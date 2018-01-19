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 Формулировка "страна-агрессор" в отношении РФ неприемлема, а принятие Киевом закона о Донбассе отдаляет нас от искомой цели, - Песков

В Кремле заявили, что не согласны с новым украинским законом о Донбассе, в котором Россия названа страной-агрессором, и в целом полагают, что принятие этого закона отдаляют перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом журналистам в пятницу сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Россия категорически не согласна с этой формулировкой (страна-агрессор). Мы считаем использование такой формулировки в принятом законе отступлением от документа (минского соглашения), под которым стоит подпись президента Порошенко. Мы сожалеем в этой связи", - сказал он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя", - МИД РФ о законе о деоккупации Донбасса

Он подчеркнул, что Россия "будет сохранять свою приверженность букве и духу минских договоренностей вместе с другими странами-гарантами - Францией и Германией; мы по-прежнему выступаем за имплементацию минских договоренностей для достижения урегулирования этого внутриукраинского кризиса", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в Москве сожалеют, что "подобные шаги, как, например, принятие этого закона, лишь отдаляют нас от искомой цели".

Напоминаем, Верховная Рада Украины приняла решение по законопроекту о деоккупации Донбасса.

За проголосовали 280 депутатов. Голосование по фракциям: БПП - 123, "НФ" - 76, внефракционные - 16, Самопомич - 22, "Відрродження" - 1, Радикальная партия - 17, Батькивщина - 15, "Воля народа" - 10. 

Против - 33 голоса, все - от "Оппоблока".

