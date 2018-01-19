Ни один вуз в Украине не прекратил учебный процесс в связи проблемой энергоэффективности, - Минобразования.

"Ни одно высшее учебное заведение свой учебный процесс не прекратило. В соответствии с законом "О высшем образовании" в новой редакции, положение об образовательном процессе утверждается ученым советом учебного заведения. Он включает, в том числе, график учебного процесса. Этот график может быть разным. И наши высшие учебные заведения отходят от практики, когда каникулы длятся более двух месяцев", - сказал В.Ковтунец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Потому они планируют этот учебный процесс, чтобы оптимально использовать ресурсы. Но проблема энергоэффективности есть, мы ее решаем", - заверил представитель ведомства.
Слава Украине
Никому не нужно . Украинское образование - говно . В ЕС украинское образование никому не нужно . Там прекрасно знают , шо все дипломы в Украине - фальшивые , купленные .
Что там эта тварь рассказывает сказки?
Дескать, отдохнуть нужно и подзаработать.
Ну, типа, "перенести летние каникулы в учебных заведениях на зиму, для закалки учащихся"!
И всё...
Зате декілька ВНЗ відкликали своїх студентів на декілька місяців із-за проблеми енергодефективності та "потужної" риго-соєвої освітньої "рехформи".
Жаль, что Илон Маск сейчас не в Украине, мы бы ему показали наши высокотехнологические университеты, закрытые до весны, потому что нехуем платить за отопление Ринату Ахметову.
Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, чтобы сэкономить на отоплении, - Минобразования
Университет им. Тараса Шевченко распустил студентов до весны, чтобы не платить за отопление, - Герус
Сейчас новая концепция.
"Проблемы с отоплением нет.
Но отапливать вузы не за шо."
О!
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А нафига тогда сдалось правительство Гройсмана если они могут решать энергетическую проблему только путем торговли на крови с Лугодонией?! А включать мозги, а бороться с коррупцией в экономике, а подбирать толковых специалистов а не всю эту шушеру которая только и может что набивать свои карманы, - это получается им слабо? Ну так и пошли вон, хапуги и бездельники.