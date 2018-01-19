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 Ни один вуз в Украине не прекратил учебный процесс в связи проблемой энергоэффективности, - Минобразования

Проблема энергоэффективности учебных заведений в Украине существует, но ни один вуз не прекратил учебный процесс в связи с этим, заявил первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.

"Ни одно высшее учебное заведение свой учебный процесс не прекратило. В соответствии с законом "О высшем образовании" в новой редакции, положение об образовательном процессе утверждается ученым советом учебного заведения. Он включает, в том числе, график учебного процесса. Этот график может быть разным. И наши высшие учебные заведения отходят от практики, когда каникулы длятся более двух месяцев", - сказал В.Ковтунец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Потому они планируют этот учебный процесс, чтобы оптимально использовать ресурсы. Но проблема энергоэффективности есть, мы ее решаем", - заверил представитель ведомства.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, чтобы сэкономить на отоплении, - Минобразования

Источник: https://censor.net.ua/n3045390
 
 
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О каких эффектах может идти речь,если президент - агент кремля,а его сообщники - олигархи. Которые больше 20 лет грабят страну. Спятили ?
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" Проблема энергоэффективности учебных заведений в Украине существует, но ни один вуз не прекратил учебный процесс в связи с этим, заявил первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец "

Слава Украине Ни один вуз в Украине не прекратил учебный процесс в связи проблемой энергоэффективности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 6189
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Ни один вуз в Украине не прекратил учебный процесс в связи проблемой энергоэффективности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5806 Та мы ещё вчера слышали от этого упыря, что наши ВУЗы (КНУ Шевченка в частности) ещё год назад запланировали дистанционное обучение до весны!!! Вот же ж гоблин тупорылый! Типа мы не понимаем, что если он признает правду то его завтра же выкинут с работы голой жопой в снег! Потому, что это признание провальной энергоНЕэффективной тарифной политики власти почти в середине 21 века!!!
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Брешут, как дышат. Кому нужно это образование? Что оно даёт? Научите лучше всех воровать и брехать - вот это полезная наука. Наши барыги - самые барыжные в мире! Купаюцца в злате, плюя на законы и мораль. А брешут так, как никто в мире!
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Брешут,потому,что позволяют брехать...Проблема в нашей телячьей нежности.
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" Брешут, как дышат. Кому нужно это образование? Что оно даёт? "

Никому не нужно . Украинское образование - говно . В ЕС украинское образование никому не нужно . Там прекрасно знают , шо все дипломы в Украине - фальшивые , купленные .
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ЧНУ закрыт до марта. Всем так и сказали нема бабла топить дорого, на учебу весной.
Что там эта тварь рассказывает сказки?
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Та не-е-е. Сказали, шо студенты так решили.
Дескать, отдохнуть нужно и подзаработать. Ни один вуз в Украине не прекратил учебный процесс в связи проблемой энергоэффективности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9127
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Не прекратил, но перенесли на лето? Даже здесь врут и занимаются словесной эквилибристикой.
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Я вот думаю сколько можно было отопить вузов за пол ляма долларов которые харант просадил за недельку на Мальдивах?
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Ты имеешь в виду саму наличку или топливо, которое можно было за неё купить? Ни один вуз в Украине не прекратил учебный процесс в связи проблемой энергоэффективности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 6633
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Плять, вот за что я обожаю этих проходимцев, это за то что умеют хорошо излагать. Это же надо, холодрягу в аудиториях назвать - ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ!
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Наука излагать,нехитрая. Главное вера )))
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Шакаладная шобла золотит гавно!Перевести Студентов на дистанционку,лишить общения с профессорами- это обучение?На очереди школы,Садики? Под предлогом свинячого гриппа?
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Так нужно закон принять...
Ну, типа, "перенести летние каникулы в учебных заведениях на зиму, для закалки учащихся"!
И всё... Ни один вуз в Украине не прекратил учебный процесс в связи проблемой энергоэффективности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7660
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Ни один вуз в Украине не прекратил учебный процесс в связи проблемой энергоэффективности, - Минобразования.

Зате декілька ВНЗ відкликали своїх студентів на декілька місяців із-за проблеми енергодефективності та "потужної" риго-соєвої освітньої "рехформи".
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Славик Полотенце‏ @slavapolotence

Жаль, что Илон Маск сейчас не в Украине, мы бы ему показали наши высокотехнологические университеты, закрытые до весны, потому что нехуем платить за отопление Ринату Ахметову.
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Предыдущие новости устарели.
Сейчас новая концепция.
"Проблемы с отоплением нет.
Но отапливать вузы не за шо."
О! Ни один вуз в Украине не прекратил учебный процесс в связи проблемой энергоэффективности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8881
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Это не кризис, это проявление свободы, оказывается ВУЗы сами решают когда их студентам заниматься.
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Верим, пане замминистра, верим, только статистику по ВУЗам дайте, где, как Вы говорите, перенесли занятия на другой период.
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При Лолите Украина превращается в Зимбабве
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На лікування в Ізраїлі кнура Реви від ускладнень гонореї гроші є, на утримання фейкового НАЗК та свиноматки Корчак гроші є, підвищення окладів депутатам гроші є, є навіть 10 мільйонів на елітне бухло для АП. Лише на опалення головного університету країни грошей нема. В мене все.
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"Проблема энергоэффективности учебных заведений в Украине существует "

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А нафига тогда сдалось правительство Гройсмана если они могут решать энергетическую проблему только путем торговли на крови с Лугодонией?! А включать мозги, а бороться с коррупцией в экономике, а подбирать толковых специалистов а не всю эту шушеру которая только и может что набивать свои карманы, - это получается им слабо? Ну так и пошли вон, хапуги и бездельники.
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Одразу видно хто не вчився у вузах і не сидів у промерзлих аудиторіях...
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А вот преподаватели и ученики заявили, что летом учиться не будут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНи один вуз в Украине не прекратил учебный процесс в связи проблемой энергоэффективности, - Минобразования
 
 
 
 
 
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