Источник: https://censor.net.ua/n3045408
 
 
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воры и убийцы всегда недовольны когда их ловят и сажают)
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погоняло Туалетный Ерш слишком гордо звучит для этого кацапского глиста! Формулювання "країна-агресор" щодо РФ неприйнятне, а ухвалення Києвом закону про Донбас віддаляє нас від досягнення мети, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3734
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Краще б ти Піськов думав про піську Тетяни Навки і не гімнякав
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"...отдаляет нас от искомой цели..." - хочется верить, что навсегда!!!
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Рубить сухопутный коридор в Крым - ваша кацапская цель была и подкупить всех продажных чиновников....
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Поменяйте лолиту на другого агента )) Он ни вам ,ни нам толку не дает )
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Понимаю...Знал идиотов,кретинов..И ничего.Живут.Главное духом не падай ))
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И шо, идиоты с кретинами уже приняли тебя в свой круг, чи доси им за пивом бегаешь?
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Назвался груздем - полезай в кузов ! )))
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О!
И кацапские поговорки по делу!
Надо ж так палиться, лаптеногий!
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А если бы сказал,что таскаешь каштаны из огня,то считал бы меня англичанином ? ))) Ты реально прав в своем первом обращении ))
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На самом деле эту поговорку активно переняли англосаксы.Хотя и родом она из Франции.Есть множество примеров употребления ее американскими и английскими политиками.В первую очередь,Черчилем.Мне она известна именно в английском варианте -
to carry chestnuts out of the fire. И кстати ..Это не освобождает тебя от убогости мышления )))
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Назвался кузовом, не держи в нём дерьмо...
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він працює по методичкі х"йла, йому сказали лолітить тут, ось він і викладається поки щось нове не придумають...
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Эти информация, только в кооперативе "Озеро" и существует.
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не...в свободном доступе у пенсионеров украинской разведки Формулювання "країна-агресор" щодо РФ неприйнятна, а ухвалення Києвом закону про Донбас віддаляє нас від досягнення мети, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1025
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ну это смотря кто какие цели искомывает Формулировка "страна-агрессор" в отношении РФ неприемлема, а принятие Киевом закона о Донбассе отдаляет нас от искомой цели, - Песков - Цензор.НЕТ 5265.для рашки обосраться -это нормально.а вот если кто то пальцем показал и назвал вещи своими именами-это уже неприемлимо.клоуны мокшанские.
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Аразве Писькову не сказали что Украине глубоко нас...ть с чем несогласна мокшанская банановая живущая за счет того что нароют в земле и продадут территория болот?
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А хто такий піськів у світовому масштабі окрім як подружка х*йла в малинових штанцях? Його має хвилювати лише здоров'я його поганого патрона.
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А ......сс ...с .списочек искомых целей ..озвучьте??? ..Пжалуста!!!
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"Мы сожалеем в этой связи", - сказал Песков.
Озабоченные, короче.
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Озабоченность восходит на Западе и садится на Востоке...
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Если по пути движения/вращения Земли, то придётся обгонять Землю на дополнительной скорости...
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Как правило, запускают всегда в сторону вращения Земли. Вместо доп. топлива можно взять больше полезного груза.
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Кацапы!
Вам не стыдно за этого полудурка - димку Навку?
Ну разве может эта крИса быть говорящим ртом самого Хуйла?
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Смотри! Ему и Вуса не помеха так заливать,все одно, Шо Навку щекотать..
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Так окупанта в усьому світі називають агресором.Між іншим.Агент косата лоліта вже давно заслужила хєрой расії.ВАНА і проти безвізу(за потрібні закони не хотіла голосувати),і проти визначення "агресор рф".
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кровопролитие и оккупация в Украине ,есть цели,которые рашистские твари преследуют в Украине и которые им помагают воплощать их европейские подельники Германия.Франция Италия плюс украинские вассалы во власти торгующие интересами страны.для личного обогащения...
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Не согласны?! ну, хоть сейчас-то они застрелятся?
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Вот чем дальше вы от своих целей, тем для всего мира и для Украины особенно, только лучше.
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Песков, мы и так рады, что отдаляемся от вас, от чумного барака. А твой писк - только дополнительный приятный бонус.
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Ну что же мы все люди такие?
Как только письков, так сразу "в нахер"
)))
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Уж больно он интеллигентно выглядит, так и хочется, прошу пардону, сделать ему физическое замечание.
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У меня работал мальчик из приличной семьи.
Так он на промплощадках говорил монтажникам "Идите Вы на ..."
)))
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Понимаю их досаду, жОппоблок не в том количестве, чтобы эффективно отстаивать интересы Москвы в Верховной Раде.
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Так це не дупа палае а гвардейский вогнемет запрацював
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Та успокойся письков, агент лолита не прописал в законе, что вы агрессор, впрочем, как и обещал не вредить в 2007
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Мабуть Писькову приемлемо,щоб Украина признала Мордор третьим Римом!А болт тебе на всё рыло.Та и агрессор,це сильно громко.Так, братва чекистко криминальная с амбициями як у Рима Формулировка "страна-агрессор" в отношении РФ неприемлема, а принятие Киевом закона о Донбассе отдаляет нас от искомой цели, - Песков - Цензор.НЕТ 4679
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да какая разница?все римы развалились Формулювання "країна-агресор" щодо РФ неприйнятна, а ухвалення Києвом закону про Донбас віддаляє нас від досягнення мети, - Пєсков - Цензор.НЕТ 314.и этот претендент не исключение.главное,шоб четвертого не было
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Та вже трещит той Рим по ватным школам.Закат Мордора будет тогда,коли взойдёт украинское солнце Формулювання "країна-агресор" щодо РФ неприйнятне, а ухвалення Києвом закону про Донбас віддаляє нас від досягнення мети, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5094
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Украина каждый день хоронит своих сыновей, каждый день кого-то оплакивает. И всех их убила Россия, напав на Украину. Это еще очень дипломатично, мягко звучит - страна агрессор. Я бы назвал по-другому, страна без всего человеческого, фашисты, людоеды, чтобы вы развалились на множество частей, чтобы даже не хватило названий, чтобы Московия поросла всякими бурьянами.
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У Вас придурков песковых на лбу нужно написать что Вы оккупанты Формулировка "страна-агрессор" в отношении РФ неприемлема, а принятие Киевом закона о Донбассе отдаляет нас от искомой цели, - Песков - Цензор.НЕТ 6341
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значит закон нормальные если вызвало возгорание левел гвардейский огнемёт у кацапов Формулировка "страна-агрессор" в отношении РФ неприемлема, а принятие Киевом закона о Донбассе отдаляет нас от искомой цели, - Песков - Цензор.НЕТ 6871
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Формулировка "страна-агрессор" в отношении РФ неприемлема, а принятие Киевом закона о Донбассе отдаляет нас от искомой цели, - Песков

Так у нас разные цели..
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Ну да.Формулировка"волшебная страна Оз" лучше.Только Гудвин,падла,достал уже.
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От скоро прийде місяць лютий,тоді і подивимось,віддаляє чи не віддаляє...
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Выражаю свою глубокую озабоченность на мнение писькова...
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Не, мардовские твари не просто конченые, они гиперконченые. У этих, даже не знаю как их назвать, есть хоть что то человеческое? Ограбить, убить и убитого обвинить - вот норма жизни этих тварей.
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"Россия категорически не согласна с этой формулировкой (страна-агрессор). Мы считаем использование такой формулировки в принятом законе отступлением от документа (минского соглашения), под которым стоит подпись президента Порошенко."

