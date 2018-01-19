 Заторов из-за снегопада на дорогах Украины нет, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главного управления ГосЧС

Сообщается, что в пятницу было снято ограничение на движение транспортных средств на дорогах в Николаевской области. Продолжает также действовать ограничение на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Киевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях.

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Отмечается, что все еще наблюдается небольшой снег в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях. На остальной территории без осадков.

Также продолжаются работы по расчистке дорог на двух проблемных участках автодороги М-05 Киев - Одесса (с. Большие Трояны Кировоградской области и с. Ладыжинка Черкасской области).