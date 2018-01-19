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 Политика Украины, За рубежом
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 Ожидаем, что дипломатические усилия в разрешении конфликта будут продолжаться, - ЕС о законе по Донбассу

В Евросоюзе считают, что закон о деоккупации Донбасса направлен на внутреннюю организацию гражданского и военного порядка в Украине и настаивают на неизменности поддержки минского и нормандского процессов.

Об этом корреспонденту Укринформа заявила пресс-секретарь ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Этот закон касается внутренней организации украинских гражданских и военных структур в контексте конфликта на востоке Украины, учитывая будущую деоккупацию территорий, которые сейчас неподконтрольны украинскому руководству", - заявили в ЕС.

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Как отмечается, "Евросоюз поддерживает полную имплементацию Минских договоренностей на основе мирного и устойчивого урегулирования конфликта на востоке Украине".

"Мы ожидаем, что дипломатические усилия в разрешении конфликта, в частности в формате "Нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы, будут продолжаться на основе выполнения всех соответствующих обязательств", - заявила пресс-секретарь ЕС.

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Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". 

Источник: https://censor.net.ua/n3045398
 
 
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Поки євроідіоти роблять ідіотські заяви США готують тактичну ядерну зброю для війни в Східній Європі з путіним!!!!
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Вы живете в роскоши. А нам в нищите ожидать не с руки.
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ну не все... процента 3 очень даже по Новому, и процентов 10 которые их обслуживают........
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особливо якщо буде добре підкріплено і посилено ЗСУ - тоді дипломатичні зусилля будуть більш результативні
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А орки хоть знают что Пеця их уже победил дипломатическим путем?
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Это должна знать вся страна! Отныне в Украине появился официальный узурпатор власти - Сыроид
http://ua24ua.net/eto_dolgna_znat_vsya_strana_otnine_v_ukraine_poyavilsya_ofitsialniy_uzurpator_vlasti_siroid/
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Слишком громко сказано про право применять вооруженные силы в мирное время внутри страны...
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Хорватия:
"Главные пункты мирного плана были следующими: демилитаризация территории, учреждение полицейских подразделений на переходный период, начало разминирования, реализация пилот-проектов по возвращению беженцев, постепенная реинтеграция системы образования, культуры, здравоохранения, коммунальной и транспортной инфраструктуры, связи.
А еще хорватская сторона провела очередную амнистию для участников боевых действий и обязалась провести в переходный период местные выборы на временно оккупированных территориях. И это - еще одна очень важная аналогия с украинскими реалиями, ведь мы часто слышим о неприемлемости помилования боевиков и проведения местных выборов на неконтролируемых территориях.
На самом деле институт помилования широко применяется в международной практике после завершения военной фазы конфликта.
Амнистию дает победившая сторона проигравшим, чтобы привлечь их к развитию страны и ради нормализации межличностных отношений. Согласно международному праву, на помилование не могут рассчитывать те, кто совершил военные преступления и преступления против человечности. Ожидаем, что дипломатические усилия в разрешении конфликта будут продолжаться, - ЕС о законе по Донбассу - Цензор.НЕТ 4040 Сербские сепаратисты на оккупированных территориях не отличались особой учтивостью
Хорватия провела три амнистии в течение активной фазы конфликта и еще одну - во время мирной реинтеграции."
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/08/23/7069874/
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Дипломатические усилия в разрешении конфликта.. Конфликта нет, просто РФ напала на Украину и оккупировала часть Донбасса и Крым. Пока Европа ожидает, Украина каждый день хоронит своих сыновей. Помогите Украине оружием, живой силой, мощными санкциями, чтобы экономика РФ развалилась. Сколько можно ожидать, оно не рассосется
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Запад не хочет давить на Путина, санкции слабые, усиливать их не хотят. Забрали у Украины ядерное оружие, сделали ее беспомощной перед Рашкой и умыли ручки. Ушлепки.
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Еще одни клоуны визжат постоянно о дипломатическом конфликте)))))))
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За то, что происходит в "Л/ДНР", теперь нужно спрашивать с РоссииОжидаем, что дипломатические усилия в разрешении конфликта будут продолжаться, - ЕС о законе по Донбассу - Цензор.НЕТ 7710 January 19th, 14:24
Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определяет временно оккупированные территории Украины как оккупационные администрации Российской Федерации.Ожидаем, что дипломатические усилия в разрешении конфликта будут продолжаться, - ЕС о законе по Донбассу - Цензор.НЕТ 768
Об этом заявил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник журналистам в парламенте, сообщает Укринформ.

"Согласно закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который приняла Верховная Рада, мы должны называть так называемые ЛНР и ДНР оккупационными администрациями Российской Федерации в соответствующих областях", - сказал Винник.

По его словам, любые запросы о том, что там происходит, можно будет направлять непосредственно в руководство Российской Федерации.

Винник пояснил, что в законе "мы приравняли статус оккупированного Российской Федерацией Крыма к статусу оккупированных районов Донецкой и Луганской областей".

"Теперь факт вооруженной агрессии не требует обсуждения или доказательства в суде. Этот факт установлен законом Украины. Таким образом, мы существенно упростили позицию украинских дипломатов в дискуссии, кто осуществил агрессию против Украины", - резюмировал он.

Также в законе, по его словам, нет упоминания о Минских договоренностях.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОжидаем, что дипломатические усилия в разрешении конфликта будут продолжаться, - ЕС о законе по Донбассу
 
 
 
 
 
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