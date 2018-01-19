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Все про:Черкассы (497) водоснабжение (354) чрезвычайное положение (107)

 В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия в городе водоснабжения

В Черкассах комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об объявлении в городе чрезвычайной ситуации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные СМИ. Причина такого решения - отсутствие в городе водоснабжения.

По словам городского головы, сегодня около 5 часов утра произошла авария на подстанции, из-за чего подача воды была прекращена. С 7 утра бригады облэнерго пытаются устранить аварию, однако не могут добраться до места происшествия - дорогу перекрыли упавшие деревья.

Восстановить подачу воды планируют до 18 часов.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: МИД рекомендует гражданам Украины соблюдать требования чрезвычайного положения в Турции

Источник: https://censor.net.ua/n3045404
 
 
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Вот, ведь и без войны такая ситуация создалась!
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якщо партія накаже - фсбу знайде достатньо путєнських диверсантів, які приклали лапу
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Да это реально стихия! Тут развешивать ярлыки виновных не стоит! Везде это может произойти и со всеми. Хорошо бы, что б поскорее справились с этой ситуацией и люди не пострадали! Как говорится УСПЕХОВ в решении!
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В Финляндии электрики на вертолетах облетают все линии электропередач. Просто для профилактики.
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Повезло Финляндии, а ведь могла остаться в составе империи, не было бы ни вертолетов, ни линий электропередач.
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Ні бензопил щоб від дерев дороги розчистити, але нічого - за 2 дні підвезуть
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По всей стране бардак. Там того нет, там того, там потоп. Скоро новость о наличии в городе воды, света, канализации, отопления будут преподноситься как пэрэмога власти. Тьфу.
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"там потоп"

Какой такой потоп?
Сказали - воды нет! В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия в городе водоснабжения - Цензор.НЕТ 4647
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Одессу залило вчера. Причем затопило даже те улицы, которые раньше никогда не затапливало
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Ливневки власть за наши налоги не хочет в порядок привести？
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а налоги тут при чем? Ливневки должны быть без налогов.
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Одессу залило вчера. Причем затопило даже те улицы, которые раньше никогда не затапливало
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Проблемы с водоснабжением нет!
Но есть проблема со снабжением водой. В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия в городе водоснабжения - Цензор.НЕТ 283
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Главное план ликвидации аварийной ситуации (ПЛАС) составить и утвердить. В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия в городе водоснабжения - Цензор.НЕТ 7075
И составить списки аварийных бригад.
А техника - то излишества буржуазные...
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Там вода артезинская, из скважин.
Стоит насосная с днепровской водой.
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около 5 часов утра произошла авария на подстанции

Не удивительно, так как на подстанциях оборудование 50-70-х годов прошлого века.
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Скважину соорудить и насос поставить нет никаких проблем
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" В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия в городе водоснабжения "

Слава Украине У Черкасах оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність у місті водопостачання - Цензор.НЕТ 6858
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єслі в кранє нєт вади - на мальдіви прихади У Черкасах оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність у місті водопостачання - Цензор.НЕТ 4986
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Комунальщики вечно пьяные по подвалам домов железо уже давно порезали-пропили...,а пластиковые трубы надо утеплять на всяк случай У Черкасах оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність у місті водопостачання - Цензор.НЕТ 7546
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Да у нас пол Украины всю жизнь живет без централизованого водоснабжения, и никто почему то чрезвычайных ситуаций не обьявлял
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Вообще-то,если быть точным,то воды не было где-то с 15.00 18.01.2018. Потом ночью ненадолго восстановили подачу (до 05.00 19.01.2018). Ну да это так - мелочи,бытовуха
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия в городе водоснабжения
 
 
 
 
 
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