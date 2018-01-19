 Ожидаем, что дипломатические усилия в разрешении конфликта будут продолжаться, - ЕС о законе по Донбассу

Об этом корреспонденту Укринформа заявила пресс-секретарь ЕС, передает Цензор.НЕТ.
"Этот закон касается внутренней организации украинских гражданских и военных структур в контексте конфликта на востоке Украины, учитывая будущую деоккупацию территорий, которые сейчас неподконтрольны украинскому руководству", - заявили в ЕС.
Как отмечается, "Евросоюз поддерживает полную имплементацию Минских договоренностей на основе мирного и устойчивого урегулирования конфликта на востоке Украине".
"Мы ожидаем, что дипломатические усилия в разрешении конфликта, в частности в формате "Нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы, будут продолжаться на основе выполнения всех соответствующих обязательств", - заявила пресс-секретарь ЕС.
Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
http://ua24ua.net/eto_dolgna_znat_vsya_strana_otnine_v_ukraine_poyavilsya_ofitsialniy_uzurpator_vlasti_siroid/
"Главные пункты мирного плана были следующими: демилитаризация территории, учреждение полицейских подразделений на переходный период, начало разминирования, реализация пилот-проектов по возвращению беженцев, постепенная реинтеграция системы образования, культуры, здравоохранения, коммунальной и транспортной инфраструктуры, связи.
А еще хорватская сторона провела очередную амнистию для участников боевых действий и обязалась провести в переходный период местные выборы на временно оккупированных территориях. И это - еще одна очень важная аналогия с украинскими реалиями, ведь мы часто слышим о неприемлемости помилования боевиков и проведения местных выборов на неконтролируемых территориях.
На самом деле институт помилования широко применяется в международной практике после завершения военной фазы конфликта.
Амнистию дает победившая сторона проигравшим, чтобы привлечь их к развитию страны и ради нормализации межличностных отношений. Согласно международному праву, на помилование не могут рассчитывать те, кто совершил военные преступления и преступления против человечности. Сербские сепаратисты на оккупированных территориях не отличались особой учтивостью
Хорватия провела три амнистии в течение активной фазы конфликта и еще одну - во время мирной реинтеграции."
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/08/23/7069874/
Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определяет временно оккупированные территории Украины как оккупационные администрации Российской Федерации.
Об этом заявил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник журналистам в парламенте, сообщает Укринформ.
"Согласно закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который приняла Верховная Рада, мы должны называть так называемые ЛНР и ДНР оккупационными администрациями Российской Федерации в соответствующих областях", - сказал Винник.
По его словам, любые запросы о том, что там происходит, можно будет направлять непосредственно в руководство Российской Федерации.
Винник пояснил, что в законе "мы приравняли статус оккупированного Российской Федерацией Крыма к статусу оккупированных районов Донецкой и Луганской областей".
"Теперь факт вооруженной агрессии не требует обсуждения или доказательства в суде. Этот факт установлен законом Украины. Таким образом, мы существенно упростили позицию украинских дипломатов в дискуссии, кто осуществил агрессию против Украины", - резюмировал он.
Также в законе, по его словам, нет упоминания о Минских договоренностях.
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