 В медучреждениях остаются 46 освобожденных из ОРДЛО украинцев, - Офис уполномоченного по реабилитации участников АТО

"По состоянию на сегодня 46 человек, как военных, так и гражданских, освобожденных после вынужденной изоляции продолжают пребывать в медицинских учреждениях", - сказала она на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Н.Зарецкая отметила, что остающиеся в медучреждениях проходят лечение и комплекс постизоляционной разгрузки – специальных мер для тех, кто подвергался вынужденной изоляции.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Освобожденные из плена украинцы встретились с послами стран G-7 и ЕС, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж

По ее словам, 9 человек проходят лечение в регионах, остальные – в Киеве.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.