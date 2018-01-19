Ни один вуз в Украине не прекратил учебный процесс в связи проблемой энергоэффективности, - Минобразования.

"Ни одно высшее учебное заведение свой учебный процесс не прекратило. В соответствии с законом "О высшем образовании" в новой редакции, положение об образовательном процессе утверждается ученым советом учебного заведения. Он включает, в том числе, график учебного процесса. Этот график может быть разным. И наши высшие учебные заведения отходят от практики, когда каникулы длятся более двух месяцев", - сказал В.Ковтунец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Потому они планируют этот учебный процесс, чтобы оптимально использовать ресурсы. Но проблема энергоэффективности есть, мы ее решаем", - заверил представитель ведомства.

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