 Ожидаем, что дипломатические усилия в разрешении конфликта будут продолжаться, - ЕС о законе по Донбассу

Об этом корреспонденту Укринформа заявила пресс-секретарь ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Этот закон касается внутренней организации украинских гражданских и военных структур в контексте конфликта на востоке Украины, учитывая будущую деоккупацию территорий, которые сейчас неподконтрольны украинскому руководству", - заявили в ЕС.

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Как отмечается, "Евросоюз поддерживает полную имплементацию Минских договоренностей на основе мирного и устойчивого урегулирования конфликта на востоке Украине".

"Мы ожидаем, что дипломатические усилия в разрешении конфликта, в частности в формате "Нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы, будут продолжаться на основе выполнения всех соответствующих обязательств", - заявила пресс-секретарь ЕС.

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Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".