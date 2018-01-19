 "Сзади, сзади! Валера, ты же не сзади!", - Ляшко во время фотографирования депутатов в сессионном зале. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, депутаты выстроились для совместного фото, а потом громко рассмеялись.

"Сзади, сзади! Валера, ты же не сзади!", - вероятнее всего, смех вызвали именно эти указания Ляшко во время подготовки к съемке.

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