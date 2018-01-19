" В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия в городе водоснабжения "

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные СМИ. Причина такого решения - отсутствие в городе водоснабжения.

По словам городского головы, сегодня около 5 часов утра произошла авария на подстанции, из-за чего подача воды была прекращена. С 7 утра бригады облэнерго пытаются устранить аварию, однако не могут добраться до места происшествия - дорогу перекрыли упавшие деревья.

Восстановить подачу воды планируют до 18 часов.

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