.com/watch?v=qR9MJYRla_Q
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Бойко хоть и гуно, но здесь я приветствую . (В первом раунде перевес очевиден).
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Весь этот цирк и забавные шутки, юмор, веселье происходит в стране которой практически не существует... Она порвана, разворована, изнасилована, раздерибанена, обнищена... А у депутатов прекрасное настроение, шутки прибаутки, пятница, бизнес, офшоры, миллионы, курорты, дорогие машины, дорогие дома... И это все бл@дство происходит в воюющей стране, где каждый день гибнут украинцы... Кто нибудь объяснит мне, что происходит, и когда это закончится?...
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Валера знает как надо. Главное чтобы коровы не пострадали.
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Дела Шляшка резко пошли вгору после дружбы с Пецей
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С погибшим в зоне АТО воином ДУК Андреем Витвицким простились в Ивано-Франковске. ФОТОрепортажБоец "Правого сектора" Гаха умер в зоне АТО. ФОТО

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У Косюка яиц больше и то не накпрашивается "Ззаду, ззаду! Валеро, ти ж не ззаду!", - Ляшко під час фотографування депутатів у сесійній залі - Цензор.НЕТ 1799
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Первый день работы парламента после отпуска: в зале присутствует треть депутатов.Зарегистрировано намного больше.В среду прибавилось несколько десятков.В четверг приняли закон о деоккупации.В пятницу - день у них короткий.Зал почти пустой.Следующая парламентская неделя через две недели.Эти две недели практически тот-же отпуск,а зарплата - дай дорогу!Вот так у нас "работают" слуги народа. "Ззаду, ззаду! Валеро, ти ж не ззаду!", - Ляшко під час фотографування депутатів у сесійній залі - Цензор.НЕТ 1560
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Ты завтра пойдешь на работу в парламент?? Спрашивает депутата другого депутата.Нет! Я туда хожу в день зарплаты и тогда,когда нужно проголосовать за откат.
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Заднеприводной Ляшко предпочитает сзади.
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Цензор.НЕТНовостиКурьезы"Сзади, сзади! Валера, ты же не сзади!", - Ляшко во время фотографирования депутатов в сессионном зале. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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