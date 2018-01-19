 Формулировка "страна-агрессор" в отношении РФ неприемлема, а принятие Киевом закона о Донбассе отдаляет нас от искомой цели, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом журналистам в пятницу сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Россия категорически не согласна с этой формулировкой (страна-агрессор). Мы считаем использование такой формулировки в принятом законе отступлением от документа (минского соглашения), под которым стоит подпись президента Порошенко. Мы сожалеем в этой связи", - сказал он.

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Он подчеркнул, что Россия "будет сохранять свою приверженность букве и духу минских договоренностей вместе с другими странами-гарантами - Францией и Германией; мы по-прежнему выступаем за имплементацию минских договоренностей для достижения урегулирования этого внутриукраинского кризиса", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в Москве сожалеют, что "подобные шаги, как, например, принятие этого закона, лишь отдаляют нас от искомой цели".

Напоминаем, Верховная Рада Украины приняла решение по законопроекту о деоккупации Донбасса.

За проголосовали 280 депутатов. Голосование по фракциям: БПП - 123, "НФ" - 76, внефракционные - 16, Самопомич - 22, "Відрродження" - 1, Радикальная партия - 17, Батькивщина - 15, "Воля народа" - 10.

Против - 33 голоса, все - от "Оппоблока".