***
Ідіот кремлядський, там нема підпису Петра і пуТлера теж.
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От Донбасса этот закон Путина,Лаврова,пескова и др. российских политиканов действительно отдаляет,но зато явственней прибли жает к Гаагскому трибуналу.Как к политикам,развязавшим агрессию против Украины.И не только за Донбасс,но и за Крым.
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И Слава Богу, шваль какцапская. Подальше от вас-уродов лишнехромосомных...
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РУССКАЯ СВИНЬЯ,RUSSIAN PIG,PIG RUSSO,RUS DOMUZ,РУСКАТА PIG, руская сьвіньня, ՌՈՒՍԱԿԱՆ PIG,РОСІЙСЬКА СВИНЯ,PIG RUSSE,ROSYJSKI PIG
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Ваша "искомая" цель -ЖОПА, парашнички...
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Взагалі оголошення паРаші агресором відносно України, може надати можливість лишити паРашу голосу в ООН та побавити накладати вето. Шкода, що в тому законі замість АТО написали "оборонні заходи", а потрібно було б написати "військові дії".
Правда сам закон виписаний "по дєбільному".
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Да нам абсполютно пох приемлима козломордым эта формулировка или нет !
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***Булат Окуджава
Пока Земля еще вертится,
пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
чего у него нет:
умному дай голову,
трусливому дай коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится -
Господи, твоя власть!-
дай рвущемуся к власти
навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние...
И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь,
я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,
как верит каждое ухо
тихим речам твоим,
как веруем и мы сами,
не ведая, что творим!

Господи мой Боже,
зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
и это ей странно самой,
пока ей еще хватает
времени и огня,
дай же ты всем понемногу...
И не забудь про меня.
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«отдаляют нас от искомой цели»© Просто цілі в нас дещо різні...
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Формулировка "страна-агрессор" в отношении РФ неприемлема, а принятие Киевом закона о Донбассе отдаляет нас от искомой цели, - Песков

Вас - да
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"віддаляє нас від досягнення мети" да вас віддаляє, а нас наближає.
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цинизм писькова зашкаливат !!!! собаке .... хотя нет, хорошим кацапам хорошие гробы, плохим - плохие !!!
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На четвертый год войны ...Кстати - если в парламенте страны есть такая фракция ,как "Оппоблок",то ее не грех бы и распустить и избрать новый.Хотя о чем я - парламент Армении и правительство страны полностью лежат под руссосвиньями ,руссосвиньи трахают их без перерыва ,а они лежат себе тихонько да постанывают ,ловя в этом кайф.Мой комментарий вышел немного политико - эротическим ,но у меня нет других слов для описания степени деградации Армении.
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"Формулировка "страна-агрессор" в отношении РФ неприемлема, а принятие Киевом закона о Донбассе отдаляет нас от искомой цели, - Песков" - правильно сказал Петух галантерейный: "отдаляют нас (т.е. дикую орду террористов) от искомой цели", у нас разные цели, Украина никого не трогала, не оккупировала территории соседних стран, и не вводила танки на чужие территории, а ваши, кремлёвские цели уже, благодаря украинскому народу, на конец то понял весь цивилизованный мир, и к слову сказать, как ни парадоксально, но разбудил народ от летаргии, ваш идол, кремлёвский мясник путлер, и почти вся москальская биомасса, но к сожалению, дорогой ценой, погибли тысячи лучших сынов Украины, остаётся надеяться, что не зря.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФормулировка "страна-агрессор" в отношении РФ неприемлема, а принятие Киевом закона о Донбассе отдаляет нас от искомой цели, - Песков
 
 
 
 
 
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