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 С погибшим в зоне АТО воином ДУК Андреем Витвицким простились в Ивано-Франковске. ФОТОрепортаж

Воин Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Андрей Витвицкий (друг Спикер) погиб 16 января в районе Авдеевки от тяжелых осколочных ранений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 19 января, в Ивано-Франковском костеле "Христа Царя" попрощались с молодым воином Добровольческого Украинского Корпуса "Правый Сектор" Андреем Ярославовичем Витвицким (другом Спикером), 1987 года рождения, который погиб 16 января в Донецкой области в результате тяжелых осколочных ранений.

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Андрей Витвицкий принимал активное участие в Революции Достоинства, вступил в ряды "Правого сектора" во время Майдана 2013-2014 гг.. Сразу после завершения событий в Киеве продолжил свой путь в рядах 5-го отдельного батальона ДУК ПС. Впоследствии перешел в подразделение "Санта".

У него остались мать, жена и маленькая дочь.

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С погибшим в зоне АТО воином ДУК Андреем Витвицким простились в Ивано-Франковске 01

Андрей Витвицкий

С погибшим в зоне АТО воином ДУК Андреем Витвицким простились в Ивано-Франковске 02

Прощание с Андрем Витвицким.

С погибшим в зоне АТО воином ДУК Андреем Витвицким простились в Ивано-Франковске 03
С погибшим в зоне АТО воином ДУК Андреем Витвицким простились в Ивано-Франковске 04
С погибшим в зоне АТО воином ДУК Андреем Витвицким простились в Ивано-Франковске 05
С погибшим в зоне АТО воином ДУК Андреем Витвицким простились в Ивано-Франковске 06
С погибшим в зоне АТО воином ДУК Андреем Витвицким простились в Ивано-Франковске 07
С погибшим в зоне АТО воином ДУК Андреем Витвицким простились в Ивано-Франковске 08
С погибшим в зоне АТО воином ДУК Андреем Витвицким простились в Ивано-Франковске 09

Фото: Галка

Источник: https://censor.net.ua/n3045401
 
 
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС погибшим в зоне АТО воином ДУК Андреем Витвицким простились в Ивано-Франковске. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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