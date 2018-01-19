" В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия в городе водоснабжения "

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные СМИ. Причина такого решения - отсутствие в городе водоснабжения.
По словам городского головы, сегодня около 5 часов утра произошла авария на подстанции, из-за чего подача воды была прекращена. С 7 утра бригады облэнерго пытаются устранить аварию, однако не могут добраться до места происшествия - дорогу перекрыли упавшие деревья.
Восстановить подачу воды планируют до 18 часов.
Какой такой потоп?
Сказали - воды нет!
Но есть проблема со снабжением водой.
И составить списки аварийных бригад.
А техника - то излишества буржуазные...
Стоит насосная с днепровской водой.
Не удивительно, так как на подстанциях оборудование 50-70-х годов прошлого века.
Слава Украине