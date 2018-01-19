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 В медучреждениях остаются 46 освобожденных из ОРДЛО украинцев, - Офис уполномоченного по реабилитации участников АТО

В украинских медицинских учреждениях остается 46 из 73 заложников, освобожденных из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявила руководитель Офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции Наталия Зарецкая.

"По состоянию на сегодня 46 человек, как военных, так и гражданских, освобожденных после вынужденной изоляции продолжают пребывать в медицинских учреждениях", - сказала она на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Н.Зарецкая отметила, что остающиеся в медучреждениях проходят лечение и комплекс постизоляционной разгрузки – специальных мер для тех, кто подвергался вынужденной изоляции.

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По ее словам, 9 человек проходят лечение в регионах, остальные – в Киеве.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3045392
 
 
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Завязывать пора с этими ордло. Только завязка будет неполной,если будут повешены захер с плотницким. А ахмет и все участники северодонецкого съезда 2003 года,будут ржать с нас как и прежде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ медучреждениях остаются 46 освобожденных из ОРДЛО украинцев, - Офис уполномоченного по реабилитации участников АТО
 
 
 
 
 
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