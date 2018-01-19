 "Сзади, сзади! Валера, ты же не сзади!", - Ляшко во время фотографирования депутатов в сессионном зале. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, депутаты выстроились для совместного фото, а потом громко рассмеялись.
"Сзади, сзади! Валера, ты же не сзади!", - вероятнее всего, смех вызвали именно эти указания Ляшко во время подготовки к съемке.
...
Как сообщает Цензор.НЕТ, депутаты выстроились для совместного фото, а потом громко рассмеялись.
"Сзади, сзади! Валера, ты же не сзади!", - вероятнее всего, смех вызвали именно эти указания Ляшко во время подготовки к съемке.
от же скотиняки тиі депутанці...
а потом выбрать новых.
но остатки старых не отмывать. как назидание.
суки блять бестыжие. упыри.
а остальные трудяги (400) уже... уработались...
хороший какой график работы... высокооплачиваемой... со свободным посещением...
*
Извините, что к вам я днем...
Назначьте меня в депутаты.
Я хочу заниматься фигней,
Сам себе повышая зарплату.
https://www.youtube.com/watch?v=qR9MJYRla_Q
твари и враги
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