 С погибшим в зоне АТО воином ДУК Андреем Витвицким простились в Ивано-Франковске. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 19 января, в Ивано-Франковском костеле "Христа Царя" попрощались с молодым воином Добровольческого Украинского Корпуса "Правый Сектор" Андреем Ярославовичем Витвицким (другом Спикером), 1987 года рождения, который погиб 16 января в Донецкой области в результате тяжелых осколочных ранений.
Андрей Витвицкий принимал активное участие в Революции Достоинства, вступил в ряды "Правого сектора" во время Майдана 2013-2014 гг.. Сразу после завершения событий в Киеве продолжил свой путь в рядах 5-го отдельного батальона ДУК ПС. Впоследствии перешел в подразделение "Санта".
У него остались мать, жена и маленькая дочь.