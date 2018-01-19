 Формулировка "страна-агрессор" в отношении РФ неприемлема, а принятие Киевом закона о Донбассе отдаляет нас от искомой цели, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом журналистам в пятницу сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Россия категорически не согласна с этой формулировкой (страна-агрессор). Мы считаем использование такой формулировки в принятом законе отступлением от документа (минского соглашения), под которым стоит подпись президента Порошенко. Мы сожалеем в этой связи", - сказал он.
Он подчеркнул, что Россия "будет сохранять свою приверженность букве и духу минских договоренностей вместе с другими странами-гарантами - Францией и Германией; мы по-прежнему выступаем за имплементацию минских договоренностей для достижения урегулирования этого внутриукраинского кризиса", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента, в Москве сожалеют, что "подобные шаги, как, например, принятие этого закона, лишь отдаляют нас от искомой цели".
Напоминаем, Верховная Рада Украины приняла решение по законопроекту о деоккупации Донбасса.
За проголосовали 280 депутатов. Голосование по фракциям: БПП - 123, "НФ" - 76, внефракционные - 16, Самопомич - 22, "Відрродження" - 1, Радикальная партия - 17, Батькивщина - 15, "Воля народа" - 10.
Против - 33 голоса, все - от "Оппоблока".
Ты не устал еще лолитить?
И кацапские поговорки по делу!
Надо ж так палиться, лаптеногий!
to carry chestnuts out of the fire. И кстати ..Это не освобождает тебя от убогости мышления )))
«Моль» в Борисполе, или как Путин Марчуку объяснительную писал
даже другана ангерта сдал
Озабоченные, короче.
Вам не стыдно за этого полудурка - димку Навку?
Ну разве может эта крИса быть говорящим ртом самого Хуйла?
Как только письков, так сразу "в нахер"
)))
Так он на промплощадках говорил монтажникам "Идите Вы на ..."
)))
Так у нас разные цели..
***
Ідіот кремлядський, там нема підпису Петра і пуТлера теж.
Правда сам закон виписаний "по дєбільному".
Пока Земля еще вертится,
пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
чего у него нет:
умному дай голову,
трусливому дай коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.
Пока Земля еще вертится -
Господи, твоя власть!-
дай рвущемуся к власти
навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние...
И не забудь про меня.
Я знаю: ты все умеешь,
я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,
как верит каждое ухо
тихим речам твоим,
как веруем и мы сами,
не ведая, что творим!
Господи мой Боже,
зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
и это ей странно самой,
пока ей еще хватает
времени и огня,
дай же ты всем понемногу...
И не забудь про меня.
Вас - да